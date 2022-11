Het aantal mensen met schurft in Nederland is in tien jaar niet zo hoog geweest. Met name onder 15- tot 24-jarigen lopen de aantallen op. De GGD roept al speciale spreekuren voor schurftpatiënten in het leven. 'Daarin ondersteunen we ook op psychisch gebied.'

Dit artikel is afkomstig uit AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het hebben van de schurftmijt, een soort minuscule spinnetjes die zich onder de huid nestelen, is op veel fronten complex, ziet Nadieh Taks, arts Infectieziektebestrijding bij de GGD in de regio Utrecht. "De diagnose is complex, de behandeling ook. Plus, daarna kom je er lastig achter of je er écht vanaf bent."

Sinds dit voorjaar is er elke woensdag een 'scabiësspreekuur' in Utrecht vanwege het groeiende aantal studenten met scabiës, oftewel: schurft. Deze spreekuren zijn recent ook in Leiden, Nijmegen en Amsterdam gestart. "In dit spreekuur nemen we de tijd om mensen te helpen, maar ook om, net als bij het coronavirus, bron- en contactonderzoek te doen", zegt Taks. Want net als met corona is het raadzaam dat iemand met schurft de mensen belt die het mogelijk óók hebben opgelopen. En dat is al snel: bijvoorbeeld door met iemand te knuffelen, door naast iemand op te bank te zitten of door lichamelijk contact dat meer dan vijftien minuten duurt.

Nadieh Taks, arts Infectieziektebestrijding bij de GGD regio Utrecht. Foto: GGD regio Utrecht

Een raadsel

Waar komt de opmars van schurft ineens vandaan? Voor de verschillende GGD'en is het vooralsnog een raadsel. Taks: "We kunnen niet stellen dat het komt omdat we elkaar na de coronapandemie meer opzoeken. Het opvallende is dat het ook in de landen speelt die ons omringen."

De grootste vraag is: hoe kom je er weer vanaf? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Schurft behandelen kan op twee manieren: met het medicijn Ivermectine (tabletten via de huisarts) of met een zalf of crème. De zalf werkt vooral tegen de eitjes en de mijten, de pillen enkel tegen de mijten.

De behandeling luistert nauw. "De zalf smeer je op je lijf, vanaf je hals. Je moet jezelf helemaal insmeren, ook tussen je billen, onder je nagels en rondom je genitaliën." De zalf moet vervolgens acht uur intrekken en idealiter stop je de volgende ochtend, voordat je doucht, je beddengoed en kleding van de afgelopen dagen in de wasmachine. Een week later moet het riedeltje opnieuw. Taks: "Het klinkt eenvoudig, maar het gaat makkelijk mis. Zeker bij studenten in studentenhuizen."

Dick Rinkes, huisarts binnen het UMCG, is werkzaam in het studentenrijke centrum van Groningen. Hij ziet een enorme toename van het aantal mensen met schurftklachten in zijn praktijk. "Uitbraakjes zijn er vaker, maar deze is heviger dan wat ik kende."

De schurftmijt. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

400 euro aan medicatie

Er hangt een prijskaartje aan de behandelingen. De tabletten Ivermectine worden vergoed, maar gaan eerst van je eigen risico af. De tube zalf is zonder recept te verkrijgen en kost 10 tot 20 euro. Taks: "Sommige studenten die in een groot huis wonen zien dat het terug blijft komen, en dan moet de behandeling steeds opnieuw. Ik heb studenten gezien die aangaven al 400 euro aan medicatie te hebben uitgegeven."

Tijdens het speciale spreekuur in Utrecht wordt er tijd genomen voor de psychische druk die schurft met zich mee kan brengen. Het is onder veel studenten een taboe, ziet Taks. "We horen verhalen van mensen in studentenhuizen die hun kamer niet meer af mogen, die niet meer op de bank mogen mee-eten. Daarnaast worden mensen er gek van dat ze niet kunnen zien of ze ervan af zijn, dat ze steeds bang zijn het wéér te krijgen."

Dick Rinkes herkent dit. "Beestjes onder je huid, dat is iets waar veel mensen angstig voor zijn."

Wat is schurft?