Insuline moeten spuiten voordat je een hap in je brood zet in een volle schoolkantine? Voor veel tieners die diabetes mellitus (suikerziekte) hebben is het een wat minder moment op de dag. Ze schamen zich ervoor. Dankzij het werk van de Zwolse kinderarts Loes Veenhuizen hoeven meer dan driehonderd patiëntjes in de regio Zwolle/Harderwijk/Lelystad zich er geen zorgen meer om te maken.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Loes Veenhuizen (62) heeft in haar 27-jarige carrière een belangrijke rol bij de concentratie van kinderdiabeteszorg in de regio en bij de start van het kinderdiabetesteam in Isala gespeeld. Ze krijgt daarin de mogelijkheid zich te specialiseren in de zorg en de nieuwste medische technieken. Zowel bij Isala in Zwolle als voor de samenwerkingspartner Sint Jansdal in Harderwijk (met specialistische kinderzorg in Lelystad). Ze ontving onlangs bij haar afscheid er een koninklijke onderscheiding voor.

Sensor

De ontwikkeling van insulinepompen en sensoren volgen elkaar snel op. Patiënten kunnen tegenwoordig de hele dag door een pomp met insuline bij zich dragen, die via een slangetje is verbonden met onderhuids weefsel. Daarnaast kan de patiënt een sensor dragen die continu informatie geeft over de bloedsuikerspiegel en zorgt dat de alarmering aangaat wanneer er iets niet in orde is.

Een druk op de knop waardoor de insuline uit het pompje kan worden vrijgegeven volstaat dan om er weer tegenaan te kunnen. Op de pomp en op een app op de telefoon staan de waardes.

In het Isala-ziekenhuis in Zwolle zien de kinderartsen een groeiende groep jonge patiëntjes. "We wilden de hoogst mogelijke kwalitatieve zorg voor deze patiëntengroep en hebben de werking en toepasbaarheid van de nieuwe pompen en sensoren onderzocht'', zegt Veenhuizen. Twee systemen zijn op dit moment gekozen.

Ongemak

Overigens is niet elke jonge patiënt direct overtuigd gebruiker. Hun vraag is of het voortdurend met een kastje en sensoren op je lijf lopen, wel opweegt tegen het ongemak van af een toe een spuit insuline in je been moeten zetten. Toch is zeker 80 procent van de bijna 400 jonge patiënten nu overgestapt. De ervaringen zijn positief, zegt de kinderarts.

"We zien belangrijke voordelen van dit systeem. De bloedsuikerspiegel schommelt veel minder, waardoor de patiënten zich lichamelijk beter voelen. Ze kunnen zich veroorloven een wat lossere levensstijl te hebben, waardoor het diabetes hebben minder hun leven overheerst.''

School

De insuline-prikpen die ze liever niet te voorschijn willen halen in de kantine van school - voordat patiënten gaan eten moeten ze altijd even insuline toedienen - kan dan thuisblijven. Ook voor jongere kinderen zijn er voordelen. Zij hoeven niet altijd de juf of meester op school, of een ouder te vragen mee te helpen de insulinespuit te zetten.

In andere ziekenhuizen wordt ook met de nieuwe techniek gewerkt, maar de vorming van een gespecialiseerd team met onder meer internisten, psychologen en diëtisten - "ook hen komt deze koninklijke onderscheiding toe'' - is bijzonder geweest vanwege de grote schaal waarop het plaats had, zegt de kinderarts. "Daardoor is er meer expertise in huis.''

Kwetsbaar

De behandeling door het ziekenhuis is sterk verbeterd. Dat gebeurt poliklinisch en het specialistenteam is 24 uur per dag bereikbaar. Opname is minder snel nodig; het gaat nog maar om een procent van de patiëntengroep per jaar.

Toch blijft het noodzakelijk de vinger aan de pols te houden, zegt Veenhuizen bij haar afscheid als arts bij Isala. De patiëntengroep is kwetsbaar. Niet tijdig behandelen kan zelfs overlijden tot gevolg hebben. "De levensverwachting is nog altijd lager. Niks is meer onbezorgd voor deze patiënten.'' Ze zamelde daarom bij haar afscheid geld in voor de Juvenile Diabetes Research Foundation (JRDF) die onderzoek doet naar genezing van diabetes mellitus.

Nooit een dagje vrij van diabetes

In Nederland zijn er naar schatting 10.000 kinderen van 0 tot en met negentien jaar met diabetes type 1. De ziekte komt onder de leeftijdsgroep tot achttien jaar steeds vaker voor en manifesteert zich vroeger. Bij de auto-immuunziekte maakt het lichaam onvoldoende insuline aan. De stof regelt je bloedsuiker. Patiënten hebben veel dorst, moeten veel plassen en vallen af.

Bij diabetes moet je elke dag insuline spuiten en je bloedsuiker checken; je hebt nooit een dagje vrij van diabetes. Als er geen of te weinig insuline in het bloed aanwezig is, stijgt het bloedglucosegehalte. Op de lange termijn kan dit zorgen voor schade aan het lichaam, bijvoorbeeld aan de nieren en/of zenuwen.