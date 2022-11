Ook het heerlijk avondje kan vegan worden gevierd, met snoepgoed zonder dierlijke ingrediënten. Maar welke soorten zijn het lekkerst? Een proeftest met een kinder- en een volwassenenpanel.

Liv Persson (12) eet al drie jaar vegetarisch, want dieren eten vindt ze zielig. Ze zou misschien ook wel veganistisch willen eten, maar dat lijkt haar heel moeilijk. Het is inderdaad niet makkelijk. Zeker als je nog moet groeien, is het best ingewikkeld om zonder vlees en zuivel elke dag alle voedingsstoffen te eten die je nodig hebt. Maar waarom zou je het jezelf meteen moeilijk maken? Neem nou snoep, iets waar we rond Sinterklaas en Kerst vrijwel niet omheen kunnen. En iets waar ongemerkt meer dier in zit dan je zou denken. Snoepen doe je niet omdat je moet groeien, dus met plantaardig snoep is het voor Sinterklaas en de Kerstman goed scoren bij vlees- en zuivelverlaters in de dop.

Voor V proeft Liv met haar vrienden Maxien Beukeboom en Pim Scheers (ook allebei 12) een enorme berg veganistisch snoep, die is onderverdeeld in de categorieën kruidnoten en chocokruidnoten, marsepein, chocoladeletters en divers Sinterklaassnoepgoed. Als referentie voor de 'volwassenensmaak' krijgen een dag later Volkskrant-redacteuren Evelien van Veen (eindredactie V), Ashwant Nandram (economie) en Livs moeder Anne van Driel (chef Zaterdag en Opinie) hetzelfde snoeppakket voorgezet.

- Foto: Hilde Harshagen

Kruidnoten

Als het deeg voor kruidnoten niet met melk wordt aangemaakt, is het meestal vegan. Maar het blijft oppassen, want in sommige merken zit toch melkpoeder of weipoeder. Het vegan testpakket bestaat uit zes merken kruidnoten. Door alle categorieën heen zitten de producten van Het Zaanse Bakkertje uit Zaandijk dat speciale vegan Sintsmulzakken (26 euro) verkoopt met kruidnoten, pepernoten, gevulde speculaas, amandelstaaf, borstplaat en marsepein.

De drie brugklassers vallen met goede voornemens aan op de kruidnoten. "We zeggen niet of het vies is, maar waar het naar smaakt. Dan kunnen mensen zelf beslissen of ze het willen." Van hun voornemens blijft al bij nummer 1 (ze proeven vanuit genummerde bakjes en weten niet om welk merk het gaat) weinig over. De speltnoten van Your Nature Organic zien er eng en bleek uit, alsof ze niet goed zijn gebakken; ze zijn plat en droog en héél vies met rare kruiden. "Niet eten!", is het uitdrukkelijke advies van het snoeptrio. Ook de vegan en glutenvrije kruidnoten op basis van teffmeel van Holland & Barrett zijn geen succes (hard, melig, smaakt alsof de zak de hele nacht open is geweest), de noten van biologische bakkerij Van der Westen (verkrijgbaar via Ekoplaza) zijn droog en smakeloos en de tarwebloemkruidnoten van Your Nature Organic smaken gronderig en hebben een ruwe textuur.

Wat ze wel lekker vinden: 'normale kruidnoten', die mooi rond zijn, lekker knapperig, makkelijk weg te kauwen en die geen te uitgesproken kruidige nasmaak hebben. Bovenaan zetten ze de kruidnoten van Het Zaanse Bakkertje, gevolgd door Bolletje kruidnoten en de 'Altijd feest'-kruidnoten van de HEMA. Opvallend is dat het in team Senior niet heel anders is. Ook zij vallen als een blok voor Bolletje: een heerlijke klassieke dooreetkruidnoot. Daarachter eindigen op een gedeelde tweede plaats Het Zaanse Bakkertje en de tarwekruidnoten van Your Nature Organic - de 'lekker peperige en kruidige smaak' kon de volwassenen wel bekoren.

De pepernoten van Het Zaanse Bakkertje (op het moment van inkopen waren er in de supermarkten nog geen vegan pepernoten en taaitaai) worden in beide teams gemengd ontvangen. Voor de één kan het niet anijzig genoeg zijn, voor de ander is het weer veel te droppig. Team Junior prijst de fijne cakeachtige structuur ('net een gebakje'), team Senior mist het licht kleverige gevoel in de mond.

- Foto: Hilde Harshagen

Chocokruidnoten

Van alle kruidnoten omhuld met chocola zijn er maar weinig geschikt voor veganisten omdat in de meeste wel iets van melkeiwit is verwerkt. Bonvita uit Tiel en Holland & Barrett maken biologische vegan rijstmelkchocolade en verkopen zakjes met gemengde witte en bruine glutenvrije chocokruidnoten. Bonvita maakt daarnaast ook kruidnoten met pure chocola, net als Happy Chocolate van Ekoplaza.

Ook hier is het oordeel over de noten van Holland & Barrett in beide teams vernietigend: de witte zijn mierzoet, kauwgomachtig en smaken alsof ze over de datum zijn, de bruine smaken te veel naar koffie. Een probleem dat zich ook bij Bonvita voordoet, is dat de kruidnoten binnenin heel droog en zanderig zijn. 'Misselijkmakend', zegt Pim (team Junior). Evelien (team Senior) is wel te spreken over Happy Chocolate: mooi glanzend, heel lekker fondantachtig, een beetje snoepchocolade, maar toch volwassen bitter. Dat is dus precies wat ze in team Junior absoluut niet lekker vinden: ziet eruit als houtskool, héél puur waardoor je de kruidnoot niet proeft, en een harde binnenkant.

Marsepein

Marsepein zou heel eenvoudig puur plantaardig kunnen zijn, maar veel producenten gebruiken graag E904 oftewel schellak - gemaakt van de afscheiding van de vrouwelijke lakschildluis - voor een glanzend laagje. Wat ook nog kan: dat je marsepein gewoon niet lust, zoals twee leden van team Junior. Maxien waagt zich er niet aan, Pim werkt zich moedig door drie merken marsepeinen aardappeltjes, probeert een stukje marsepein met pure chocolade (bah en bah) van Schluckwerder, maar haakt definitief af bij de roze marsepein met walnoten van Het Zaanse Bakkertje. "Dit ziet eruit als organen met hersenen en vlees en smaakt naar mandarijn en walnoot. Blegh." Liv redt de eer van het team door blij te worden van de marsepeinvruchten van Lidl: "Ziet er leuk uit met veel kleurtjes en smaakt precies hetzelfde als gewone marsepein. Heel lekker!"

De vorm is ook voor Evelien (team Senior) precies de reden om Lidl tot favoriet uit te roepen, want 'marsepein hoort eruit te zien als iets anders'. Perfecte marsepein voor in de schoen, vindt het team ook. Anne kiest de HEMA aardappeltjes vanwege de amandelsmaak en het bittertje, hoewel ze erg zoet zijn. Ashwant vindt de aardappeltjes van Schluckwerder het lekkerst.

Chocoladeletters

Voor de meeste pure chocolade hoeven veganisten niet bang te zijn. Maar daar maak je niet veel kinderen blij mee. Hoopgevend dus dat er inmiddels ook veganistische melkchocoladeletters zijn. De drie merken in de test zijn Bonvita, Holland & Barrett (wit, 48 procent en 56 procent cacao) en Hands Off My Chocolate (caramel seasalt en seriously dark, 85 procent). Die laatste is echt een no-go voor team Junior. Maxien doet een dappere poging: "Bitter. Bitter. Bitter. Brrrr." De grootste gruwel blijkt de letter van Bonvita: het ruikt naar nieuwe auto, het smaakt chemisch en naar hoofdpijn. Maxien vindt de witte chocola van Holland & Barrett lekker romig, en Liv en Pim zijn wel gecharmeerd van de caramel seasalt van Hands Off My Chocolate. "Dat zout, samen met karamel en een beetje nootachtige nasmaak is echt heel lekker", zegt Liv. Ook hierin verschillen de volwassenen en de kinderen niet echt, ze kiezen allemaal de caramel seasalt.

- Foto: Hilde Harshagen

Divers Sinterklaassnoepgoed

In de zak van Sinterklaas zit ook nog allerhande vegan strooi- en snoepgoed dat niet direct in een categorie is te plaatsen. Chocoladekikkers- en muizen bijvoorbeeld (van HEMA en Albert Heijn), chocolademunten en chocoladesinten. Die laatste zijn eveneens van Bonvita en team Junior haalt ze er feilloos uit als dezelfde hoofdpijnchocola. Volslagen onbekend, zowel bij team Junior - kinderen als bij Ashwant uit team Senior, is het fenomeen borstplaat. "O, dit is echt lekker", zegt Maxien bij de witte variant, 'dit smelt echt op mijn tong.' Helaas smaakt de bruine variant dan weer net iets te veel naar koffie. Maar dat vinden ze in team Senior weer geen probleem. Erg zoet, dat dan weer wel.

Via de website gewoonsnoepgoed.nl kan een luie Sint voor 19,95 euro een vegan pakket van Candy Freaks bestellen met drie grote puntzakken gelatinevrije zoete en zure gummymix, een zak vegan marshmellows (die blijven buiten beschouwing) en chocoladenotenmix. Die laatste zijn bepaald geen succes (de noten zijn te droog en ongebrand, met de vliesjes er nog om, de chocola is niet lekker). Over de zakken gemengd snoep zijn de teams gemengd enthousiast; de textuur is niet altijd even goed, sommige zijn lekker, andere minder. Maar de gums gaan wel grif mee naar huis.

Hier houdt team Junior het voor gezien. "We zijn snoepdronken", zeggen ze, en door de stromende regen hollen ze naar de speeltuin om alle suiker eruit te stuiteren. Team Senior proeft de volgende dag plichtsgetrouw nog een vegan amandelstaaf van Van der Westen en een van Het Zaanse Bakkertje, plus een stukje gevuld speculaas, ook uit Zaandijk. Daarvan valt de spijs erg tegen: die smaakt korrelig en oud, de amandelstaaf steekt wel weer met kop en schouders uit boven die van Van der Westen. "Lekker, geen verschil met niet-vegan."