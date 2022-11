Oorlog betekent improviseren, vooral als er bruggen opgeblazen zijn. Hulpverleners ploeteren door de modder om noodhulp te brengen in de bevrijde stad Cherson. Correspondent Jan Hunin reisde mee.

Kapotte bruggen zijn er veel in het door het Oekraïense leger heroverde gebied. Heel soms valt er één op te lappen, zoals in het vlak bij de Dnipro gelegen Tjahinka. De mannen van het dorp zijn er druk in de weer met autobanden: op de plaats waar een van de pijlers het heeft begeven, moet een trap komen. Daar heeft het leger natuurlijk weinig aan. Daarom wordt op veel plaatsen naar alternatieven uitgekeken, zoals een pontonbrug (over de rivier de Inhoelets) of een omleiding door de omliggende velden.



Niet anders is het op de M14 tussen Mykolaiv naar Cherson, een snelweg die niet alleen wordt gebruikt door het leger, maar ook door hulpverleners.

In het pas bevrijde Kherson mogen de winkels dan weer open zijn, dat wil nog niet zeggen dat er geen tekorten meer zijn. Veel bewoners zijn tijdens de bezetting hun werk kwijtgeraakt, met als gevolg dat er in de stad behalve een gebrek aan stroom en water ook een tekort aan geld is. Bovendien is alles verschrikkelijk duur geworden. Een liter verse koemelk kost al meer dan dertig gryvna, omgerekend 1 euro, veel te veel in elk geval voor de noodlijdende bewoners.



Om te vermijden dat de hulpverleners net als de legerkonvooien een lange omweg door de omliggende dorpen moeten maken, hebben geniesoldaten naast de opgeblazen brug met lint een omleiding afgebakend. Dat blijkt geen overbodige luxe. Naast de brug ligt allemaal oorlogstuig opgestapeld; een veertigtal antitankmijnen en een heel stel granaten.

Een week na de bevrijding van Kherson is het zover. Voor soldaat Ihor, die met een bestelbus met Litouwse kentekenplaat onderweg is, vormt alle modder geen probleem; die laat zich gewoon door het legervoertuig van zijn vriend Alexander uit de berm trekken.

Niet iedereen kan echter op assistentie rekenen. Egor Kachan bijvoorbeeld, slaagt er zelfs met een extra aanloop niet in zijn met droge soepmixen en andere etenswaren gevulde bestelwagen tot boven op de berm te krijgen. Net voor de rand beginnen de wielen van zijn auto te slippen. De 35-jarige salesmanager, die van zijn werkgever af en toe de verkoop van medische apparatuur mag laten voor wat ze is om noodhulp te leveren, moet zich noodgedwongen naar beneden laten zakken. Een tractor is nergens te bespeuren. En dan begint het ook nog harder te regenen.

Egor had samen met zijn collega's Igor en Dima gebruik kunnen maken van de weg die voordien gebruikt werd om Kherson te bereiken, dwars door de nabijgelegen velden, maar die is al even onberijdbaar. Er zit niets anders op dan terugrijden naar Mykolaiv en het morgen opnieuw proberen.

Tenzij je natuurlijk Egor heet. Hij wil Cherson niet laten wachten op zijn soepjes. En zo kiest hij, zij het na enige aarzeling, in een dorp vol handgeschreven wegwijzers ('Naar Cherson'), voor de veldweg die hem naar de andere kant van de brug moet voeren. Wie niet waagt, niet wint.

Af en toe schuift hij vervaarlijk weg, het scheelt niet veel of hij komt vast te zitten, maar uiteindelijk slaagt Egor erin met zijn Opel Movano veilig en wel de andere kant van de brug te bereiken. Niet ver van de plaats waar zich een gigantische file aan het vormen is, rijdt hij de snelweg op.

