Chiptechnologie maakt meer mogelijk dan internet of elektrische auto's. Zo is er een smartwatch in ontwikkeling die een hartstilstand moet herkennen én alarm moet slaan. Cardioloog Judith Bonnes van het Radboudumc vertelt er donderdag over tijdens De Chip Generatie.

Hoe kan technologie levens redden? Deze vraag hield cardioloog Judith Bonnes bezig. Met een onderzoeksgroep van het Radboudumc, Erasmus MC, Reinier de Graaf Gasthuis en Corsano Health diende zij een voorstel in om een smartwatch te ontwikkelen die hartstilstanden herkent en automatisch alarm slaat.

Het voorstel werd door de Hartstichting goedgekeurd en sinds februari werkt ze als cardioloog aan het Radboudumc. Bonnes: "Iedere minuut verkorting is overlevingswinst."

43 mensen per dag

Jaarlijks krijgen 17.000 mensen een hartstilstand; zo'n 43 mensen per dag. In 30 procent van de gevallen is de patiënt alleen. "De CardioWatch van Corsano Health - een bestaande polsband voor medische monitoring - ontwikkelen we verder door. Die polsband registreert de pulsaties van de bloedsomloop aan de pols. Wanneer deze wegvallen, geeft hij een alarm en gaat er een melding naar het burgerhulpverleningsnetwerk HartslagNu. Via een app kan deze functionaliteit aan- en uitgeschakeld worden."

Er zijn meer data nodig van patiënten om het polsbandje te leren een hartstilstand te herkennen. "Dat kan bijvoorbeeld bij patiënten die een nieuwe hartklep krijgen. Tijdens zo'n hartklepoperatie wordt kortdurend een hartstilstand veroorzaakt. We vragen aan die patiënten in het Radboudumc en Erasmus MC het polsbandje te dragen. Binnenkort gaan ook andere Nederlandse ziekenhuizen deelnemen."

Overleving verdubbeld

Deze chiptechnologie past goed in de huidige tijd, onderstreepte Bonnes ook in het voorstel. Mede door de introductie van de automatische externe defibrillator en het burgerhulpverleningsnetwerk HartslagNu is de overleving van een hartstilstand de afgelopen tien jaar verdubbeld naar 23 procent. "Dit geldt voor slachtoffers van een hartstilstand mét getuige."

De onderzoeksgroep verwacht binnen drie jaar belangrijke stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling. Als de smartwatch op de markt komt, wijkt die qua lay out wel iets af van een reguliere smartwatch. "De eerste versie zal geen display hebben en is daardoor lichter dan een horloge. De batterijduur is veel langer dan van een gewone smartwatch. We raden aan het bandje om te laten wanneer iemand alleen is."

