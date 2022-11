Ze houdt van nieuwe dingen proberen tijdens de seks, maar ging tóch over haar grenzen heen. De Nijmeegse Esmée Mooren (23) wist niet goed hoe ze daarmee om moest gaan en zocht hulp bij het NPO-programma Sekskliniek. Hoeveel jongeren hebben daar eigenlijk last van?

Ze vindt het lastig, vertelt Esmée Mooren aan een sekscoach op tv. Lastig, omdat ze graag allerlei dingen wil proberen op seksueel gebied, maar tóch een keer te ver is gegaan en iets deed tijdens de seks waar ze zich achteraf niet goed over voelde.

"Wat er precies is gebeurd, houd ik liever privé", vertelt Mooren over de scène uit het programma. "Maar ik wil dit vooral aankaarten omdat dit iedereen kan overkomen - of je nou hetero, lesbisch, oud of jong bent - en je hier erg last van kunt hebben. Ik merkte dat toen ik met andere mensen ging daten, ik ze veel minder vertrouwde en relaties lastig werden, terwijl ik dat voorheen niet had."

'Snel onzeker voelen'

Anne Vervoort is niet verbaasd over Esmées verhaal. Ze is huisarts in Nijmegen en gespecialiseerd in seksuele problematiek. "Als je hier als deskundige alert op bent, kom je deze ervaringen ontzettend veel tegen in de praktijk", vertelt ze. "Je moet niet vergeten dat grensoverschrijdend gedrag vaak voorkomt bij nieuwe contacten, maar óók in relaties."

Judith Holzmann, medeoprichter van het Nijmeegse initiatief Catcalls of Nimma (dat verhalen van slachtoffers van straatintimidatie op straat krijt), beaamt dat. "Dit leeft ontzettend. Concrete cijfers over de kwestie die Esmée aankaartte heb ik niet, maar Amnesty heeft wél een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat wel één op de tien vrouwelijke studenten te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij mannen is dat één op de honderd."

Steeds meer aandacht

De aandacht voor het probleem is de laatste jaren flink gegroeid, zeggen de twee experts. "De MeToo-beweging en de misstanden bij The voice of Holland hebben daar zeker aan bijgedragen", stelt Holzmann. "Maar ik merk het ook in Nijmegen. We doen Catcalls nu twee jaar en krijgen steeds meer publiek. Dat is maar goed ook, want het is bizar hoe vaak er nog over grenzen wordt gegaan."

Een voorbeeld heeft ze wel. "Een keer werd er naar iemand op straat geroepen: 'Laat je tieten zien!' Toen een vrouw 'nee' antwoordde, kreeg ze 'hoer' te horen. Ze geeft haar grens dus al aan, en alsnog gaat iemand eroverheen."

Vervoort: "Maar het gaat echt niet alleen om het woordje 'nee': ook twijfel en lichaamstaal zijn belangrijk. Ga je tóch over grenzen heen, dan kan dat traumatisch zijn en zo negatieve gevolgen hebben voor iemands latere seksuele ervaringen. Heel belangrijk dus dat ze worden gerespecteerd."

Stoplicht