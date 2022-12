Tientallen 55-plussers in Gelderland zijn met hulp van een verhuiscoach en een verhuispremie kleiner gaan wonen. Daarmee maken ze ruimte voor jonge gezinnen en starters. Drie verhuisbegeleiders in Arnhem, Nijmegen, Noord Veluwe/Apeldoorn zijn in dienst van de provincie Gelderland en hebben als opdracht voor doorstroming op de woningmarkt te zorgen.

Bij ruim 90 verhuizingen zijn de 3 verhuiscoaches actief betrokken geweest. Maar er zijn veel meer ouderen verhuisd. Gelokt door een verhuisvergoeding van 2000 euro, ook van de provincie, verruilden 177 huurders op eigen houtje een groter huurhuis van een woningcorporatie voor een kleinere woning. Eind dit jaar zal dat aantal op 200 uitkomen, zo is de verwachting.

De drie verhuiscoaches ondersteunen oudere huurders van een corporatiewoning die in een te groot huurhuis wonen en willen verhuizen. Dan kan het gaan om hulp bij digitale vaardigheden en het wegwijs maken in het huizenaanbod van huursite Entree tot het bekijken van een mogelijk nieuwe woning. Het zijn vooral 70-plussers die kleiner willen gaan wonen. De huurders laten een huis achter met minstens drie slaapkamers.

Wens- en noodverhuizers

De resultaten van de verhuiscoaches zijn beter dan verwacht. En dat is reden om nog eens drie verhuiscoaches aan te stellen in de regio's Ede, Heumen/Berg en Dal, Brummen/Zutphen en Epe/Heerde/Hattem.

Ouderen willen graag vrijwillig kleiner gaan wonen. Na elke publiciteit rondom verhuiscoaches stromen de aanvragen binnen, wel 40, 45 telefoontjes, zegt projectleider Mirjam Zerstegen van de provincie Gelderland.

De drie verhuiscoaches hadden in de afgelopen tien maanden contact met 639 geïnteresseerden. Daarbij ging het in 244 gevallen om 'intensieve gesprekken'.

De inzet van de verhuiscoach helpt, net als de verhuisvergoeding van 2000 euro voor huurders van corporatiewoningen die daadwerkelijk de stap zetten en kleiner gaan wonen.

Het zijn vooral 'wensverhuizers': mensen tussen de 55 en 80 jaar en ouder die graag willen verhuizen omdat het kan, niet omdat het moet. Maar een grote groep gaat al richting 'noodverhuizers', zegt Zerstegen. Dat zijn senioren die bijvoorbeeld al een bed in de huiskamer hebben staan omdat ze de trap niet meer op kunnen.

Bewustwording

Veel huurders zijn zich bewust van de problemen op de woningmarkt en om die reden willen ze graag plaats maken voor jonge starters. Zerstegen: "Die bewustwording was er een jaar geleden niet. Het is de reden dat ouderen voortijdig de stap zetten om kleiner te gaan wonen. Maar het woningaanbod moet er wel zijn. Hierover zijn we in gesprek met gemeenten en met woningcorporaties."

Want de vurig gewenste doorstroming stokt vaak. Grootste knelpunt: er zijn te weinig geschikte appartementen voor ouderen die levensloopbestendig zijn, zoals dat heet, zonder drempels en met een lift. En die in de buurt liggen van zorginstellingen waar ze kunnen meedoen aan dagactiviteiten, nabij winkels en voorzieningen zoals huisarts en apotheek.

Woningcorporaties kunnen 55-plussers die een grote woning achterlaten, voorrang geven op andere woningzoekenden. Het gaat om enkele woningen per maand per regio, aldus Zerstegen.

Het project loopt tot en met 2025. Daarna is het aan de gemeenten en corporaties om het werk van de verhuiscoaches over te nemen.

'Ik kan het niet meer bijhouden'

Mevrouw Van Doorn-Van der Weerden in de woonkamer van haar huis, een grote eengezinswoning. Binnenkort verhuist ze naar een, kleiner, appartement. Foto: Bert Beelen

Ze lag al een keer onderaan de trap, helemaal onder het bloed. Gevallen. Dus José van Doorn - Van der Weerden is heel blij dat ze kan verhuizen naar een appartement waar ze niet elke dag meer trap op trap af hoeft, waar alles gelijkvloers is en met beugels aan de muren voor steun.

Ze kampt met lichamelijke ongemakken en gaat steeds verder achteruit, eigenlijk heeft het al te lang geduurd. Drie grote slaapkamers, een grote zolder, een kelder en een schuur. Ruimte zat. Maar het huis in het Waterkwartier in Nijmegen is te groot geworden voor de 72-jarige Nijmeegse die er sinds het overlijden van haar man alleen woont. "Ik kan het niet meer bijhouden", zegt ze.

Ze wil al heel lang verhuizen. Haar schoondochter had al verschillende keren naar de woningbouwvereniging Woonwaarts gebeld. Dit kon ze niet zelf want José heeft geen mobiele telefoon en geen computer. Voor ouderen is het ook niet te doen, als ze niet op hun kinderen kunnen terugvallen, zegt haar schoondochter. Enige haast was wel geboden, zeker nadat de 72-jarige flink was gevallen in huis. Maar alleen al een afspraak maken met een Wmo-consulent om een indicatie te krijgen voor gelijkvloers wonen, zou vijf maanden duren. Want de wachtlijsten zijn lang.

Na drie telefoontjes naar Woonwaarts werd haar schoondochter gewezen op de verhuiscoach Marloes Derksen. "Zij was meteen heel slagvaardig, ze is echt een doorpakker." Toen ging het snel. En nu kan José van Doorn langzamerhand haar spulletjes gaan inpakken en weggooien want over een paar weken trekt ze in het nieuwe appartement in dezelfde wijk waar ze is geboren en getogen, waar ze de mensen kent. Ze heeft wel een beetje 'kriebels', want spannend is het wel. Maar ze kijkt er ook naar uit. "We hebben vandaag de nieuwe gordijnen uitgezocht."

'Het zit dicht, er is niks voor mij'

Els Gerbrands woont in een ruime huurwoning in de Nijmeegse Benedenstad maar wil graag verhuizen. Een zoektocht naar een kleiner huis die al een jaar duurt. Foto: Paul Rapp

Ze wil graag weg uit haar huis in de Nijmeegse benedenstad. Het huis dat ze huurt van woningcorporatie Portaal is te groot geworden voor haar alleen. De zolder staat helemaal leeg, daar komt ze dus nooit. Daar kunnen twee kinderen slapen. En hoe mooi zou het zijn als hier een gezin zou kunnen wonen?

Els Gerbrands, sinds een paar jaar met pensioen, wil graag een kleiner huisje in de stad, alles gelijkvloers met eventueel een zolder. Wel met een tuin(tje). "Ik hou van een tuin en ik heb een hond." Dat huisje hoeft niet per sé in het centrum te staan. Verhuizen naar een andere gemeente staat niet op de eerste plaats. Hier heeft ze haar vrijwilligerswerk, toneelclub, pianist Jeroen Jongmans met wie ze het duo 'Jewels en Jazz' vormt, haar sociale leven.

Maar na een vergeefse zoektocht van bijna een jaar, heeft ze haar wensenlijstje iets bijgesteld. Een appartement met een groot balkon is ook een optie, afhankelijk van de wijk waar de flat staat.