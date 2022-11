Anna van den Breemer schrijft elke week over een alledaags opvoedkundig probleem waarvoor ze een oplossing zoekt.

Vroeg of laat maakt iedere ouder het een keer mee: net iets te laat ontdek je dat er een studiedag voor de leraren gepland staat, waardoor de kinderen vrij zijn van school. Op een gewone werkdag. Als werkende ouder is het verleidelijk om op zo'n moment te mopperen, omdat je halsoverkop opvang moet regelen. Hoeveel studiedagen mogen scholen inplannen en wat is de bedoeling van zo'n dag?

Dit zeggen de deskundigen

Scholen kunnen niet lukraak studiedagen inplannen. Volgens de wet mogen basisscholen maximaal zeven keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren, die geldt als een 'gebroken schoolweek'. Zo'n week staat los van de weken die sowieso al korter zijn vanwege feestdagen, zoals Goede Vrijdag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. Scholen bepalen zelf wanneer ze een studiedag inroosteren, maar het advies vanuit het Ministerie van Onderwijs luidt om de dagen, maximaal zeven dus, goed over het jaar te verdelen. De onderwijsinspectie ziet hierop toe.

Volgens de Algemene Onderwijsbond (Aob) kiezen veruit de meeste scholen voor vijf studiedagen tijdens de lesweken.

Studiedagen zijn verplicht voor alle leerkrachten, ook als ze die dag vrij zijn. Omdat er in het onderwijs veel parttimers werken, proberen scholen de ene keer een maandag te kiezen en dan weer een woensdag. Zo hoeven niet steeds dezelfde docenten op hun vrije dag terug te komen.

"Studiedagen zijn er niet voor het plezier, ze zijn bittere noodzaak", zegt Simone van Geest van de AOb. Uit onderzoek van het CBS en TNO blijkt dat mensen werkzaam in het onderwijs de meeste werkstress ervaren. Bijna 7 procent van de werknemers in Nederland wees 'werkdruk' aan als reden voor verzuim. Bij docenten was dit 10,9 procent. "Natuurlijk is het voor ouders vervelend als ze de opvang op een studiedag niet voor elkaar hebben", zegt Van Geest, "maar is het niet nog vervelender als het onderwijs niet op zijn taak is voorbereid?"

Zo werkt het in de praktijk

Wat doen leerkrachten tijdens zo'n studiedag? "Het kan gaan over het kiezen van een nieuwe lesmethode. Vervolgens ga je daarmee oefenen, soms met een externe trainer", zegt Simone Fomenko, leerkracht bij De Sint Bernardusschool in Epe en hoofdbestuurder primair onderwijs bij de AOb. Of het schoolteam buigt zich over het analyseren van de Cito-scores.

"De studiedag is een krachtig instrument waarmee een schoolteam nog beter kan worden. Je volgt bijvoorbeeld trainingen om huiselijk geweld of misbruik te herkennen. Op dat vlak wil je als docent geen misser maken", zegt Eric van 't Zelfde, schooldirecteur op het College De Brink in Laren en presentator van het tv-programma Dreamschool.

Sommige ouders zullen zich afvragen: kan zo'n cursus niet plaatsvinden na de reguliere lesdag? "Als leerkracht heb je dan genoeg te doen: lessen voorbereiden, werk nakijken, ouders te woord staan, soms een gesprek voeren met een orthopedagoog over een leerling. En dan zijn er nog extra taken zoals het organiseren van de Sinterklaasviering." Volgens Fomenko realiseren ouders zich soms niet hoe pittig het werk is. "Dit is niet bedoeld als klaagzang, maar je staat als leerkracht de hele dag aan omdat je de verantwoordelijkheid hebt voor dertig leerlingen. Na een lesdag heb je niet de concentratie voor een verdiepende training."

Volkskrant-columnist Katinka Polderman twitterde onlangs over de twaalf scholen in haar regio die tegelijk studiedag hadden. "Wij naar het zwembad, maar daar was het nogal druk vanwege die studiedag. Dus wij naar de bowlingbaan en wie waren daar aan het bowlen? Alle meesters en juffen!" Volgens Simone Fomenko kunnen schoolleiders duidelijker communiceren over wat er precies gebeurt tijdens de studiedagen. 'Zodat er meer begrip komt.' Dan is ook direct duidelijk dat er echt niet altijd een potje bowlen op de agenda staat.