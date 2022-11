Zonder dat je weet waar je aan de slag gaat een contract tekenen. De Nijmeegse Tessa Vrijhoef (40) deed het en kwam zo in de uitvaartzorg terecht. Een opvallende overstap na haar werk in het onderwijs, maar Vrijhoef wil niet meer anders. 'Waarom heb ik dit niet eerder bedacht?'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eigenlijk heeft Tessa Vrijhoef altijd getwijfeld aan haar werk. Na haar studie aan de pabo kwam ze via een uitzendbureau bij de gemeente Duiven terecht, want werk in het onderwijs was jaren geleden niet vanzelfsprekend. Bij die gemeente deed ze administratiewerk en was ze bestuurssecretaresse.

Dat beviel echter niet. Vrijhoef miste het persoonlijke aspect in het werk.

Ze begon een gastouderopvang. Oók geen goed idee. Haar twee zoons reageerden er onrustig op. Terug naar het basisonderwijs dan. "Dat vond ik heftig. Ik was thuis én op mijn werk constant met kinderen bezig, en had weinig tijd voor mijn gezin. Maar ja, wat kun je anders met mijn opleiding?"

Geblinddoekt naar werkplek

Nou, meedoen aan het EO-programma Blind Getekend bijvoorbeeld. In de televisieserie worden twijfelaars gekoppeld aan een jobcoach, die ze helpt in te zien waarom ze zo twijfelen. Met die kennis gaat een recruiter aan de slag, waarna de werknemer blind een dienstverband tekent en geblinddoekt op de nieuwe werkplek wordt binnengeleid. En vrijwel direct aan de slag gaat.

Zo stond Vrijhoef twee maanden geleden opeens geblinddoekt in Dela-crematorium Waalstede in Nijmegen. "Ik wist meteen waar ik was toen ik weer kon zien", vertelt ze over dat moment. "Er werd me - te midden van allemaal klappende, nieuwe collega's - verteld dat ik uitvaartverzorger mocht worden."

Haar eerste reactie? Ze lacht. "Ja, het moest wel even landen. Maar ik zag direct de potentie. Ik vind het leuk om dingen te regelen en voor groepen te spreken. Zorgen is niks voor mij, maar ontzorgen wel."

Nieuwsgierig

Haar eerste gevoel klopte: de nieuwe baan bleek een schot in de roos. Vrijhoef begon met het helpen van nabestaanden na de dood van een dierbare. "Ik praat met ze, regel rouwbezoeken en bloemen, ontwerp kaarten en probeer duidelijk te krijgen hoe ze een uitvaart willen zien. Ik ben met de nabestaanden bezig, niet met de overledenen. Dat vind ik mooi."

Twijfel over de intensiteit van het werk was er wel. "Maar ik was vooral heel nieuwsgierig naar hoe emotioneel het is. Je bent bezig met verdrietige mensen, hoe krijg je dan werkplezier?, vroeg ik me af. Al snel bleek er achter de schermen ook veel humor te zijn, met collega's én nabestaanden. Het is echt een lach en een traan. Heel bijzonder als er ondanks het verdriet mooie herinneringen worden opgehaald."

Vast contract

Ook haar mentor en collega's waren enthousiast. Na een proefperiode van twee maanden en trainingen kreeg ze een vast contract aangeboden. Sinds een paar weken werkt ze 28 uur in de week bij het Nijmeegse crematorium.

De kersverse werknemer is maar wat blij. "Ik heb me al vaak afgevraagd: waarom heb ik dit niet eerder bedacht? Ik wil echt niet meer anders."