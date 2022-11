Jurist Valentijn Wösten is in de rechtbank het gezicht van Mobilisation for the Environment (MOB), de milieuorganisatie van Johan Vollenbroek. MOB bekritiseert al jaren de Nederlandse stikstofaanpak en wint zaak op zaak. Hoe kijkt hij naar de stikstofstrijd, die opnieuw een kookpunt lijkt te naderen?

De organisatie die Wösten vertegenwoordigt wordt door natuurminnend Nederland op handen gedragen. In boerenkringen kijken ze anders naar MOB. Daar zien ze voorman Vollenbroek vooral als de man die de veestapel wil halveren, die steeds rechtszaken wint en daarmee de agrarische sector dwarszit. Dat allemaal om de natuur te redden van een overdaad aan stikstof. "We zitten midden in een biodiversiteitscrisis'', zegt Wösten. "We zijn het verplicht aan volgende generaties om in actie te komen.''

Gevolg hiervan is dat boeren in Overijssel de provincie nu op hun dak hebben. Nadat de rechter MOB gelijk gaf, zag de provincie geen andere mogelijkheid dan te gaan handhaven bij zogeheten PAS-melders. Dit zijn bedrijven die sinds 2019 buiten hun schuld zonder volledige natuurvergunning werken. De eerste veehouders zijn al geconfronteerd met een dwangsom.

Wanhopige boeren deden hun verhaal in de media. Vorige week trokken honderden met hun trekker naar het provinciehuis in Zwolle. Zij zijn bang dat boeren in andere provincies ook aan de beurt komen.

Hoe kijkt u naar deze situatie?

"Als je een hoop herrie maakt, betekent het niet dat je ook gelijk hebt. Ik heb bij die protesten geen enkel nieuw argument gehoord.''

Voelt u enige compassie met boeren die nu de provincie op hun dak hebben?

"Wel met de echte PAS-melders. Maar er zijn veel bedrijven die hebben gesjoemeld. Die hebben een stal gebouwd en achteraf een PAS-melding gedaan. Dat noem ik smokkelaars. Voor die bedrijven, en dat zijn er veel, hoeft geen coulance te zijn. Voordat we de PAS-kwestie oplossen, zullen provincies de echte en de onechte PAS-melders uit elkaar moeten trekken. Vergeet niet dat we nu in de derde golf van illegale bedrijfsuitbreiding zitten. Ook in de jaren tachtig en na de millenniumwisseling zijn er legalisatieprogramma's geweest. Het houdt een keer op.''

Hoe kijkt u naar de stappen die het kabinet wil zetten om PAS-melders te legaliseren, met goudgerande uitkoopregelingen voor piekbelasters?

"Dat is sinterklaas spelen. Met geld smijten om mensen over de streep te trekken. Dat kan ik ook. Het is wel belastinggeld, hè? Het heeft geen zin om daarmee te smijten als we niet gelijktijdig bloedserieus een traject in gang zetten om de uitstoot van stikstof te beperken. Want met de regeling die het kabinet voorstelt, halen we minder dan 10 procent van wat nodig is om de natuur te herstellen. Er zullen vermoedelijk minimaal tienduizend bedrijven moeten stoppen om in 2030 een halvering van de uitstoot te halen. Je lost nu enkel een juridisch probleem op, niet het stikstofprobleem.''

Wat moet er dan wel gebeuren?

"Er moet een integrale oplossing komen, voor de stikstofproblematiek. Daar willen wij graag over meedenken. Dan moet Sjaak van der Tak (voorman boerenbelangenorganisatie LTO Nederland, NM) wel bij ons aankloppen, maar dat doet hij niet. Veel partijen lopen om MOB heen. Ook de nieuwe landbouwminister Adema heeft niets van zich laten horen.''

Wat heeft u ze te bieden?

"We hebben deze klus met z'n allen te klaren. Beter in samenspraak dan in tegenspraak, zeg ik dan. Het stikstofprobleem is breder dan alleen de boeren. MOB is ook bezig met het Binnenhof, Schiphol, de biomassacentrales en ook Tata Steel. Wij lopen het vuur uit de sloffen om alle sectoren bij de les te houden. MOB is bereid om handhavingsverzoeken in te trekken als we een landbouwakkoord kunnen sluiten. Dat moet dan wel een akkoord zijn waarin een echte oplossing staat voor de stikstofproblematiek, inclusief een regeling voor de echte PAS-melders. Maar MOB wordt niets gevraagd.''

Intussen voert Overijssel handhavingsprocedures uit. In Gelderland staan voor komend jaar 23 zaken op de rol waarin u deze provincie vraagt hetzelfde te doen.

"Wij hebben bij zes provincies handhavingsverzoeken neergelegd. Die zijn categorisch afgewezen, waartegen wij bezwaar maken. In Gelderland zal dat komend half jaar gaan spelen. Ook in Friesland vechten we tientallen besluiten bij de rechter aan.''

Wanneer is MOB eigenlijk tevreden?