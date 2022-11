De eikenprocessierups heeft zijn beste tijd gehad. Het kriebelbeestje, dat met zijn honderdduizenden brandharen in 2019 zorgde voor een enorme plaag, is duidelijk op zijn retour. Dit jaar was er al minder overlast, voor komend jaar zal de plaagdruk verder afnemen.

Dat verwacht althans het Wageningse Kenniscentrum Eikenprocessierups dat drie jaar geleden werd opgericht. Deskundige Sylvia Hellingman, dé expert op dit gebied, zag dit jaar 65 procent minder vlinders dan in 2021. Terwijl in dat jaar er ook alweer minder vlinders waren dan het jaar daar weer voor.

Die 65 procent komt voort uit de 2200 vallen die voor de eikenprocessievlinders werden gezet en waarin er veel minder gevangen werden dan in 2020. Ook waren er veel minder eiken waarin de beestjes zaten: 18 procent minder dan vorig jaar. Van de 160.000 eiken die bekeken werden, bleek in 11 procent nu nog de rups te zitten.

Aanvaardbare overlast

"De plaagdruk bereikt nu het niveau van aanvaardbare overlast", stelt Hellingman. De aantallen zitten nu op het niveau van 2013, toen nog amper iemand het had over de brandharen van de rups die zorgen voor jeuk, uitslag en in sommige gevallen ook ontstekingen. De rups kwam dit jaar nog het meest voor in de noordelijke provincies en Brabant.

De afname van de rups heeft meerdere oorzaken. Sinds de komst van het Kenniscentrum zijn gemeenten en provincies het beestje meer gestructureerd en effectiever gaan bestrijden. Ook is er flink geïnvesteerd in de natuurlijke bestrijding, door meer ruimte te bieden aan vogels en roofinsecten die de rupsen opeten.

Rupsen uit de grond

Hoewel de verwachting is dat de overlast door de rups verder gaat afnemen, is het nog wel even afwachten wat er volgend jaar gaat gebeuren. Hellingman ontdekte eerder dat de rupsen ook de grond in kruipen en daar overwinteren: onzeker is hoeveel er in het voorjaar weer tevoorschijn zullen komen.

De eipakketjes die eind oktober gevonden zijn, en waarin de rupsjes zitten, blijken in goede conditie te zijn. Maar omdat in het hele land het aantal vlinders, die de eitjes afzetten, is gedaald, zal de plaagdruk wel dalen, is het idee.