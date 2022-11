Al van kinds af aan dromen Willem Telgen (17) en Sander Boom (16) ervan om molenaar te worden. Voor hen is er geen mooier vak. In het Drentse Norg zijn zij donderdag als jongste molenaars van Nederland geslaagd voor hun molenaarsexamen. 'Het is prachtig dat je een eeuwenoud vak in stand mag houden.'

Toen hij nog maar een peuter was wilde Willem Telgen uit Assen elke ochtend naar de molen. "Wij dachten dat het wel over zou waaien", vertelt moeder Marije Telgen. "Maar het is nooit meer overgewaaid." Tot op de dag van vandaag is Willem als zijn schoolwerk het toelaat elke zaterdag op de molen te vinden. "Sommige jongens staan graag elke zaterdag op het voetbalveld, Willem staat op de molen."

Het is belangrijk dat Willem het molenaarschap goed kan combineren met zijn schoolwerk, want hij zit - net als Sander Boom - in 6 vwo en doet dit jaar eindexamen. "Mijn cijfers lijden er gelukkig niet onder", vertelt Willem lachend.

"In groep 5 werd ik naast Willem gezet en hij was toen al helemaal gek van molens", vertelt Sander uit Smilde, met zijn zestien jaar nu de allerjongste molenaar van Nederland. "Hij heeft mij aangestoken en ervoor gezorgd dat ik nu ook helemaal gek ben van molens."

Sinds groep 5 zijn de jongens dikke vrienden en werken ze ook samen op de molen. Beiden kijken ernaar uit om op een dag een molen zelfstandig te mogen bedienen. "Ik vind de techniek erg mooi", zegt Willem. "De molen is al eeuwenoud en het werkt allemaal nog steeds even prachtig."

Het hart van de molen

In Drenthe zijn meerdere jongeren die interesse hebben in het vak van de molenaar, maar Willem en Sander zijn de eersten die het molenaarsexamen mogen doen terwijl ze jonger zijn dan 18. "Zie het als je rijbewijs halen op je zeventiende", zegt Gerard Sturkenboom, voorzitter van de examencommissie van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM). Omdat het GVM dit jaar vijftig jaar bestaat wordt er voor deze jongens een uitzondering gemaakt. "Nu ze geslaagd zijn mogen ze onder begeleiding van een ervaren molenaar de molen gaan draaien."

Om het examen te halen moesten de jonge mannen de molen vandaag 'op de wind zetten'. "Dan moet je het zeil voorleggen en om de wieken heen binden, zodat je de wind kunt vangen." Om dat te doen moeten de jongens hoog in de wieken klimmen.

Willem (17) klimt in de wiek om het zeil voor te leggen. Foto: Jilmer Postma

"Daarna gaan we naar de bovenste kamer van de molen. Dat is het hart van de molen", vertelt examinator Sturkenboom. "De examenkandidaat inspecteert de molen daar. Het gaat eigenlijk allemaal om veiligheid en het kunnen inschatten van het weer. Zonder wind kun je niks."

Ondertussen wordt de jongens het hemd van het lijf gevraagd. De examinator: "We vinken één voor één af welke antwoorden ze goed hebben. Jongere molenaars pakken dingen snel op. Daarom verbaast het mij niet dat het zo goed gaat".

Eeuwig draaien

De zestienjarige Sander maakte zich vooraf niet druk om zijn examen. 'Gezonde spanning', noemt hij het. Als het kan, wil hij later zijn brood verdienen als molenaar. "Dat is alleen lastig, want van de ongeveer vijftienhonderd molenaars in Nederlands zijn er maar vijftig die het professioneel doen."

Wat Sander het mooist vindt aan het molenaarsvak? "Je kunt echt wat maken. Wij malen ongeveer 100 kilo graan voor een bakker. Zulk ambachtelijk kwaliteitsgraan kun je niet in een supermarkt kopen. Zelf maak ik er roggebrood van en dat is hartstikke lekker. Het is prachtig dat je een eeuwenoud vak in stand mag houden."

De laatste jaren probeert het Gilde meer jongeren naar de molens te trekken. "Ik vind het mooi dat die jonge jongens ermee bezig zijn", zegt moeder Marije. "Want alleen dan kunnen de molens voor eeuwig blijven draaien."