De ontluikende liefde tussen de chaotische Richard en de goedlachse Simone bleek na B&B Vol Liefde helaas van korte duur. Hoe gaat het nu met de exen?

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Geen contact

Het leek liefde op de eerste tongzoen. Simone en Richard uit B&B Vol liefde waren onafscheidelijk. Na een turbulente relatie en heel veel moddergooien hebben de twee nu helemaal geen contact meer. Simone vindt dat erg jammer, maar Richard heeft de deur volledig dicht gesmeten. "Ik had nog wel gewoon contact willen hebben. Maar hij niet. Jammer, want we hebben zoveel samen meegemaakt en beleefd", zegt ze in RTL Boulevard.

Woest op Simone

Richard wil niet alleen niks meer te maken hebben met zijn ex, maar is zelfs woest op haar. Hij is het hélemaal zat dat zijn ex hem zwartmaakt in de media. Dat vertelt hij aan LoveReality. "Stop toch eens met deze narigheid en laat iedereen eens eerlijk en oprecht worden, net als ik altijd probeer te doen. Want wat is de reden van onze breuk? Juist ja, daar wordt nooit naar gevraagd bij mij. Nee, oh, de zielige Simone. Nou, zo zielig is het allemaal niet."

Hoe gaat het met Simone?

Tussen de exen gaat het dus helemáál niet goed, maar gelukkig gaat het individueel wel goed. Simone is heel actief op Instagram en TikTok, waar ze veel deelt over haar leven. Ze heeft het naar haar zin op haar werk in Snow World, rijdt in haar vrije tijd graag op haar motor of paard of bezoekt een concert. En ze heeft haar welbekende kuif onlangs verruild voor een nieuwe coupe!

Is Simone weer gelukkig in de liefde?

Simone is dan wel niet meer samen met Richard, eenzaam is ze zeker niet. Sterker nog: ze heeft er alleen maar meer vrienden bijgekregen. De B&B Vol liefde-deelnemers blijken enorm goed met elkaar op te kunnen schieten. "We voelen elkaar gewoon supergoed aan, omdat we allemaal hetzelfde hebben meegemaakt", zegt Simone over haar nieuwe vrienden tegenover RTL Boulevard. "Ieder op zich, maar we hebben zoveel gemeen. Het is heel fijn om met elkaar het verhaal te kunnen delen, daar heb ik veel steun aan." Een nieuwe liefde heeft ze (nog) niet. "Op dit moment ben ik heel lekker gewoon met mezelf bezig."

Hoe gaat het met Richard?