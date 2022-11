De vloer is beige, de muur lichter beige en ook meubels en speelgoed komen in vijftig tinten beige. Dat is hoe veel ouders de baby- of kinderkamer tegenwoordig inrichten, niet zelden volgens mooie plaatjes op sociale media. Is zo’n kleurloze omgeving wel gezond voor je kleintje? Pedagoog Maud De Buck licht toe.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Instagram wordt de laatste tijd overspoeld met foto's van babykamers, babykleertjes en speelgoed in neutrale tinten. Weg zijn de felle, vrolijke kleuren. Vooral kinderen van momfluencers en beroemdheden krijgen daarom nu de toepasselijke - en beetje spottende - naam 'sad beige babies'.

Het ziet er esthetisch en smaakvol uit, maar goedkoop is het meestal niet. En voor een kinderkamer ziet het er ook behoorlijk saai uit. Daarnaast vragen mensen zich online ook af of zo'n beige omgeving de ontwikkeling van het kind niet schaadt.

'Niet alles overhoop voor het kind'

Volgens het online winkelportaal Etsy is het aantal zoekopdrachten naar beige kinderkleding dit jaar al met 67 procent gestegen. "Mensen die tegenwoordig een kind krijgen, willen graag dat die nieuwe toevoeging een beetje past in hun interieur", zegt Marieke Lutin, verloskundige en eigenaar van Noord baby in Antwerpen. "Zeker mensen die wat kleiner wonen willen niet alles overhoop gooien voor een kind", vertelt ze. "Vroeger was dat minder belangrijk, maar nu zien we op sociale media ook constant mooie interieurs. Mensen voelen zich aangetrokken tot die picture perfect babykamers en ik denk dat dat hen steeds meer beïnvloedt." Marieke ziet de beige trend dan ook niet meteen eindigen.

Ook online baby- en kinderwinkel De Gele Flamingo verkoopt veel producten in neutrale kleuren. "Ik merk dat ouders meer rust en balans willen in huis, zeker tijdens die eerste jaren", zegt eigenares Sophie Claes. "Ze willen dat ook de babykamer die gezelligheid en warmte uitstraalt. En de kamer moet passen bij de rest van het interieur. Ze willen niet dat het een kleurboek wordt."

Al volgen ouders de trend in de praktijk ook niet zó extreem als we denken. "Het moet echt niet állemaal vijftig tinten beige zijn", zeggen Jill Coupé en Eva Jespers, jonge moeders en eigenaars van babywinkel Pipamae. Volgens hen is de trend ook seizoensgebonden: een zomercollectie is altijd opvallend kleurrijker dan die van de winter, zeggen ze.

En hoewel aan Instagramwaardige baby- en kinderspullen vaak een hoger prijskaartje hangt, zijn het volgens Eva en Jill meestal goede investeringen. "Het zijn tijdloze en essentiële items die je van kind op kind kan doorgeven", leggen ze uit. "Neutrale tinten zijn ook makkelijker te combineren, zeker in kleding. Zulke stukken kan je ook makkelijker doorverkopen. Ons maakt het ook blij, want het zijn de kleuren die wij ook dragen", voegen ze er lachend aan toe.

Volgens Marieke is de beige trend vooral populair bij millennials. "Omdat hij ook in zekere zin bij hun overtuigingen past. Zulke items zijn immers vaak genderneutraal en ecologisch."

Pedagoog reageert: 'Een kind moet kleuren leren herkennen'

Pedagoge Maud De Buck ziet de trend met lede ogen aan. Ze benadrukt meteen dat baby's zeker tijdens hun eerste drie maanden wel blootgesteld moeten worden aan felle kleuren en felle contrasten. "Dat kan bijvoorbeeld door zwart-wit speelgoed aan te schaffen. Hoe groter het contrast, hoe interessanter kinderen dat vinden."

"Een baby heeft voor een goede ontwikkeling variatie nodig, zeker in de eerste twee tot drie maanden", vertelt De Buck. "Een kindje leert pas kleuren herkennen en onderscheiden als die aangeboden worden. Dus zelfs al kan het nog geen kleuren zien, moet je het kind er wel mee omringen. Zo stimuleer je je baby in die ontwikkeling. Als je je baby in een beige kamer stopt en alleen maar beige speelgoed geeft, gaat dat leerproces veel trager."

"Zodra je baby 6 maanden oud is, kan het geen kwaad meer", vertelt de pedagoog. Want dan is dat proces voltooid. Vanaf 12 tot 18 maanden begint je kind dan echt kleuren te herkennen.

