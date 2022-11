Bedelen, rook- en stankoverlast en diefstal: bewoners van een seniorenflat in Zwolle zijn de hinder die een 68-jarige bewoner veroorzaakt helemaal beu. De angst voor de man en zijn familie is zo groot dat andere bewoners hun deuren met een kettingslot dichthouden en een zorgmedewerker rondloopt met een ijzeren staaf. 'Zijn familie komt uit het criminele circuit.'

In appartementencomplex Arcadia aan de Hogenkampsweg in Zwolle wonen vooral ouderen, maar zij kunnen daar niet volop genieten van hun oude dag. Bij woon- en zorgaanbieder Driezorg stromen de laatste jaren klachten binnen over een 68-jarige mannelijke flatbewoner die sinds mei 2020 in het flatgebouw met zo'n 160 woningen een appartement huurt.

Intimidatie en schreeuwen

De klachten over hem lopen erg uiteen: van schelden en schreeuwen tegen en bedreigen en intimidatie van andere flatbewoners tot bedelen, rook- en stankoverlast veroorzaken en het plaatsen van huisraad op het balkon en in de gang. Zowel overdag als in de nacht ervaren andere bewoners overlast en voelen ze zich niet veilig.

Driezorg meldt dat bewoners zo bang zijn dat ze hun appartement niet meer uit durven uit angst met de man in de lift te staan. Omwonenden houden hun deuren dicht met een kettingslot. Een zorgmedewerker loopt met een ijzeren staaf rond en rijdt andere routes naar hun huis uit angst opgewacht en achtervolgd te worden door zijn 'criminele familie', die volgens Driezorg erg agressief kan zijn als hij wordt aangesproken op zijn gedrag.

Diefstal accu's

Bij een kort geding waarin Driezorg het vertrek van de huurder eist, blijkt dat de woningaanbieder vermoedde dat de overlast kwam door familie die zich volgens Driezorg begeeft in het criminele circuit. Er is de afgelopen jaren meerdere keren een politie-inval geweest omdat er mogelijk gezochte familie schuilde. Zijn neef zou zelfs met zijn sleutel accu's van elektrische fietsen uit de stalling van Arcadia hebben gestolen.

Na bovenstaande bevindingen is er een locatieverbod opgelegd aan meerdere familieleden. Driezorg had goede hoop dat de overlast hiermee zou stoppen. Dat is volgens de organisatie niet het geval. De familieleden bleven hem bezoeken. Begin dit jaar veranderde dat volgens Driezorg: enkele familieleden werden om onbekende redenen opgepakt. De overlast met de 68-jarige man als veroorzaker, stopte daarna ook niet.

Statiegeldflessen gestolen

De bewoner heeft de laatste tijd volgens Driezorg onder meer nog 'alle statiegeldflessen gestolen die ingezameld waren voor een nieuwe jeu-de-boulesbaan'. "Driezorg is er voor huisvestiging van ouderen en kleine zorgtaken, maar is er niet voor ernstige problematiek zoals bij deze meneer", zegt de advocaat van Driezorg. "We hebben 2,5 jaar ons best gedaan om de overlast te stoppen. Dat is niet gelukt."

De man is niet zelf bij de rechtszaak aanwezig, een advocaat en mentor vertegenwoordigen hem. "Te belastend", zegt zijn advocaat over de reden van de afwezigheid. Zijn mentor erkent dat het beter is als hij 24 uur per dag begeleiding krijgt. Daarvoor is een traject opgestart. "Hij heeft een verstandelijke beperking, maar kan zelfstandig douchen en eten koken. Er is geen garantie dat hij ergens anders terecht kan."

Laag IQ

Zijn advocaat benadrukt dat zijn problemen bij Driezorg bekend waren toen hij er kwam wonen. "In hetzelfde complex zitten meer mensen die voor overlast zorgen en bedelen. De overlast valt op dit moment mee. Hij is kwetsbaar en heeft een laag IQ, maar vormt geen groot gevaar. Een medewerker zou een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gedaan. Er ligt echter geen aangifte tegen hem."

Zijn advocaat bepleit dat het niet wenselijk is als hij op straat komt te staan, maar Driezorg wil niet langer wachten. "De situatie is onhoudbaar", zegt de Driezorg-advocaat. "We zien geen andere oplossing dan ontruiming. Andere bewoners overwegen om te verhuizen, medewerkers zitten tegen een burn-out aan." In oktober stuurden 49 bewoners middels een brief een noodkreet aan Driezorg om om zijn vertrek te vragen.