Oordoppen in doen bij een concert en niet te dicht bij de speaker staan; hoewel niet iedereen zich eraan houdt, kennen de meesten die adviezen wel. Wat kun je nog meer doen om gehoorschade te voorkomen?

Wanneer is het tijd om je oordoppen in te doen? Klinisch fysicus-audioloog Dyon Scheijen: "Er is geen vaste regel, maar mijn advies is als je met een groep van vier geen normaal gesprek kunt voeren, dan staat het geluid te luid en kun je beter oordoppen indoen."

Alles is beter dan geen oordoppen, maar als het kan, investeer dan in goede oordoppen speciaal tegen harde muziek, zegt Marjolijn Dekker van patiëntenorganisatie Hoormij NVVS. "Dan hoor je de muziek nog wel goed én doordat ze de achtergrondruis onderdrukken kun je gesprekken juist beter volgen." Oordoppen op maat geven de beste filtering omdat ze precies aansluiten, en omdat ze comfortabeler zitten draag je ze vaker, aldus Dekker.

Misschien nog wel belangrijker dan het volume, is de duur van de blootstelling, zegt Scheijen. "Hoe vaker en langer je luistert naar hard geluid, hoe groter de kans op gehoorbeschadiging. Volgens Scheijen kun je dit vergelijken met huidschade door uv-straling. De sterkte van de zon is van belang, maar de tijd die we in de zon zitten bepaalt eveneens of we verbranden." Hierom adviseert onder andere Stichting Hoormij: las een kwartier pauze in na ieder uur muziek, of las bijvoorbeeld na een festivaldag een stiltedag in.

Volumebegrenzer

Ook een te hoog volume op koptelefoons en oortjes draagt bij aan mogelijke gehoorschade. "De meeste telefoons hebben tegenwoordig volumebegrenzers", zegt Martijntje Bakker van kenniscentrum voor letselpreventie VeiligheidNL. "Check altijd of dit aanstaat. En let op of je oortjes werken met je geluidsdrager, verschillende merken geven vaak problemen, zegt Bakker. Maar ook bij een volumebegrenzer geldt: luister maximaal twee uur naar muziek en geef dan je oren weer rust."

Vaak wordt gezegd dat een koptelefoon beter is dan oortjes, maar hier is geen bewijs voor, zegt Scheijen. "Het is niet zo dat het geluid anders je oor in komt. Wel kan een koptelefoon ervoor zorgen dat je minder omgevingsgeluiden hoort, waardoor je het geluid minder hard zet. Aan de andere kant heb je dan ook geen referentiegeluiden, waardoor je misschien minder door hebt hoe hard het geluid staat."

Een goede manier om te meten hoe hard het geluid staat is een decibellen-app op bijvoorbeeld een smartwatch of mobiele telefoon. "De ene app is betrouwbaarder dan de andere. Maar er bewust mee bezig zijn heeft ook een positief effect", zegt Bakker.