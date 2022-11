Tot grote vreugde van de Boxtelse wijkagent Hicham Argani boekte zijn Marokko zondag een heroïsche 2-0 WK-zege op België. Alleen in Nederland en België kreeg de Marokkaanse zege vrijwel direct een negatieve lading omdat er grote rellen ontstonden in steden als Rotterdam en Brussel.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als 'verbinder' schreef Argani maandag zijn verontwaardiging van zich af op LinkedIn. Hij vraagt zich vooral af waar het verantwoordingsgevoel is gebleven.

"Ik kan me niet voorstellen dat iemand trots is op deze rellende losgeschoten randdebielen," schreef Argani maandagmiddag. "Ik noem het beestje gewoon bij de naam. Wat euforisch begon eindigde in een stemming van schaamte. Niet alleen bij mij, maar bij het overgrote deel van de Marokkanen."

Recht uit het hart

De post op LinkedIn kwam recht uit het hart van Argani. Als wijkagent in Selissenwal en Esch staat hij bekend als 'verbinder' en de rellende Marokkaanse voetbalsupporters laten zijn gedachten niet los. Enkele uren na zijn post staat hij ervan te kijken hoeveel reacties hij krijgt. "Ook veel persoonlijke reacties! Ze schrijven dat ik er niets aan kan doen, maar zo is het bericht ook niet bedoeld."

Argani wil zich namelijk hardop afvragen waar het verantwoordingsgevoel in de Marokkaanse gemeenschap rondom de rellende voetbalfans is. 'Wat kunnen we anders doen?' staat er in zijn bericht. "Ik mis de betrokkenheid in de gemeenschap. Elkaar aanspreken op dit gedrag. Waar is de verantwoordelijkheid?"

Negatief beeld van Marokkaanse gemeenschap

Eigenlijk wil Argani het niet groter maken dan het is. Vergelijkbare beelden van rellende supporters zie je volgens hem ook na Feyenoord-Ajax. Maar het bezorgen van een negatief beeld van de Marokkaanse gemeenschap raakte hem. "Binnen de gemeenschap moet je elkaar aanspreken op dit gedrag. Dat mis ik."

Een brandende auto op het Mercatorplein in Amsterdam na de winst van Marokko op België. Foto: ANP

Iemand aanspreken op misdragingen begint volgens Argani dus bij verantwoordingsgevoel. "Op de beelden van relschoppers zag je niet alleen jongeren. Wie moet de jeugd dan aanspreken? Worden deze kinderen aangesproken door hun ouders? Weten die ouders überhaupt wel waar hun kinderen zijn? Ik zou zelf willen weten waar mijn kinderen uithangen als ze de deur uitgaan."

Bij de in Nederland geboren wijkagent Argani blijven na de rellen van zondag veel vragen hangen. In zijn eigen wijken probeert hij excessen te voorkomen door zoveel mogelijk de verbinding te zoeken. "In mijn wijken wonen zestig verschillende soorten nationaliteiten. Ik ken alle jongeren en hun ouders. Dan is de kans op fratsen kleiner."

De verbinding zoeken met jongeren met een andere achtergrond is volgens Argani een niet in cijfers uit te drukken investering. "Dit doe je niet als er iets fout gegaan is, maar gewoon als jongeren een potje aan het voetballen zijn. Ik krijg ook te horen dat jongeren niets uitvreten als ik in de buurt ben omdat ze respect voor me hebben. Alleen horen zij respect voor alle agenten te hebben. Dit verantwoordingsgevoel moet er altijd zijn."

Hicham Argani zoekt graag de verbinding in zijn wijken. Foto: Privéfoto

Verantwoording voor het gedrag van jongeren kan volgens Argani ook genomen worden door bekende Marokkanen. "Betrek hen bij dit proces en geef ze een sleutelrol. Je bereikt zeker wat als jongeren hen naast zich hebben staan."

Zelf genoot Argani toevalligerwijs in België van de 2-0 zege van Marokko op het WK. Tussen zo'n honderd Belgen hoorden de leeuwen van de Atlas hem twee keer hard juichen. "Ik was een weekend in Antwerpen en heb een Ierse pub opgezocht. Gelukkig was de sfeer hier erg goed."

Onacceptabel

Hij is trots als een pauw op het Marokkaanse elftal en heeft meteen hogere verwachtingen voor de rest van het mondiale voetbaltoernooi. Het liefst zag de wijkagent dat dit beeld bij iedereen bleef hangen. "De rellen zijn onacceptabel. Dit dreigt hier een beetje de norm te worden, ook bijvoorbeeld bij demonstraties. Dat ik over gewonde collega's lees, moeten we niet normaal gaan vinden."