Ruim 3 miljoen vibrators in alle soorten en maten, schappen vol bondage fetisj-artikelen en ontelbare zalfjes en glijmiddelen liggen opgeslagen in showroom en magazijn van het bedrijf Shots in Beneden-Leeuwen. Maas en Waal is het centrum van de wereld voor seksspeeltjes en andere intimiteitsproducten.

Het bedrijf Shots werd 27 jaar geleden opgericht door Nijmegenaar Oscar Heijnen (50) en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste van de wereld in de branche. Het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Xbiz voor de 'adult industry' riep Heijnen eerder dit jaar uit tot 'Businessman of the year'.



"Maar nog belangrijker is dat Shots al voor de elfde keer op rij is gekozen tot 'Company of the year' in Europa", volgens Heijnen. "Want dat gaat niet alleen over mij maar over het hele bedrijf en alle medewerkers."

Iemand die een vibrator koopt bij Etos of Kruidvat, erectie bevorderende middelen en glijmiddelen in een webshop, heeft grote kans dat het vanuit het Land van Maas en Waal is aangevoerd.



Van de 11.000 verschillende intimiteitsproducten die er in Beneden-Leeuwen te vinden zijn, is ongeveer een kwart door Shots zelf bedacht en ontwikkeld. Shots is de bedrijfsnaam, maar ze worden op de markt gebracht onder merknamen als Ouch!, Vive en Realrock.

'We willen dat ze met de ogen knipperen'

"Het is heel duur om een product te ontwikkelen en daarom is het een voordeel dat we zo groot zijn", legt Heijnen uit. "Het meest succesvol nu is een vibrator die niet alleen trilt, maar ook lucht verplaatst. Alle orgasmes zijn met die luchtdruktechniek onder de één minuut terechtgekomen."



"We werken nu aan meer robotica voor onze silicone dolls. We willen dat ze met de ogen knipperen, glimlachen, het hoofd bewegen, praten en warmer worden. Dat maakt ze aantrekkelijker en realistischer."

Meeste spullen worden in de Chinese vestiging gemaakt

Beneden-Leeuwen is het hoofdkwartier van het bedrijf waar zo'n honderd mensen werken. Verder zijn er vestigingen in Los Angeles, Nottingham, Montreal en Shenzhen in China.



Het kantoor in Moskou is tot nader order gesloten sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Heijnen: "De meeste producten worden in China gemaakt, maar we zijn van plan hier in Beneden-Leeuwen een nieuwe productiehal te bouwen."

"Glijmiddelen en andere zalven van ons merk Pharm Quests worden hier al gemaakt , maar we gaan hier ook vibrators gieten. Het is niet meer zo hip om spullen in China te maken, we willen er vanaf 2025 graag 'Made in Europe' op zetten."



"Maar ook de transportkosten zijn flink toegenomen. Natuurlijk is het duurder om hier te maken, maar we leveren dan weer meer kwaliteit en betrouwbaarheid."

In de showroom van Shots zijn onder mee een aantal silicone dolls te vinden. Er wordt nu gewerkt aan poppen die met de ogen knipperen, glimlachen, het hoofd bewegen, praten en warmer worden. Foto: Paul Rapp

Vanuit Maas en Waal worden de producten dan niet alleen binnen Europa gedistribueerd maar ook naar Afrika en Azië. Soms moeten producten aangepast worden, omdat er in verschillende landen andere regels zijn.



"Sommige ingrediënten in artikelen zijn niet in alle landen toegestaan. In Amerika en Engeland ligt de viagra in de supermarkt, hier kun je het alleen op recept krijgen. Daarom hebben we voor Nederland een ander erectiebevorderend product", legt Heijnen uit.

Vibrator voor Vandaag Inside

Shots heeft klanten in 98 landen. En elk land heeft eigen voorkeuren. "In Duitsland verkopen we meer fetisj, in Zuid-Europa waar de mannen wat meer macho zijn, lopen de single-women items zoals vibrators beter. Op veel plaatsen in de wereld zijn de taboes verdwenen."



"In Scandinavië en Nederland wordt het gemakkelijkst gepraat over zelfontdekking. Het hoort bij het leven. In talkshows wordt er normaal over gepraat", volgens Heijnen.



Hij was de avond ervoor met Shots-producten bij het tv-programma Oranjewinter met Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee te zien. "We hebben een vibrator voor het programma Vandaag Inside ontwikkeld. Dat staat er ook met grote letters op."

Bondage-fetisj: populair in Duitsland. Foto: Paul Rapp

'NIet slecht voor een menneke uit Hatert'

De zakelijke carrière van Oscar Heijnen begon met een enkel videobandje, een pornoversie van de destijds populaire politieserie Miami Vice: Miami Spice. Hij werkte in de videogroothandel van zijn broer maar die wilde er aanvankelijk niets mee doen.



"Uiteindelijk hadden we alleen nog maar seksfilms en kon mijn broer de zaak verkopen aan een beursgenoteerd bedrijf, Beate Uhse", zei hij in een eerder interview. Heijnen ging verder met een eigen bedrijf maar werd in 2007 min of meer gedwongen een andere richting in te slaan. Er was niets meer te verdienen met seksfilms omdat die gratis via internet te bekijken waren.



Zo begon hij als 24-jarige met Shots. "We groeien nog steeds en het kan nog verder. Amerika heeft 60 procent van de wereldmarkt in onze branche en daar kunnen we nog flink groter worden. Niet slecht voor een menneke uit Hatert!"

Wat zijn kinderen ervan vinden, van het werk van hun pa? "Toen ze jong waren vertelden we ze, als ze vragen stelden, dat je met onze producten de rug kon masseren." Inmiddels vinden zijn twee zoons van 17 en 19 jaaf het de gewoonste zaak van de wereld, zegt Heijnen. "Ze zijn ermee opgegroeid."

'Veel vrouwen wilden handboeien'

In de recente coronajaren draaide het bedrijf de beste omzetten ooit. "Die lockdowns waren lastig. We vroegen ons af: moeten we dicht? Dat deden we niet maar we besloten wel voorzichtig in te kopen. De verkopen online gingen skyhigh. We kregen verder te maken met hogere prijzen voor transport en leveringsproblemen vanuit China."



"En toen kwam ook dat containerschip nog eens vast te zitten in het Suezkanaal waar ook een container van ons op stond. Die ligt daar nog steeds. Ons geluk was dat we een grote opslag hebben, ruim 3 miljoen vibrators op voorraad."



"De kunst is nu om die nieuwe afzet voor het entertainment binnen de muren vast te houden. Dat was ook al het geval na het populair worden van 50 Shades of Grey. Toen wilden veel vrouwen, die nog geen kopers waren van onze producten, handboeien hebben."

Miljoenen vibrators in het magazijn, honderden in de showroom. Foto: Paul Rapp

Eetbare producten