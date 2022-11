Vier jonge vrouwen uit India zijn de recentste slachtoffers van een wereldwijde trend die steeds meer mensenlevens eist: het maken van gevaarlijke selfies. De angst iets te missen en drang om met spannende beelden op te vallen op sociale media, vormen de belangrijkste drijfveren om zichzelf bloot te stellen aan gevaar.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De vier Indiase vrouwen, drie van 20 en een van zeventien jaar, gleden zaterdag uit tijdens een poging een spannende selfie te maken op de rand van de Kitwad-watervallen, ongeveer 130 kilometer ten noordoosten van Goa. Ze vielen naar beneden en verdronken. Experts waarschuwen al langer dat mensen onnodige risico's nemen om op sociale media indruk te maken op hun familie en vrienden.

Het was het voorlopig laatste drama in een indrukwekkende reeks van selfiedoden in India. Vorige maand kwamen vier Indiërs op soortgelijke wijze om het leven. Een pas getrouwde vrouw en drie familieleden verdronken in een stuwmeer nadat ze hadden geprobeerd een selfie te maken, zei de politie in de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu. De slachtoffers hielden elkaars hand vast terwijl ze in middeldiep water op de Pambar-stuwdam stonden. Een van hen gleed uit en sleurde de anderen mee.

Kitwad-watervallen in India. Foto: Getty Images

In augustus verdronken zes leden van een gezin bij de Ramdaha-waterval in de deelstaat Chhattisgarh in het midden van het land nadat twee vrouwen waren uitgegleden tijdens het maken van een selfie. In een vergeefse poging hen te redden, waren de overige vier gezinsleden ook in het water gesprongen. In mei kwamen in de deelstaat Haryana drie tieners om het leven die selfies maakten op het spoor. Ze sprongen opzij voor een aanstromende trein, maar werden gedood door een trein uit de tegenovergestelde richting.

Een van de vier Indiase vrouwen bij aankomst in het ziekenhuis. Foto: Times Now Digital

India heeft het grootste aantal geregistreerde selfie-overlijdens ter wereld. Het land was goed voor ongeveer de helft van de wereldwijd 259 dodelijke slachtoffers tussen 2011 en 2017, bleek uit onderzoek van de Amerikaanse National Library of Medicine, 's werelds grootste medische bibliotheek.

De universiteit van het Spaanse Elche concludeerde vorig jaar na onderzoek van alle geregistreerde internationale cijfers sinds januari 2008 dat in dertien jaar tijd maar liefst 379 mensen verongelukten tijdens het maken van een selfie. India stond opnieuw bovenaan (184), gevolgd door de Verenigde Staten (25) en Rusland (19). Van de dodelijke slachtoffers waren 141 toeristen.

Vallen, transport en verdrinking

De meest voorkomende doodsoorzaak was volgens de Spaanse onderzoekers vallen (216), gevolgd door transport (123) en verdrinking (66). Zeventien mensen stierven tijdens het maken van selfies met wilde dieren. De meeste slachtoffers waren jongeren. Bijna de helft (41 procent) was negentien jaar of jonger, ruim een derde (37 procent) was in de twintig.

Het aantal dodelijke slachtoffers steeg 'enorm' na het einde van de coronabeperkingen, zo bleek. In de eerste zeven maanden van 2021 vielen er wereldwijd 31 selfiedoden te betreuren, tegenover 'slechts' zeven in 2020. Hoeveel selfie-doden er inmiddels zijn gevallen, is officieel niet bekend maar het zouden er al meer dan 400 zijn.

Mannen lopen twee keer zoveel kans te verongelukken tijdens het maken van selfies dan vrouwen (64 tegenover 30 procent), concludeerde het Britse risico- en veiligheidsbeoordelingsbureau Rhino Safety eind vorig jaar na onderzoek.

De top-10 van gevaarlijkste selfie-plekken in de wereld. Foto: Screenshot Fundación iO

Gevaarlijkst

De Niagara-watervallen in Canada gelden als de gevaarlijkste selfie-locatie volgens Fundación iO, een Spaanse wetenschappelijke organisatie voor onderzoek naar onder andere reisgedrag. Ze werkte samen met de Universiteit van Elche en stelde na hun selfie-onderzoek een top-10 samen van de gevaarlijkste locaties. De Glen-Canyon in de Amerikaanse staat Arzizona staat op de tweede plaats, gevolgd door de watervallen van Charco El Burro in Colombia, de uitstekende rotspunten boven het Braziliaanse Penha Beach en de Chepkiit-waterval in Kenia.