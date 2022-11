De bestaande problemen in de jeugdzorg en jeugdbescherming worden almaar groter. Vandaag moeten minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen de Tweede Kamer ervan overtuigen dat de situatie voor onder toezicht geplaatste kinderen echt verbetert. Waarom duurt dit toch zo lang?

De Tweede Kamer begint haar geduld te verliezen nu aangekondigde verbeteringen in de jeugdzorg en jeugdbescherming uitblijven. De onderhandelingen over de hervorming van de jeugdzorg tussen het Rijk en de gemeenten zijn vastgelopen in een discussie over geld, terwijl de problemen voortduren.

Voor kinderen in de knel zijn onvoldoende jeugdbeschermers. Bovendien is passende jeugdhulp vaak niet beschikbaar voor de jongeren met de zwaarste problemen. "Hoe is het mogelijk dat wij hierover al vijf jaar praten en er niets gebeurt?", zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink. Donderdag moet minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) de Tweede Kamer overtuigen dat de zorg voor onder toezicht geplaatste kinderen echt verbetert, bijgestaan door staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg).

Passende zorg

De Tweede Kamer wil dat Van Ooijen haast maakt met een aangekondigde belangrijke nieuwe Jeugdwet die de toegang tot de jeugdzorg moet versmallen. Inmiddels maakt ongeveer 10 procent van alle minderjarigen in Nederland gebruik van een vorm van jeugdzorg, variërend van lichte hulp voor dyslexie en 'simpele' opvoedproblemen tot complexe zorg bij suïcidaliteit, zware mentale problemen of eetstoornissen. Dat percentage wil de staatssecretaris omlaagbrengen.

Alleen voor minderjarigen met ernstige problemen heeft de gemeente dan nog de plicht om passende zorg te regelen, en niet voor kinderen van wie de problemen overzichtelijk zijn. Nu besteden de gemeenten, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, volgens hem te veel geld aan lichte zorg, waardoor jongeren met zware problemen te lang op hulp moeten wachten.

Die wet gaat nog een flinke politieke discussie ontketenen over welke lichte zorg gemeenten dan niet langer hoeven te verstrekken. Het zal meer zijn dan alleen het schrappen van die vaak genoemde dyslexiezorg voor rijkeluiskinderen. Als daar bijvoorbeeld ook relatief lichte ggz-hulp onder valt, terwijl het aantal jongeren dat met mentale problemen kampt stijgt, zullen veel fracties tegensputteren.

Perverse prikkel

Ook bij de jeugdbescherming wil de Kamer nu actie. In september kon Weerwind de Kamer niet overtuigen, daarom komt hij met nieuwe voorstellen. Zo vraagt de minister gemeenten om kinderen die onder toezicht van de jeugdbescherming staan, voorrang te geven als zij hulp nodig hebben waarvoor ze anders op een lange wachtlijst terecht zouden komen. Maar: van zulke voorrang kan ook een perverse prikkel uitgaan, erkent hij. Want wat als veel ouders nu om zo'n ondertoezichtstelling gaan vragen om versneld hulp te krijgen voor hun kind? Daarvoor is zo'n zware en dure kinderbeschermingsmaatregel niet bedoeld.

Daarnaast wil Van Ooijen dat niet langer jeugdzorg wordt geboden waarvan onduidelijk is of die wel effectief is. Uit onderzoek blijkt dat meer aanbod van jeugdzorg niet automatisch betekent dat jongeren er beter van worden. Veel geld gaat verloren in hulpverlening waar jongeren niets aan hebben gehad, maakt ook het deze maand verschenen onderzoek 'Betrek mij gewoon!' pijnlijk duidelijk. Daarin is de hulpverleningsgeschiedenis geanalyseerd van 31 jongeren die in een gesloten jeugdzorginstelling zijn beland, het eindpunt van de rit.

Gemiddeld tien jeugdzorgtrajecten hebben deze jongeren dan al achter de rug. Het overgrote deel ervan heeft nauwelijks resultaat gehad, concluderen de onderzoekers. Dat komt vooral omdat er vooraf niet eerst een goede analyse is gemaakt van het probleem waarmee de jongere kampt. Ook de weg naar effectievere jeugdzorg met betere diagnoses vergt een forse hervorming.

Overleg muurvast

In de zomer van 2021 besloten de gemeenten en het kabinet om samen afspraken te maken over de hervorming van de jeugdzorg in een zogenoemde 'hervormingsagenda'. Maar dit overleg zit muurvast. De gemeenten zeggen meer budget nodig te hebben voor jeugdzorg - wat ook werd bevestigd door een onafhankelijke 'commissie van wijzen' - maar in het regeerakkoord is juist een forse bezuiniging vastgelegd. Door die aangekondigde bezuiniging gooien de gemeenten bij voorbaat hun kont tegen de krib: hoe kan het Rijk die al inboeken zonder dat duidelijk is waar de besparing vandaan moet komen?

De gemeenten willen niet nogmaals in dezelfde val trappen als in 2015, toen zij verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg en van het Rijk te horen kregen dat dat wel zou lukken met minder geld. de jeugdzorgwethouders van de vier grote steden zeggen dat ze het aantal jongeren met ernstige problemen juist zien groeien - zij hebben meer mentale problemen na corona en meer jongeren groeien nu op in gezinnen met geldzorgen. Zij waarschuwen voor langere wachtlijsten als het budget volgend jaar wordt gekort.

Horendol

Een ander heikel punt is dat Van Ooijen de inkoop van de meest complexe en duurste vormen van jeugdzorg strakker wil regelen. Dit omdat het de gemeenten, verenigd in jeugdzorgregio's, nu vaak niet lukt die zorg op tijd te regelen voor de jongeren met de ernstigste problemen. Maar dat betekent wel dat de gemeenten een deel van hun beleidsvrijheid weer moeten afstaan. Ze zouden dan bijvoorbeeld allemaal hetzelfde vastgestelde tarief voor die complexe zorg moeten betalen en alle gemeenten zouden die zorg op dezelfde manier moeten administreren, omdat de jeugdzorgorganisaties er anders horendol van worden.