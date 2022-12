Goldband bestaat pas drie jaar en speelt nu al alle zalen plat. Het Haagse poptrio is zelf helemaal niet verbaasd over het succes: 'Het heeft vanaf het begin logisch gevoeld'.

Backstage is het druk in de Haarlemse poptempel Patronaat. Licht- en geluidstechnici lopen af en aan om de set op te bouwen voor Goldband. Alleen de zangers zelf - Milo Driessen (29), Karel Gerlach (29) en Boaz Kok (33) - zijn er nog niet. Ze staan in de file.

Sorry, heel vervelend, zegt Driessen als het drietal eindelijk arriveert. Hij houdt niet van te laat komen. Kok vult aan: "In die uren ga je toch maar weer drinken." Het is maar half een grap, blijkt later.

Het verhaal van Goldband is inmiddels even bekend als hun hits: drie stukadoors uit Den Haag die samen muziek gingen maken. Die muziek laat zich moeilijk categoriseren. Synthpop dekt de lading misschien nog het best, maar er zijn ook invloeden uit house, hardstyle en hiphop te horen en er is veel ruimte voor de elektrische gitaar. Uber Uber was in 2019 de eerste single, maar het waren Witte Was en Mijn Stad die later dat jaar het balletje deden rollen.

En snel ook. Maar net zo snel kwamen de pandemie en de lockdowns. "Toch stopte het balletje niet. Het rolde hooguit wat langzamer", blikt Kok terug. Het poptrio bleef nieuwe singles uitbrengen, waarvan Noodgeval de bekendste is, en in augustus 2021 volgde een album, Betaalbare Romantiek.

Belofte nog inlossen

Ruim een jaar later toert de groep eindelijk door Nederland. De show in Patronaat is uitverkocht en dat geldt ook voor alle andere optredens. In maart vult Goldband drie avonden op rij de Amsterdamse AFAS Live, ook daarvoor zijn alle tickets weg. Bij onze zuiderburen is de groep al net zo groot.

Als ze al bang waren dat ze tijdens de pandemie momentum zouden kwijtraken, duurde dat niet lang. "Mensen ontdekten onze muziek, maar nog bijna niemand had ons zien optreden. Het publiek zat júist nog op ons te wachten", verklaart Gerlach. "Ik dacht al die tijd: wij gaan onze belofte nog inlossen."

Dat gebeurde dit jaar op onder andere Down the Rabbit Hole en Lowlands, waar het tot op honderden meters van de hoofdpodia dringen was. Muziekplatform 3voor12 riep dat laatste optreden uit tot beste festivalshow van de zomer. Daar op Lowlands besefte Gerlach voor het eerst écht hoe populair Goldband was: "Toen ik een klein stukje over de camping liep, hoorde ik op drie plekken onze nummers tussen de tentjes vandaan komen."

Indrukwekkend snelle start

Driessen vult aan: "In de weken ervoor werd ik in de supermarkt en met uitgaan om de haverklap aangesproken. 'Succes op Lowlands, man!' Zoiets moeten de spelers in het Nederlands elftal ook hebben voor een WK."

Het hoofdpodium van Lowlands, binnen drie jaar na oprichting van de band. Het is een indrukwekkend snelle start. "Natuurlijk is het bijzonder, maar voor ons is dit ook de realiteit", zegt Driessen. "Het gebeurt. Voor mij heeft het vanaf het begin logisch gevoeld."

Ook voor Kok is het helder: "Hard werken en een visie hebben loont. Dat we daar samen in geloofden, heeft ervoor gezorgd dat we zo ver zijn gekomen." Twijfelden mensen daar weleens aan? Lachend: "Mijn vriendin was in het begin vrij sceptisch. 'Zorg nou dat je ook een plan B hebt', zei ze dan. Begrijpelijk: we brachten veel tijd door in de studio zonder dat er geld binnenkwam."

Succesvol, maar ook druk jaar

Ze hebben een rotsvast geloof in zichzelf, maar zijn heus ook wel eens onzeker, zegt Driessen: "Voor zo'n Lowlands-show denk ik wel even: kan ik dit? Zijn we goed genoeg? En dan sta je op dat podium en doe je het gewoon."

Een festivalzomer, een clubtour, en ondertussen verschijnt er nog altijd nieuwe muziek die met videoclips en interviews gepromoot wordt: het is een succesvol, maar ook druk jaar. "Meestal zijn we van 's ochtends tot 's avonds bezig. Laat thuis, vroeg op", vertelt Driessen.

Vandaag konden ze uitslapen. Gerlach zegt tevreden dat hij 'veertien uur heeft gepakt', maar moe is hij nog steeds. Kok heeft last van zijn voet; een restant van de show op Rock Werchter begin juli, waar hij zijn hielbeen brak na een sprong van het podium. Hij maakte het optreden zittend en liggend af. Sindsdien heeft hij 'te weinig rust genomen'.

Planning gemaakt tot augustus 2023

"Na die val dacht ik wel even: kutzooi, straks gaat deze festivalzomer óók niet door. In het ziekenhuis kon ik kiezen: een operatie of natuurlijk herstel. Geopereerd worden zou betekenen dat ons optreden op Down the Rabbit Hole niet doorging. Geen moeilijk dilemma."

Dit najaar namen ze even pauze: in oktober trok het trio met hun managers naar Curaçao voor een zogeheten 'denkerskamp'. "Elk jaar evalueren we hoe het tot dan toe gaat en bespreken we wat we hierna gaan doen", legt Kok uit. "We hebben een planning gemaakt tot augustus 2023."

De laatste vier dagen op het eiland namen ze spontaan vrij. Jetskiën, zwemmen, wandelen. Eenmaal terug ging hun tour, en daarmee de hectiek, algauw van start. Bovendien: een Goldband-show is hard werken, maar ook een feestje. Dat maakt de nachten soms nog korter. "We trappen weleens in de val van feesten en drinken", zegt Kok. "Van de week voelde ik me ziek. Daar heb ik me doorheen gedronken zodat het 's avonds op het podium beter ging. Natuurlijk voel je je de dag erna nog slechter. Dan gebruik je weer dezelfde oplossing."

Klein rummetje voor mijn stem

Laatst hadden ze een crewuitje dat 'al tijdens het eten uit de hand liep'. Terwijl ze nog aan het bijkomen waren van de afterparty van de MTV Europe Music Awards in Düsseldorf. Driessen: "Toch denk ik nu: misschien dat ik er straks een paar drink." Kok: "Wellicht een klein rummetje voor mijn stem."

"We hebben het daar met zijn drieën wel over", zegt Driessen. "Hoe je omgaat met alcohol als je werk doet waarbij het normaal is om een biertje te drinken. Zeker in zo'n tredmolen van show, repetitie, promo, weer show, weer promo drink je om dat beter aan te kunnen. Daar moet je mee oppassen, I guess." Gerlach bekijkt het met Haagse nuchterheid: "Soms kan drinken prima, soms niet."

Ook een keerzijde van het succes is de publieke belangstelling voor hun privéleven. Die is er vooral sinds Gerlach een relatie heeft met zangeres Maan, met wie ze de nieuwe hit Stiekem opnamen. Bij het noemen van haar naam onderdrukt hij een zucht. Daar gaan we weer, hoor je hem denken.

Bezoekers komen bezweet buiten

"Het gaat ineens nog maar weinig over de muziek", zegt hij. "Ik begrijp het wel. Maar het is ook vermoeiend. Ik snap dat het voor mensen interessant kan zijn, maar op een gegeven moment is het klaar." Kok: "De media proberen in interviews constant haakjes te vinden om iets over Karel en Maan te vragen." Gerlach: "Ik vind dat wat triestig."