Evi Vet en Wouter Ubbink gaan als jongerenvertegenwoordigers naar de VN-top over biodiversiteit, die volgende week begint in Montreal. Waarom is die top belangrijk?

Op verzoek van fotograaf Olaf Kraak lopen Evi Vet en Wouter Ubbink pratend naar 't Web, het duinmeertje achter ingang Koevlak van de Kennemerduinen. Ze wachten even op een paar voorbijgangers, ook eind november zijn hier nog zwemmers. Verderop daalt een groepje joggers af, er zijn wandelaars en fietsers en het terras van het bezoekerscentrum aan de Zeeweg in Overveen is gezellig vol.

Waarom wilde Ubbink juist hier afspreken om te praten over biodiversiteit? "Zonder duinen zou de helft van Nederland er niet zijn", zegt hij. "Duinen ontstaan dankzij helmgras en biestarwegras, die het zand vasthouden. Biestarwegras is het eerste plantje dat groeit en heuveltjes maakt op barre grond, helmgras komt daarna. Duinen beschermen de delta tegen de zee, ze zorgen voor onze waterveiligheid."

De toon is gezet. Ubbink legt graag uit waarom hij volgende week naar Montreal gaat om als VN-jongerenvertegenwoordiger de vijftiende conference of parties (Cop15) over de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD) bij te wonen, kortweg de biodiversiteitstop. "Het gaat om de verscheidenheid van het leven, verschillende soorten dieren en planten, maar ook ecosystemen, van moerasland met vogels tot haaien in de diepte van de oceaan."

De oplossing is niet resistente bananen, maar verschillende bananen

Evi Vet valt hem bij: "Biodiversiteit is de machine van het leven, met tandwielen die de wereld draaiende houden. Het gaat over schoon water, voedsel, zuivere lucht."

"Ik vertel graag over de banaan, om uit te leggen hoe belangrijk diversiteit is voor gezondheid en voedselveiligheid. Stel dat we allemaal maar één immuunsysteem hadden, dan waren we bij de uitbraak van een ziekte snel uitgestorven. Precies dat is het geval met de banaan: er wordt maar één soort geteeld, de Cavendish, die wordt gekloond en in monocultuur op alle plantages staat. We eten dus allemaal elke dag dezelfde banaan."

"Deze banaan is massaal aangeplant omdat hij resistent is tegen een schimmelziekte die halverwege de 20ste eeuw de oogsten in Zuid-Amerika liet mislukken. Maar inmiddels verspreidt een variant van die schimmel zich over de hele wereld, waardoor de banaan dreigt uit te sterven. De oplossing is niet resistente bananen, maar verschillende bananen, op kleinschalige akkers met begroeide randen eromheen waardoor een ziekte zich niet makkelijk kan verspreiden. Op dezelfde manier kun je ook de aardappelziekte tegengaan."

Planten uit het regenwoud leveren grondstoffen voor medicijnen

Ubbink: "Je hebt biodiversiteit nodig voor een gezonde voedselvoorziening, terwijl de voedselproductie nu juist eenzijdig is, we telen steeds dezelfde gewassen in monoproductie. En terwijl planten uit het regenwoud vaak grondstoffen leveren voor medicijnen, wordt een deel van het regenwoud gekapt om soja te verbouwen voor veevoer."

Vet: "Morfine, antibiotica en veel effectieve chemotherapieën voor kanker komen uit planten uit onder meer de Amazone. Dat komt dus in gevaar. Door biodiversiteitsrijke gebieden uit te putten, maken we onszelf letterlijk kwetsbaarder. Nederland steekt wat dat betreft onvoldoende de hand in eigen boezem, want wij importeren dat veevoer en die palmolie."

Ubbink: "Met het aannemen van de motie Jetten-De Groot heeft de Tweede Kamer twee jaar geleden al ingezet op een ambitieus akkoord in Montreal. Dan moet je ook naar de eigen biodiversiteit kijken, en zorgen dat onze impact in het buitenland op orde is. Naar palmolie, soja en de export van bloemen."

Evi Vet: 'Door biodiversiteitsrijke gebieden uit te putten, maken we onszelf letterlijk kwetsbaarder. Foto: Olaf Kraak

Wat zijn de implicaties van een bos bloemen, spijkerbroek of stukje vlees

Vet: "En die bloementeelt is slecht voor de biodiversiteit! Gestoord. De hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt op bloemen zijn slecht voor de bodem en ook voor de insecten die afkomen op het nectar van deze bloemen. Wanneer de bloemen van buiten Europa komen, kunnen hier ook bestrijdingsmiddelen op zijn gebruikt die officieel volgens de EU niet zijn toegestaan. Eenmaal in je huis heeft dit natuurlijk geen impact meer, maar je draagt wel bij aan het gebruik van giftige stoffen wereldwijd. En dat voor een product met zo een korte levensduur."

Ubbink: "Als ik een date heb en onderweg een bloem pluk, dan kan ik een bekeuring krijgen want dat mag eigenlijk niet. Terwijl bloemen die in Afrika worden geteeld door Nederlandse bedrijven veel slechter zijn voor de biodiversiteit. De wetten kloppen dus niet."

Vet: "Het is voor de meeste mensen niet inzichtelijk wat de implicaties zijn van een bos bloemen, een spijkerbroek of een stukje vlees."

69 procent van de populaties zoogdieren, vogels en vissen is verdwenen

Ubbink: "De biodiversiteit is ook niet zo makkelijk te meten als het klimaat, waarbij je kunt kijken naar de CO2-uitstoot en de stijgende temperatuur."

Vet: "De doelstelling is netto meer natuur, dat is nog begrijpelijk. Maar als je één soort bomen in een bos aanplant, schiet je met diversiteit nog weinig op."

Ubbink: "Uit het recente Living Planet-rapport van het Wereld Natuur Fonds blijkt dat in de laatste vijftig jaar 69 procent van de populaties zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen is verdwenen. Pas als dat weer de goede kant opgaat, is er sprake van verbetering."

Vet: "Voor mij is het een succes als natuur en mens minder gescheiden zijn. Ook in de stad is meer groen nodig, de blauwgroene veradering van het landschap, met water en natuur, moet ook onderdeel zijn van de steden."

Ubbink: "Maar ook daarbuiten. De biodiversiteit in de stad is al groter dan op het platteland door de intensieve landbouw. Het Groene Hart van Nederland is een verkeerde term, want het is maar één tint groen, de kleur van raaigras."

Vet: "Dat heeft ook gevolgen voor de waterkwaliteit. We houden meer regenwater vast met verschillende soorten gras. Door eentonige weides hebben we meer last van droogte, dat merken de boeren ook."

Wouter Ubbink: 'Landen als Brazilië, Indonesië en Congo hebben eigenlijk het meeste voor het zeggen.' Foto: Olaf Kraak

Je kunt het niet perfect doen als mens

Ubbink: "In Montreal houden we contact met de Nederlandse delegatie en met andere jongeren. Als VN-jongerenvertegenwoordigers behoren we tot het Global Youth Biodiversity Network. Daarin zitten ook jongeren uit inheemse volken, die veel directer te maken hebben met de noodzaak van natuurbehoud. Samen zetten we ons in voor meer natuureducatie en voor het verlenen van rechten aan de natuur."

Vet: "Wij staan in direct contact met de Nederlandse delegatie. We kijken we wat er moet gebeuren als er straks een verdrag ligt. Het beschermen van biodiversiteit is altijd goed voor toekomstige generaties."

Ubbink: "We hebben vooraf in een enquête aan jongeren gevraagd wat zij belangrijk vinden. Betere wetten en een goed beleid, een ander consumentengedrag én het voorkomen van voedselverspilling."

Vet: "Je kunt het niet perfect doen als mens. Zelfs als we ons gedrag aanpassen - minder vliegen, minder vlees en zuivel - zouden we meer dan één aardbol nodig hebben. Het systeem is abnormaal, dus dat moet anders."

Landen als Brazilië en Congo hebben eigenlijk het meest te zeggen

Ubbink: "In 2010 zijn op de biodiversiteitstop in Aichi, Japan, twintig doelen vastgesteld die in 2020 hadden moeten worden gehaald. Dat is niet gelukt. Elk land zou een eigen nationaal actieplan maken, maar dat van Nederland stelde weinig voor: een aantal bestaande plannen met een nietje erdoor. Het is van belang dat er nu meer gebeurt."

Vet: "En dat er een raamwerk komt voor burgers en bedrijven, dat laat zien aan welke richtlijnen we ons moeten houden. Ook voor de Caribische eilanden, die met hun koraal veel biodiverser zijn dan de rest van Nederland. En we hebben natuurlijk ook een aandeel in zee. Er moet samenhang zijn tussen de Europese biodiversiteitsstrategie, het nog te maken nationale actieplan en de provinciale gebiedsplannen, dus de overheden moeten samenwerken. Nationale aanpak is belangrijk, maar wij maken ons vooral zorgen om de internationale impact van onze voetafdruk."

Ubbink: "We willen dat alle landen 30 procent van hun grondgebied gaan beschermen, dat is een van de concrete doelen voor de top in Montreal. Maar intussen maken we met onze vraag naar soja de biodiversiteit in Brazilië kapot door boskap. Er moeten dus afspraken worden gemaakt over handel en import. Gelukkig is er met de nieuwe president Lula, in plaats van Bolsonaro, geen reden meer om hierin niet met Brazilië samen te werken. En landen met een grote biodiversiteit, zoals Brazilië, Congo en Indonesië, hebben eigenlijk het meest te zeggen. Want dat zij hun biodiversiteit beschermen, is voor ons allemaal belangrijk."

Geen geld meer naar de bioindustrie

Vet: "Zij hebben een sterke onderhandelingspositie, gewoon omdat wij geen oernatuur meer hebben, die hebben we al vernietigd."

Ubbink: "Dat betekent niet alleen ambitieus zijn in de plannen, maar ook met geld. Anders ben je niet geloofwaardig bezig. Tien jaar geleden sprak een ruime Kamermeerderheid zich al uit voor het verminderen van onze voetafdruk, maar daar is nooit een plan voor gemaakt."

Vet: "We hebben een strategie nodig, en die moet van de overheid komen. Het beleid voor landbouw en visserij moet anders. Dat kan soms pijnlijk zijn. En het is ook best ingewikkeld, want je moet geen geld meer steken in de bioindustrie, maar wel letten op de voedselzekerheid."

Ubbink: "We moeten grondig kijken naar ons systeem van productie en consumptie. Door te stoppen met schadelijke subsidies, spaar je ook geld uit dat kan worden gebruikt voor biodiversiteitsherstel."

Evi Vet

Evi Vet (25) studeerde plantenwetenschappen (bachelor) en voeding en gezondheid (master) in Wageningen. Ze werkt parttime als fotograaf en als voedingswetenschapper. Twee jaar geleden is ze gekozen als VN-jongerenvertegenwoordiger biodiversiteit en voedsel. Haar termijn loopt af met de top in Montreal.

Wouter Ubbink