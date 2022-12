Met een rits aan maatregelen en de woensdag gepresenteerde visie hoopt wethouder Sofyan Mbarki (Aanpak binnenstad) Amsterdam leefbaar te houden. 'Neem het Osdorpplein: wat is daar in de buurt nodig zodat het ook een plek wordt waar toeristen heen gaan.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Verwacht u dat de maatregelen binnen afzienbare tijd effect hebben op de overlast in de binnenstad?

Sofyan Mbarki: "Het vraagt om een lange adem. We hebben een pakket met een visie gepresenteerd en daar moeten we aan vasthouden. Met deze visie gaan we gezamenlijk onze schouders eronder zetten. Of je hier nou woont, werkt, onderneemt of de stad bezoekt: iedereen wil uiteindelijk een leefbare stad."

Vrijgezellenfeesten verbieden, een ander type toeristen aantrekken, een stay away-campagne. Dat zijn op zich geen nieuwe plannen. Burgemeester Halsema roept het al jaren.

"Dit pakket brengt alle losse maatregelen samen. Bij elkaar opgeteld moeten ze uiteindelijk iets opleveren in het tegengaan van overlast en de drukte in de stad."

Een boodschap in de visie is: ondernemers die feesttoeristen aantrekken, wil Amsterdam niet meer. Maar veel ondernemers verdienen goed geld aan ze. Gaat u ze uitkopen?

"Ondernemers moeten meedoen in de transformatie. Als overheid kunnen we veel reguleren, maar het gaat erom dat we nu een stip aan de horizon hebben waardoor duidelijk wordt welke kant we opgaan als stad. Ondernemers kunnen nu hun bedrijfsmodel hierop aanpassen."

Maar zolang die ondernemers genoeg geld verdienen, zullen ze blijven zitten en blijft de feesttoerist komen.

"Het klopt dat het ingewikkeld is, maar ik geloof dat het samen moet lukken. Op langere termijn zien ook ondernemers in dat dit businessmodel niet duurzaam is. Een van de maatregelen is het weren van overlastgevende vrijgezellenfeesten. Dat gaan we doen door zelf te reguleren, maar ook gaan we met ondernemers in gesprek die wel deel willen zijn van de transformatie."

Nieuw is het blowverbod in de openbare ruimte in bepaalde delen van de binnenstad. Een wens van de bewoners, schrijft u in de visie.

"Ik geloof ook dat het gaat bijdragen tegen de overlast. We kunnen dit heel snel invoeren, zodra de raad akkoord is en de juridische onderbouwing rond is. Het is gekoppeld aan het alcoholverbod dat nu al in bepaalde delen van de binnenstad geldt en we zouden daarom meteen kunnen handhaven. Deze maatregel gaat overigens niet alleen over het tegengaan van overlast, maar ook over het imago van de stad. Ik geloof dat we hiermee een duidelijk signaal afgeven."

U opperde dit al vaker als PvdA-raadslid, maar kreeg weinig steun van andere partijen en ook burgemeester Halsema was niet enthousiast. Verwacht u deze keer wel steun?

"We doen het voorstel vanuit het college, dus ook vanuit de burgemeester. We leggen dit voor aan de raad en het is aan de raad om hier eind december een keuze over te maken."

Het college wil vrijetijdsvoorzieningen uit Centrum verplaatsen naar Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Wat bedoelt u daarmee?

"We willen in de toekomst naar een meerkernige stad. Neem het Osdorpplein: wat is daar in de buurt nodig zodat het ook een plek wordt waardoor toeristenspreiding gaat ontstaan?"

Kunt u voorbeelden van toeristische attracties noemen die uit het Centrum verplaatst moeten worden naar bijvoorbeeld Osdorp?

"Ik wil er niet één uitlichten, maar we voeren gesprekken met deze ondernemers."

Bijvoorbeeld met Madame Tussauds, de Dungeon of het Torture Museum?

"Met die partijen gaan we zeker dat gesprek aan. Als zij daartoe bereid zijn, moeten wij kijken hoe we ze daarin kunnen faciliteren."

Dan de hotels. Die moeten een woon- of kantoorfunctie moeten krijgen. Hoe realistisch is dit?

"We zien dat er in de stad behoefte is aan meer woonruimte, maar ook mogelijkheden om te ondernemen. De nieuw-voor-oudregeling bestaat al langer: op die manier kunnen we met hoteleigenaren in de binnenstad kijken of ze willen verplaatsen naar een ander deel van de stad. Dat kan voor iedereen aantrekkelijk zijn."

Kan Amsterdam de toeristenbelasting wel missen als hotels uit de stad weggaan en in de regio gaan zitten? Bovendien blijven toeristen naar Amsterdam komen.

"We zijn een trekpleister, ook voor de regio. We moeten nog onderzoeken wat het financieel betekent, maar we zien ook dat de stad een grote woonbehoefte heeft. Dit heeft tijd nodig."

In uw visie schrijft u dat de stad weer van Amsterdammers moet worden en het een plek moet zijn waar men vrij kan zijn. Maar het zijn ook veel maatregelen die nog onderzoek nodig hebben, terwijl inwoners snel resultaat willen. Hoe nu verder?