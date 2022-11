Je band oppompen terwijl je gewoon doorfietst. Of als je door rul zand rijdt liever minder harde bandjes, zonder af te stappen? Kan ook. Met de hightech fietspomp van Gravaa, in de naaf van je fietswiel. De vinding van Gertjan van Ginderen uit Middelburg - een wereldprimeur - gaat volgend jaar in productie.

Twee knoppen en een display op het stuur. Een bluetooth-verbinding, een luchtslangetje, dat via een spaak van de naaf naar het speciale ventiel gaat. En pneumatica- en mechatronica-technologie, samengepakt in een behuizing kleiner dan een trommelrem. Dat is in notendop waar het om draait bij het - wat officieel heet - kinetic air pressure system.

Die pomp gaat vanzelf aan, als de fietswielen draaien. In de mini-compressor zit simpel gezegd een nokkenasje, dat zuigertjes op en neer beweegt. Die meer luchtdruk genereren als de band moet worden opgepompt. Is het gewenste aantal bar bereikt (6 of 8 voor een racefiets, maar tot 16 bar zou ook kunnen), dan gaat de pomp vanzelf weer uit. Ander knopje en de band wordt slapper.

In de weer met patroon of pomp

Van Ginderen fietst al jarenlang wielerwedstrijden door Zeeland. Deels over het strand, door het zand. "Dan moeten de banden niet te hard zijn opgepompt. Dan wil je op ballonnen rijden. Maar eenmaal bij Vrouwenpolder gaat het verder over de Oosterscheldekering. "Dan zie je iedereen afstappen en de banden op spanning te brengen met een CO2 patroon of met een handfietspomp. Jaren geleden had ik al zoiets van; kan dat niet anders?"

Zes jaar later, na heel veel ontwikkelingswerk met onder meer Demcon in Best- , met een miljoen euro Europese subsidie en financiële steun van de ontwikkelingsmaatschappij in Zeeland, komt de hightech-fietspomp binnenkort op de markt.

Gesprekken lopen, met wie is geheim

De eerste orders zijn getekend. Zo is er samenwerking met de grootste fietswielenproducent ter wereld, DT Swiss. "Die maakt 15 duizend fietswielen per dag. Hoogstwaarschijnlijk niet allemaal met ons systeem. We zijn ook vergevorderd in gesprekken met fabrikanten van gravelfietsen en mountainbikes. Maar voor alles geldt dat we geheimhoudingsverklaringen hebben moeten tekenen. Namen mag ik echt nog even niet noemen. Zelfs niet van financiers waar me nog mee praten".

Inmiddels zijn ook top-wielerploegen geïnteresseerd en zijn de eerste 'testfietsen' geprepareerd. Van Ginderen: "Ik weet niet wanneer de internationale wielerunie UCI zich uitspreekt over ons systeem. Maar renners willen maar al te graag hun bandenspanning kunnen aanpassen tussen Parijs en Roubaix, met tientallen kilometers aan kasseien", weet Van Ginderen. Bovendien: Rijden renners lek en het gat is niet te groot, dan houdt de pomp de band al fietsend op spanning, zonder dat het extra energie kost.

Renners willen maar al te graag hun bandenspanning kunnen aanpassen tussen Parijs en Roubaix, met tientallen kilometers aan kasseien. Foto: Getty Images

"Trappen doen ze toch. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we Tourploegen aan ons kunnen binden; maar we richten ons vooral op de consumentenmarkt. Fietsfanaten, die fietsen kopen van vijf- tot vijftienduizend euro. Die bereid zijn wat extra's uit te geven voor ons pompsysteem". In eerste instantie zal dat nog rond de twee mille kosten. Maar Van Ginderen verwacht dat die prijs op termijn halveert.

Assemblage in Middelburg

De 90 onderdelen van de pomp zullen worden geassembleerd in Middelburg. In de vroegere lampenvoetjesfabriek van Philips, Vitrite. Die werd jaren geleden gesloten, en daarna gebruikt door Lumileds (ledverlichting, afgesplitst van Philips). Ook die heeft de productie in Middelburg inmiddels gestaakt. Het vastgoed is overgenomen door een Zwitserse investeringsmaatschappij.