Marion de Kok uit Tilburg is longpatiënt. Haar man neemt daarom de zorg op zich, maar voorlopig zonder inkomen. Want de aanvraag voor het persoonsgebonden budget (pgb) duurt niet zes, maar 25 weken.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De longen van Marion de Kok zijn zwaar achteruitgaan de afgelopen jaren. Een longziekte en een ernstige griep zorgen voor veel schade aan het orgaan, waardoor De Kok nu geregeld aan een zuurstoffles zit. De inwoner van De Reeshof hoopt op een wachtlijst te komen voor longtransplantatie, maar dat is een lang traject. Daarna hoopt ze weer mobieler te worden. "Voorlopig kan ik niet meer naar buiten, kan ik niet meer weg."

Gelukkig, zo zegt ze zelf, heeft ze een man die de zorg op zich wil nemen. Antoin de Kok zorgt sinds kort voor zijn vrouw. Dat doet hij ook omdat het met extern zorgpersoneel niet altijd soepel ging. Antoin: "Dan moest ik snel uit mijn werk naar huis komen. Dat ging op een gegeven moment niet echt meer. Ook waren mijn verlofdagen op. Dus toen moest ik wel minder gaan werken."

Helft goedkoper

Antoin gaat dus een stuk minder werken om voor zijn vrouw te zorgen. Daarbij zou hij recht hebben op een persoonsgebonden budget (pgb). Mensen krijgen dan tot maximaal 40 uur per week betaald voor de zorg van een naaste. Dat is ongeveer de helft goedkoper dan de professionele zorg die tot dan toe over de vloer kwam, vertelt Antoin.

Op 2 november vraagt het echtpaar bij de zorgverzekeraar het pgb-geld aan, in de veronderstelling dat er in zes tot acht weken een beslissing valt. Zo staat het althans op de website van VGZ-bewust, de verzekeraar waar ze het geld aanvragen. Ze hopen dat er zo snel mogelijk een beslissing valt: de twee hebben tenslotte geen inkomen. Samen met zorginstantie Thebe is al het papierwerk in orde gemaakt en alles is berekend. "Eigenlijk hoeft er alleen een krabbel op."

'We moeten interen'

Enkele dagen later valt er echter een brief op de mat: de aanvraag wordt pas tussen de 22 en 25 weken in behandeling genomen. Ook op de website wordt nu plots een termijn van 25 weken gehanteerd. Antoin: "Dat betekent dus dat we bijna een half jaar geen inkomen hebben. Nou hebben we wel wat spaargeld, maar daar moeten we veel op gaan interen zo. Anders redden we het niet."

Zowel Antoin als Thebe belt met zorgverzekeraar VGZ, omdat ook Thebe de termijn wel heel extreem vindt. Marion: "Maar dan hang je anderhalf uur aan de lijn en krijg je hetzelfde te horen: er is een personeelstekort, we kunnen niet sneller."

Ook met terugwerkende kracht iets van het geld krijgen, zit er niet in, vertelt de medewerker van VGZ. "Schijnbaar mogen ze er zo lang over doen als ze zelf willen", verzucht Marion. Ze voelt zich niet gesteund, niet gezien. "Dit is niet goed voor mijn gemoed."

'Zo moeilijk is het niet'

Beiden begrijpen niet waarom het zo lang moet duren, ondanks dat personeelstekort. "In de tijd dat de bevestigingsbrief is gestuurd, had iemand al door het dossier kunnen bladeren. Zo moeilijk is het nu ook weer niet."

VGZ doet momenteel het langst over een pgb-aanvraag, blijkt uit een rondgang langs de websites van enkele zorgverzekeraars. Zorg en Zekerheid, FBTO, Menzis en Zilveren Kruis roepen op hun site vooral op om goede en complete dossiers te leveren, dan kan binnen zes tot acht weken een beslissing vallen. Bij Univé duurt het nu negen weken, geeft de site aan.

"We krijgen inderdaad signalen dat het aanvragen van verpleging en verzorging bij een zorgverzekeraar langer duurt dan normaal", stelt een woordvoerder van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb. "Dringende aanvragen behandelen verzekeraars wel met voorrang."

Dat laatste lijkt bij Antoin en Marion nog niet het geval. Per Saldo stelt wel te willen bemiddelen tussen het koppel en de verzekeraar.

Nu twaalf weken

VGZ laat weten dat er 'vanwege de krapte in de wijkverpleging al geruime tijd een verhoogde instroom aan aanvragen is voor ongecontracteerde wijkverpleging en pgb'. "Ook VGZ zelf ervaart de effecten van de krappe arbeidsmarkt."

Toch zegt VGZ 'alles op alles' te zetten om beoordelingen te versnellen. "Zo hebben we recent de uren dat we telefonisch bereikbaar zijn teruggebracht, zodat er meer tijd is om aanvragen te beoordelen. Daarnaast hebben we extra ingezet op het behoud van collega's en hebben we nieuwe collega's kunnen aantrekken."

De wachttijd is daarmee teruggelopen tot twaalf weken. "Het is lastig om precies te zeggen wanneer de achterstanden zijn opgelost, maar ze worden snel ingelopen. We verwachten dat we voor pgb-aanvragen in het begin van het nieuwe jaar weer binnen de norm van zes weken zitten."