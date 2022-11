Piet Adema is bijna twee maanden bezig als minister van Landbouw, een baan die hij eigenlijk nooit wilde. 'De verantwoordelijkheid is groot. Nee: zwáár, dat is een beter woord.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het gesprek is zeven minuten gaande als Piet Adema een lange stilte laat vallen. Hij breekt, veegt een traan weg uit zijn rechteroog. "Sorry jongens, het emotioneert me een beetje."

De minister van Landbouw vertelt dan net over die zaaltjes in het land waar hij tientallen bezorgde en boze boeren toespreekt, deze week nog in het Overijsselse Zwartsluis, om de hoek bij Staphorst, in het hart van het boerenprotest. "Een jonge jongen stond op en riep: Ik wil nog wel! En: Met Piet wil ik praten." De ChristenUnie-bewindsman is een moment stil.

Hij vertelt erover aan een grote ovale tafel in zijn sober ingerichte werkkamer. Nog geen twee maanden geleden volgde hij Henk Staghouwer op die zichzelf 'niet de juiste persoon op de juiste plek' vond. Adema spreekt bevlogen, herhaalt vaak hoe groot de opgaven zijn, hoe complex de situatie is. Maar zegt ook: "Ik denk echt dat er een toekomst is voor landbouw in Nederland."

Waarom raakt zo'n opmerking in zo'n zaaltje u zo?

"Misschien omdat ik af en toe een emotioneel mannetje ben. Ik zit bij huilende boeren aan de keukentafel, mensen die niet weten wat hun toekomst is. Zoals stikstofbemiddelaar Johan Remkes het zegt: mensen met wanhoop in hun ogen. Dat is een gevoel dat in de sector breed leeft. Dan gaat zo'n jonge boer staan. Zo mooi en zo moedig. Terwijl mensen denken: waar begin je aan? En dan zegt hij: Met Adema heb ik wél vertrouwen in de toekomst."

Piet Adema, geboren Fries, is sinds begin oktober minister van Landbouw, een baan die hij absoluut niet wilde. Tegen ChristenUnie-partijleider Gert-Jan Segers zei hij: "Je bent de meest verschrikkelijke man die er is. Je had die vraag om minister van landbouw te worden nooit mogen stellen."

Hoe ziet u dat nu?

"Dit alles gaat ook over de vraag of we elkaar nog kunnen vinden in Nederland, elkaar nog in de ogen kunnen kijken. We staan zó tegenover elkaar. Dan moeten er bestuurders zijn die de stap naar voren durven te zetten. Dat heb ik gedaan."

- Foto: Robin Utrecht

Het zal een lastige klus zijn. Komen daar ook die emoties vandaan, dat u zich verantwoordelijk voelt voor die jongen en voor de rest van de sector?

"Ja…"

Bent u bang dat die verantwoordelijkheid te zwaar is?

"Nee, dat niet. Anders was ik er niet aan begonnen. Ik zie echt mogelijkheden dat we dit met z'n allen gaan doen."

Adema zal veel boeren moeten overtuigen. Het wantrouwen in de sector jegens de overheid is groot. Hij spreekt wekelijks in zaaltjes, gisteren nog in Zwartsluis, een gebied waar de protesten hevig waren. Aan het einde konden de boeren stemmen: de onderhandelingen met de overheid stoppen of doorgaan. Ze kozen voor het laatste.

Is dat dan een persoonlijke overwinning?

"Dan ben ik blij dat ik heb kunnen overbrengen dat het landbouwakkoord een kans voor de landbouw is."

En de ChristenUnie-bewindsman zíét kansen. Hij wil desnoods bij wet afdwingen dat supermarkten, banken en andere partijen uit de voedselketen een bijdrage gaan leveren. Ook wil hij dat er meer duurzame producten in de schappen van de Nederlandse supermarkten komen te liggen. En in Europees verband wil hij voorkomen dat er alsnog goedkopere landbouwproducten uit het buitenland in de schappen liggen waardoor het voor Nederlandse boeren lastiger is om een boterham te verdienen.

- Foto: Robin Utrecht

U vindt dat supermarkten en banken meer moeten bijdragen aan de winst van de boeren. U zegt zelfs dat u niet zal schromen om dit per wet af te dwingen. Hoe?

"De hele samenleving gaat de boeren helpen. Dat zijn niet alleen de bedrijven zoals banken en supermarkten, maar ook de consument. Uiteindelijk moeten we allemaal duurzaam voedsel kopen, waar de schappen mee vol liggen."

Wilt u dan supermarkten verplichten dat bijvoorbeeld een derde van de producten duurzaam is?

"De boeren hebben het gevoel dat zij worden gepest door alle partijen waarmee ze zakendoen en dat gevoel snap ik. We moeten zorgen dat voor boeren een verdienmodel overblijft. Denk aan een keurmerk, waarbij we normen gaan stellen aan het voedsel dat in de schappen mag liggen. Als daar duurzaam voedsel ligt, komt er een verdienmodel."

Alleen moet de klant het dan wel kopen.

"Dat jij niet meer kunt kiezen tussen niet duurzaam en wel duurzaam. Dat is eigenlijk wat ik zeg."

Maar supermarkten kunnen toch gewoon blijven importeren uit het buitenland?

"Dat is een van de problemen waar we tegenaan lopen. Maar ik merk dat in Europa dezelfde beweging op gang komt. Maandag sprak ik met andere landbouwministers en de Eurocommissaris. Zij willen ook kijken hoe we door afspraken met elkaar te maken voedsel kunnen verduurzamen. Dat is ook nodig. Je hebt een gelijk speelveld nodig. Misschien moet daar ook een norm voor komen."

Mensen hebben nu al moeite om de rekeningen te betalen. Duurder voedsel, daar zitten ze niet op te wachten.

"Wij hebben in Nederland relatief lage voedselprijzen. Ik zeg niet dat de voedselprijzen omhoog moeten. Maar we zitten nu mede door de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne in een heel lastige situatie met hoge inflatie en hoge energiekosten. Er zijn heel veel mensen die grote zorgen hebben of ze het einde van de maand financieel halen. Alleen: voor het landbouwakkoord gaan we twintig jaar vooruitkijken. Hoe staat de landbouw ervoor in 2040? Ik hoop toch van harte dat we dan inmiddels al lang uit deze crisis zijn."

Sinds Adema landbouwminister is, staat hij in het middelpunt van de belangstelling. Vrienden appen hem als de monsterklus waar hij voor staat op de korrel wordt genomen door het tv-programma de Avondshow van Arjen Lubach. "Arjen Lubach noemde mijn baan de minst begeerde baan van Nederland."

Partijleider Gert-Jan Segers had dan ook flink wat moeite om een nieuwe minister te vinden. 'Het werd Piet, anderen wilden niet', klonk het. Adema besprak het thuis uitvoerig met zijn vrouw en vier kinderen. Een belofte aan zijn vrouw is dat hij tenminste één dag in de week thuis slaapt. Dat is volgens hem 'echt heel pittig'. "Het vraagt om met elkaar in verbinding te blijven." Meestal werkt hij door tot na middernacht, vertelt hij "Er is één uitkomst en dat is beeldbellen."

Wat doet deze baan met u?

"Mijn vrouw heeft gezegd: ik denk dat jij het kan. Dit komt niet zomaar op je pad, je moet gaan. En ja, ze vindt het vervelend dat ik er niet vaak ben. Maar ze zegt wel dat ze trots op me is. Ik heb een geweldig huwelijk, we zijn met meer dan een miljoen draadjes verbonden."

In het gesprek vertelt hij ook hoe hij zijn baan als last ervaart. Vraag is of hij die jonge boer die het vertrouwen in hem uitsprak wel een toekomst kan bieden.

Is er ook emotie omdat u weet dat het moeilijk wordt?

"De verantwoordelijkheid is groot. Nee: zwáár, dat is een beter woord. Maar we hebben ook hele hoge verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat er heel veel boeren worden uitgekocht op een vrijwillige manier komen wij met een regeling voor piekbelasters. Op die boerenavonden kom ik heel veel boeren tegen die zeggen: Piet, ik wil eigenlijk wel verkopen, maar help me: waar kan ik terecht? Boeren die willen stoppen geven ruimte aan de blijvers. Ik ben er echt van overtuigd dat er een goed landbouwakkoord komt."

Toch lijkt het erop dat u de hete aardappel nog even doorschuift naar een landbouwakkoord waarin heel veel zaken daadwerkelijk nog geregeld moeten gaan worden.