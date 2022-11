Tandartsen worden overspoeld met vragen en behandelverzoeken. Reden is dat volgend jaar de tarieven voor de zorgverzekering worden verhoogd en de collectiviteitskorting vervalt. Om de kosten te drukken sluiten veel mensen daarom geen aanvullende tandartsverzekering meer af.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Daarnaast besparen patiënten fors op de behandelingen zelf. "We krijgen de afgelopen jaren al steeds vaker de vraag of een tand getrokken kan worden, als er bijvoorbeeld een behandeling nodig is die 400 of 500 euro kost", zegt de Nijmeegse tandarts Jeanne Baggen. Hij is tevens onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam.



Een tand trekken kost maar vier tientjes. "Vijftig jaar geleden trokken we maar zelden een tand, dat is nu echt anders."

Mensen kiezen er minder vaak voor een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Dat komt doordat ze willen besparen op de premie. Die gaat gemiddeld met 10 euro omhoog en ook vervalt de collectiviteitskorting.



Nu krijgen veel mensen via bijvoorbeeld hun werkgever 5 procent korting op de premie, maar dat is vanaf 1 januari bij wet verboden. Ook de tarieven voor de aanvullende verzekeringen, zoals die voor tandarts, stijgen.

Een rekenvoorbeeld

Bij zorgverzekeraar CZ betaal je 28 euro per maand voor een aanvullende tandartsverzekering die tot 500 euro per jaar vergoedt. Dat is per jaar 336 euro: netto bespaar je dus 500-336 = 164 euro.



Maar CZ vergoedt maar 75 procent van de gemaakte kosten, dus je moet om maximaal te profiteren van je verzekering dan minimaal 667 euro aan tandartsenkosten hebben. Heb je maar een tandartsrekening van 500 euro, wat bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling vaak kost, dan vergoedt CZ daar maar 375 euro van. Dan wordt het verschil met wat je daarvoor aan extra premie hebt betaald klein.



De tarieven voor behandelingen zijn te vinden op de site van de overheid. Op de website allesoverhetgebit.nl is te zien wat de kosten voor veelvoorkomende behandelingen zijn.

"In deze crisis waar we nu toch in zitten maken mensen keuzes die ten koste gaan van luxe. En een tandarts wordt als luxe gezien", zegt Baggen.



"Ze nemen zich dan voor het geld dat ze daarmee uitsparen apart te zetten. Maar de praktijk leert dat mensen dat niet doen. En als ze dan toch moeten betalen, vragen ze of een behandeling niet een jaar uitgesteld kan worden."

Vaak geen tandartsverzekering nodig

Volgens de Consumentenbond is de tandartsverzekering de meest gekozen aanvullende zorgverzekering. Maar veel mensen hebben eigenlijk geen tandartsverzekering nodig, stelt de bond die mensen aanraadt om de tandarts te vragen naar een offerte voor behandelingen die de komende één à twee jaar waarschijnlijk nodig zijn. Aan de hand daarvan is uit te rekenen of het loont een extra verzekering af te sluiten.



Patiënten die komen met de vraag of het verstandig is een aanvullende tandverzekering te nemen, zijn echter ook moeilijk te adviseren. "Want het is vaak best moeilijk in te schatten welke problemen er zullen komen", zegt Baggen.

In deze tijd merkt de tandarts dat patiënten soms vragen of er voor 1 januari bijvoorbeeld nog even een foto gemaakt kan worden. Zodat ze na 1 januari met een geheel gesaneerd gebit een onverzekerd jaar in kunnen gaan.



Als ze al komen: "We zien ook vaker mensen die geen vaste tandarts meer hebben." Die kloppen pas aan bij een tandarts als ze echt problemen ervaren aan hun gebit. "Die komen dan met tandpijn aan de deur en vragen om een kies te trekken." Dan gaat het vaak om allochtonen, maar ook ouderen zijn 'steeds moeilijker bereikbaar'. "Zeker sinds coronatijd."

Wel zorgen

Uit cijfers die het CBS deze donderdag publiceert, blijkt dat sinds 2019 mensen tussen de 20 en 65 jaar steeds minder vaak naar de tandarts gaan. Nederlanders met een lager inkomen gingen in de afgelopen twee jaar ook minder naar de tandarts dan mensen met een hoger inkomen, óók als zij een aanvullende tandartsverzekering hadden.



Wel blijft het totale aantal behandelingen dat tandartsen uitvoeren nagenoeg gelijk, zegt een woordvoerder van de KNMT, de koepel van tandartsen. "We weten niet hoe het zich gaat ontwikkelen, maar maken ons wel zorgen." Gemiddeld heeft zo'n 80 procent van alle inwoners van Nederland minstens één keer per jaar contact met hun tandarts. Aan het eind van het jaar is het vaak drukker dan anders.

