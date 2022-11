De Arnhemse Cheyenne Löhnen maakte Afloat, een korte film over seksueel geweld. De film kende zijn première in Hollywood en ging daarna de wereld over. Zondag draait-ie voor het eerst in Nederland, bij FilmFocus Arnhem.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Het voelt nog een beetje onwerkelijk", zegt model en actrice Cheyenne Löhnen (25), terwijl er een grote lach op haar gezicht verschijnt. "Stond ik daar als klein Arnhems meisje ineens in Hollywood, hét Mekka van de filmindustrie, bij de wereldpremière van mijn film. The Walk of Fame, beroemde theaters, het was zo ontzettend tof."

'Ik moest dit verhaal vertellen'

Afgelopen jaren werkte ze hard aan Afloat, een korte film over seksueel geweld binnen relaties waarin Löhnen zelf de hoofdrol vertolkt. Een persoonlijk project, want Löhnen werd zelf ook slachtoffer van seksueel geweld. "Ik móést dit verhaal vertellen. Het is belangrijk dat dit thema bespreekbaar wordt gemaakt."

Toen de film goed en wel af was, stuurde Löhnen deze op goed geluk in naar het Dances with Films festival in Hollywood, een wat kleiner festival voor onafhankelijke producenten. "Mijn wereld stond even op z'n kop toen ik hoorde dat Afloat daar ook daadwerkelijk gedraaid ging worden. Onze film, in het grote Amerika. Aanvankelijk zou ik samen met de regisseur die kant op reizen. Maar zijn visum werd geweigerd omdat hij voor werk een tijd terug in Irak heeft gefilmd. Uiteindelijk ben ik toen in mijn eentje naar Los Angeles gevlogen."

Cheyenne Löhnen. Foto: Gerard Burgers

'Beroemde Chinese Theatre'

"Dat was echt mega spannend. De film draaide in het beroemde Chinese Theatre op Hollywood Boulevard, in het hartje van Hollywood. Na afloop kwamen Amerikaanse filmproducenten vragen stellen over de film, dat is niet niks."

Vrije tijd had ze nauwelijks. "Alles stond in het teken van het festival en de film. Ik ben ook in gesprek geraakt met een voormalig achtergronddanser van Michael Jackson en Madonna. Hij heeft mij op sleeptouw genomen en de stad laten zien. Dat was ook ontzettend leuk. We zijn onder andere bij het Hollywood-sign en Beverly Hills geweest."

Na de première in Hollywood draaide de film op zes andere Amerikaanse festivals, waarna ook Toronto, Parijs en Venetië werden aangedaan. In totaal sleepte Afloat vijf prijzen in de wacht. Ze won er twee bij het Nederlandse FAAAM filmfestival (beste regisseur en beste film), werd onderscheiden als beste film bij het wat grotere festival Toronto Independant Film Festival of Cift en kreeg twee prijzen bij kleinere Amerikaanse festivals.

Videostill uit 'Afloat' Foto: Afloat

Toekomst

Na alle grote steden volgt nu Arnhem, de thuisstad van Löhnen. "Ja dat voelt wel even anders", zegt ze. "De filmindustrie in Nederland is gewoon veel kleiner. Het leeft hier niet zoals in Amerika. Maar ik wil hier meer dan alleen een film op de kaart zetten, het gaat me ook om de maatschappelijke impact. Zo ben ik met verschillende organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van seksueel geweld in overleg of we de film kunnen gebruiken in een voorlichtingscampagne."

Wat de toekomst gaat brengen? "Eerlijk gezegd voel ik wel een druk op mijn schouders nu. Ik heb het gevoel dat ik moet blijven presteren. Ik heb dankzij de contacten die ik in Amerika heb opgedaan enkele internationale audities staan nu. Het zou heel mooi zijn als daar iets van komt. Een carrière in Hollywood, dat zou toch wel een droom zijn die uitkomt."