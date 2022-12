De bank is haar favoriete plek, als een knuffelbeer bij haar baasjes Roland en Laryssa in Steenwijk. Maar gisteren waarschuwde de politie openlijk voor pocket bully Mila nadat ze wegliep. 'Benader haar niet zelf vanwege bijtgevaar', zo luidde de boodschap. Overdreven, vinden de eigenaren.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Mila verdween rond het middaguur toen Roland Moolenkamp even naar de voordeur liep. "Ze schiet zo achter mij langs." Hij ging meteen achter de hond aan, maar kon haar niet terugvinden. En zo besloten hij en zijn vriendin Laryssa om de politie in te schakelen om mee te zoeken.

Er werden meerdere oproepen gedaan om aandacht te vragen voor de verdwijning van het dier. Shania Elschot, de zus van Laryssa, plaatste op Facebook een bericht en de politie sloeg via Burgernet alarm. "Dier niet zelf benaderen, maar bel 112", was te horen in het spraakbericht. Bij navraag van de Stentor sprak een woordvoerder van de politie over een 'kans op bijtgevaar'.

Bijtgevaarlijk?!

In het beeld van een bijtgevaarlijke hond herkennen de baasjes zich helemaal niet. "Het is een schat van een beest", reageren zij. "Voor familie en vrienden is de hond hartstikke lief." Maar waarom kon de pocket bully dan niet benaderd worden? "Ze is onzeker en onvoorspelbaar." Het dier is volgens hen bang voor vreemde mensen.

De waarschuwing was vooral uit voorzorg, legt Shania uit. "We hadden liever dat we de hond zelf konden pakken. Zodat ze niet nog een keer zou vluchten." Volgens haar is Mila niet bijtgevaarlijk. "Dat is nog nooit voorgekomen." Dat de politie daar wel van sprak snapt ze niet. "Dat hebben wij niet genoemd. Je kunt het gewoon niet uitsluiten, en we wilden ieder risico vermijden."

Het risico is volgens Roland dat je niet weet wat het dier kan doen. "Je weet niet wat er gebeurt als iemand haar in een hoek drijft." Baasjes Laryssa en Roland zeggen dat Mila niet agressief is naar voorbijgangers. "Het hondenras schrikt wel mensen af. Er zijn mensen die met een boogje om haar heen gaan, maar ze gaat er niet op af." Roland vindt het vooral een vooroordeel. "Ze worden niet vals geboren. Op de bank is het gewoon een knuffelbeer. Ze ligt bij je alsof het een baby'tje is."

'Alsof er niets aan de hand was'

Gevaarlijk was het verdwijnen van Mila volgens hen dus niet. "Ze is gewoon op survival geweest, even alleen op pad", vertelt Laryssa. Na een overweldigende hoeveelheid reacties op de Facebook-oproep werd ze 500 meter van haar huis teruggevonden in een tuin. "Daar zat ze alsof er niets aan de hand was te wroeten." De pocket bully is wel eigenwijs vertellen de baasjes. "Als je haar roept gaat ze gewoon haar eigen gang."

Het weglopen bracht veel meer teweeg dan ze hadden verwacht. Roland vertelt dat hij van een vriend had gehoord dat er op Radio 538 iets werd gezegd over een loslopende hond in Steenwijk. "Het ging als een lopend vuurtje. Je krijgt ineens een wereld aan berichten: 'je bent in het nieuws'."

"Ik moest er ook nog wel enigszins om lachen", reageert Roland. "Om mijn hond zo'n gedoe." Nadat Mila was gevonden, was ze heel rustig. "We hebben haar de riem omgedaan en ze is zo meegelopen." Rond 16.30 uur - ruim drie uur na het verdwijnen - was het dier weer thuis. "Gelukkig heelhuids", verzucht Laryssa.