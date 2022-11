Denk je via Marktpaats eindelijk van je oude, maar perfecte smartphone af te komen, sta je opeens oog in oog met een oplichter. Dag geld, smartphone, of beide. Maar hoe (ver)koop je dan wél veilig tweedehands cadeautjes online?

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Verzend je dure spullen nooit, laat ze altijd ophalen. En communiceer altijd via het platform. Dat zijn de basisregels voor kopers en verkopers op digitale vlooienmarkten als Marktplaats en Vinted. Door het ophalen kunnen beide partijen 'tegelijk oversteken': de koper krijgt direct zijn gekochte waar in handen en de verkoper heeft meteen het geld. En als de communicatie via het platform zelf verloopt en er toch iets misgaat, kan achteraf beter gecontroleerd worden welke afspraken er zijn gemaakt.

Maar zelfs als je de andere partij recht in de ogen kunt kijken, kan het goed misgaan. Dat weet ook een 35-jarige Goirlenaar die afgelopen week een ontmoeting had met een potentiële koper van zijn oude iPhone. In plaats van het afgesproken bedrag haalde de koper namelijk een mes tevoorschijn waarmee hij de verkoper bedreigde. Daarna ging hij er met de iPhone vandoor.

Informatie vooraf, bonnetjes en garantie

Een tweedehands miskoop is al snel gedaan, voor alle partijen moet daarom duidelijk zijn wat er wordt verkocht en gekocht. Zorg als verkoper daarom voor zoveel mogelijk goede foto's. Beschadigingen of mankementen? Leg die ook zo goed mogelijk vast en schrijf ook in de beschrijving wat er mankeert .

Zo voorkom je dat een koper achteraf een defect kan claimen waar hij van op de hoogte had moeten zijn of dat pas na de koop is ontstaan. Als koper kun je bij te weinig foto's om extra beeld en informatie over het beoogde product vragen.

Grote kans dat je het bonnetje van die winterjas, die al een jaar achter in de kast ligt te verstoffen, hebt weggegooid. Maar zeker bij wat duurdere spullen, zoals tablets, spelcomputers en designerkleding, is het handig om altijd het bonnetje of (een kopie) van het betaalbewijs te bewaren. Zo kun je als verkoper aantonen dat een 'nieuw' product daadwerkelijk recent is aangeschaft. Als koper heb je met een bonnetje iets meer zekerheid dat de spullen niet zijn gestolen. Bovendien kun je met een aankoopbewijs nog bij de fabrikant terecht als er achteraf problemen opduiken.

- Foto: Thinkstock

Bankrekeningnummers uitwisselen is niet nodig

De veiligste manier om betaald te worden of juist te betalen voor je spullen, is via het platform dat je gebruikt. Grote verkoopsites hebben vaak een systeem waarmee de andere partij geen informatie krijgt over je rekeningnummer, maar een tussenpartij bemiddelt over de betaling.

Zo worden betalingen via Vinted altijd eerst vastgehouden door een tussenpartij die eerder al de betaalgegevens heeft gecontroleerd. De verkoper ontvangt het geld pas als de koper het product binnen heeft. Op Marktplaats kun je als verkoper deze optie ook gratis aanbieden. De koper die hiervoor kiest, betaalt dan 5 procent van de koopprijs voor de zogenoemde 'kopersbescherming'.

Verzending bewijzen

Toch komt het voor dat een koper (onterecht) aangeeft dat hij geen of een defect product heeft ontvangen. Als je dan als verkoper niet kunt aantonen dat je wel aan je verplichtingen hebt voldaan, kun je bedrogen uitkomen.

Bij verzenden kun je als verkoper daarom het beste het proces filmen met een camera: van inpakken tot aan de afgifte van je pakket bij een pakketpunt. Zo staat er op beeld hoe de spullen zijn verzonden en dat ze aan moeten komen. Via Marktplaats en Vinted ontvangt de verkoper automatisch een verzendlabel met traceercode van PostNL of een alternatief postbedrijf. Met de traceercode kunnen beiden de levering volgen.

Gelijk oversteken en vals geld

Grote en dure producten kun je het beste altijd (laten) ophalen. Daarvoor hoef je geen vreemden thuis te ontvangen. Spreek overdag af op een openbare plek. Volgens Marktplaats is een winkelcentrum, café of een bibliotheek geschikt. Neem ook iemand mee, zodat je niet in je eentje de andere partij hoeft te ontmoeten.

Bij ophalen gebeurt de betaling vaak pas bij de overdracht. Het kan zijn dat de koper contant wil afrekenen, maar er zijn maar weinig mensen die thuis een 'valsgelddetector' hebben. Voor iemand die geen bedrijft runt, maar wel vaak tweedehandsspullen verkoopt , kan een zogenoemde 'valsgeldstift' met jodium een uitkomst zijn. Het jodium reageert op zetmeel dat wel in 'gewoon' papier zit, maar niet in echte eurobiljetten van katoen. Sinds mei van dit jaar heeft De Nederlandsche Bank (DNB) ook een app waarmee je briefgeld kunt controleren. Geen telefoon bij de hand? Met deze tips van ING kun je leren vals geld te herkennen door te kijken, voelen en kantelen.

Wil de koper het geld liever overmaken? Een overschrijving via een Nederlandse bankrekening of een betaling via Tikkie verschijnt tegenwoordig vrijwel direct op je bankrekening. Bel bij problemen de bank om te controleren of er wel een transactie heeft plaatsgevonden.

- Foto: Thinkstock

Verdachte profielen

Voor zowel koper als verkoper geldt: weet met wie je handelt. Hoewel de doorgewinterde oplichter geraffineerde manieren zal bedenken om ontdekking te voorkomen, kan het profiel van een (ver)koper je al veel vertellen over hoe betrouwbaar hij is.

Veel platformen bieden tegenwoordig ook de mogelijkheid om een recensie achter te laten over een profiel, zodat anderen weten hoe zaken in het verleden zijn afgehandeld. Hoe meer recensies, hoe beter.

Als een profiel pas enkele dagen of weken bestaat, is het daarom extra opletten geblazen. Weinig of geen mensen hebben eerder zaken gedaan met deze persoon. Het profiel zal dan ook niet veel recensies hebben. Het kan zijn dat iemand echt voor de eerste keer producten komt (ver)kopen, maar het zou ook een oplichter kunnen zijn die steeds een nieuw profiel aanmaakt om mensen geld en/of producten afhandig te maken.

Gezond verstand

En tot slot: als iets klinkt als te mooi om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook. Ja, een gloednieuwe PlayStation 5 of de nieuwste iPhone is duur. Maar producten waar je voor betaalt maar die defect of beschadigd blijken, óf die je überhaupt nooit ontvangt, zijn nog duurder.

Hetzelfde geldt voor verkopers. Soms proberen oplichters met allerlei excuses betaling via het platform te vermijden en zijn ze bereid om flink bij te betalen voor producten die voor veel minder worden aangeboden. In ruil daarvoor willen ze wel dat je 'voor de zekerheid' eerst 1 cent overmaakt via iDEAL of een Tikkie, om te 'controleren' of jij wel te vertrouwen bent. In werkelijkheid is dit een poging tot phishing en log je in in een neppe betaalomgeving die soms sprekend lijkt op die van je bank. Klik dus nooit op zulke links.