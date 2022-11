Boetes uitdelen? Dat is niet altijd de beste optie om mensen in het gareel te houden. Boa Gina de Kroon controleert of fietsen een werkende bel of verlichting hebben. Is dat niet zo, dan krijgt de fietser in plaats van een flinke prent juist een kortingsbon voor de fietsenmaker.

Dit artikel is afkomstig uit AD Groene Hart. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Kijk! Dat is een erg smalle ingang. Zo moeten ze wel langs ons." Boa Gina de Kroon staat maandagochtend met stagiaires Amber, Juup en Max bij basisschool De Driehuis in Mijdrecht. "We gaan de winter in, dus het wordt steeds belangrijker dat mensen goede verlichting hebben", laat De Kroon weten.

Rond 8.20 uur komt de eerste leerling het schoolplein op gefietst, die gelijk wordt aangesproken door de boa's. "Doen jouw lampen het wel?" De jongen kijkt verschrikt op, maar drukt gauw de knopjes van zijn voor- en achterlicht in, die het uitstekend blijken te doen. "Heel goed! Alleen de volgende keer moet je de lampen wel aanzetten. Tip: als de lantaarnpalen aan staan, moet je ook je lichten aan doen", vertelt De Kroon.

De jongen knikt instemmend op de aanbeveling van de boa. "Het is ook een lastige tijd voor kinderen om te bepalen of ze hun licht aan moeten. Het is nu nog schemerig, waardoor verlichting wel nodig is, maar over een kwartiertje kan het zomaar licht zijn", laat De Kroon weten.

Boa Gina is niet alleen. Maar liefst vier collega's in blauw zijn van plan om alle kinderen die maandagochtend naar deze school gaan te controleren. "We willen kinderen al op jonge leeftijd bewust maken dat verlichting op de fiets erg belangrijk is. Boetes kunnen we alleen niet geven aan kinderen onder de twaalf jaar, die gaan naar de ouders", aldus De Kroon. "Daarnaast schrikt zo'n kind zich dood als het een boete krijgt. Die denken gelijk dat ze de cel in moeten. Dat willen we deze kinderen niet aan doen", grapt ze.

Kortingsbon

Sofie Versteeg is een van de kinderen die maandagochtend een bon van De Kroon krijgt. Ze heeft geen bel op haar fiets. "Dit is heel goed voor de bewustwording, zowel voor mij als voor de kinderen", vindt de moeder van Sofie, Susan Versteeg. "We hebben nog wel wat bellen liggen in de schuur, maar die gaan ontzettend vaak stuk. Mijn kinderen vallen regelmatig. Dus ik denk dat ik deze bon wel ga gebruiken."

De aanpak van de boa's lijkt aan te slaan op De Driehuis. Kinderen spreken zelfs elkaar aan op het wel of niet hebben van goede verlichting. "Kijk, dit is wat we willen", vindt De Kroon. "Dit is echt een goede actie, die werkt. Mensen weten nu dat we ermee bezig zijn, zonder dat we met boetes gelijk de confrontatie aan moeten gaan. Wij zijn er uiteindelijk voor de veiligheid van mensen, niet voor het uitdelen van boetes."

De bon die de boa’s in De Ronde Venen uitdelen. Foto: Ricardo Smit

Juf en ouders

Ilonka Hartsink, directrice van de basisschool in Mijdrecht, is ook positief over de actie. "Ik ben ervan overtuigd dat dit beter werkt bij kinderen, dan wanneer de juf of ouders zeggen dat verlichting erg belangrijk is. Vooral de wat oudere kinderen die hier zonder ouders heen fietsen, leken echt wel te schrikken. Dat heeft wel impact."