Raphaël Liégeois (34) wordt de derde Belg die de ruimte in gaat. Dat heeft het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA) aangekondigd. 'Wij zijn een klein land op aarde maar een groot in de ruimte', zegt staatssecretaris voor ruimtevaartbeleid Thomas Dermine (PS) bij de voorstelling van de vijf nieuwe Europese beroepsastronauten in Parijs.

De opvolger van Dirk Frimout en Frank De Winne, de twee eerste Belgische astronauten, is de briljante ingenieur Raphaël Liégeois uit Namen. Hij zal, samen met vier andere nieuw geselecteerde Europese beroepsastronauten, voor ESA deelnemen aan langdurige ruimtemissies naar het Internationaal Ruimtevaart Station ISS. Ook vliegt hij wellicht naar de maan. ESA is namelijk betrokken bij het Amerikaanse Artemis-maanprogramma, waarvan de eerste testmissie zeer recent is gelanceerd. De Europese maanbezoekers, onder wie dus ook Liégeois, komen dan normaal gezien aan zet in het tweede helft van dit decennium.

De dertiger is ingenieur en natuurkundige en studeerde in onder andere Luik, Parijs, Stanford (VS) en Singapore. Momenteel is de nieuwbakken Belgische ruimtevaarder onderzoeker en lesgever aan het Institute for Bioengineering van de Ecole Polytechnique de Lausanne, Zwitserland. Hij is gespecialiseerd in biomedisch modelleren en hersenscanonderzoek en publiceert daarover in verschillende vakbladen. Bovendien begeleidde hij al een twintigtal jonge onderzoekers.

22.000 Kandidaten

Dat hij beloftevol en uitzonderlijk schrander is, was eigenlijk al in 2005 duidelijk: toen haalde hij de topscore bij het toegangsexamen voor ingenieurs aan de Universiteit van Luik. Toen het ESA anderhalf jaar geleden aankondigde dat het voor het eerst in twaalf jaar op zoek ging naar een nieuwe lichting astronauten, dook Liégeois samen met een duizendtal andere Belgen in een snoeiharde competitie.

Zo is hij geselecteerd uit maar liefst ruim 22.000 kandidaten uit de 22 landen die lid zijn van de ESA. Na een eerste screening ondergingen 1.400 kandidaten psychotechnische en psychomotorische testen in Hamburg. Vervolgens hebben 400 geselecteerden psychologische tests ondergaan aan het Europees Astronauten Centrum, dat wordt geleid door Frank De Winne, die in 2002 en 2009 voor ESA verschillende maanden in het ISS verbleef. Ook zijn de astronauten in spe daar geïnterviewd door de astronauten die in 2009 zijn geselecteerd voor ESA.

Dan nog was de 'wedstrijd' niet voorbij. Nog meer medische tests en interviews volgden. De finale hoepel waardoor ook Liégeois moest was een interview met Josef Aschbacher, de directeur van het ESA. Bij het twintigtal kandidaten dat de voorgaande selectierondes had overleefd, was er uiteindelijk nog minstens één Belg.

'Legitiem'

Staatssecretaris voor Ruimtevaartbeleid Thomas Dermine (PS) is vanzelfsprekend dolblij met de selectie van Liégeois. Hij had vooraf aangekondigd "met een Belgische astronaut" terug te keren naar Brussel. Ook kondigde hij begin deze week aan dat ons land voor de periode 2023-2027 zijn jaarlijkse ruimtevaartbudget verhoogt van 275 naar 325 miljoen euro. Daarmee trekt ons land zijn bijdrage aan de ESA op naar 305 miljoen euro, waardoor het de vijfde grootste betaler blijft - na Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. "Het zou legitiem zijn dat België een astronaut heeft", verklaarde Dermine vooraleer hij afreisde naar Parijs.

Dat er uit België, stichtend lid van ESA, een recordaantal inschrijvingen kwam, heeft de kansen ook verhoogd. Liégeois is een van de in totaal 1.007 Belgen die zich inschreven voor de selectie. Daarmee had ons land het op één na grootste aantal kandidaten per aantal inwoners van alle ESA-lidstaten.

Kuifje-raket

Bovendien zorgde Dermine voor intensief politiek lobbywerk, inclusief bezoeken aan Aschbacher, die een Kuifje-raket kreeg en een toevallig achtergelaten lobbynota waarin stond dat "het legitiem is dat België een nieuwe astronaut krijgt en dat (ESA) anders zou moeten aantonen waarom ons land daar geen aanspraak op kan maken."

Ook wist Dermine de Franse astronaut Thomas Pesquet naar Brussel te lokken. Hij zou volgens de staatssecretaris hebben beloofd de Belgische kandidatuur te ondersteunen, wat hoogst opmerkelijk is gezien de zware competitie tussen de landen.

Je zou veronderstellen dat er door de oorlog en de energie- en klimaatcrisis in Europa minder animo en vooral geld is voor ruimtevaart, maar Dermine ziet de crisissen net als een noodzaak om meer in wetenschap en technologische vooruitgang te investeren, zo verklaarde hij op het ministerieel overleg van ESA-lidstaten dat voorafging aan de aankondiging van de 'Klas van 2022'.