"De werking is vergelijkbaar met het inbakeren van baby's dat vroeger gebeurde om ze rustig te krijgen", zegt Debby van den Ban van hondentrainings- en gedragcentrum Kynologisch Nederland in Hellevoetsluis. Tegenwoordig worden baby's nog wel ingebakerd - strak in doeken gewikkeld - als ze moeite hebben met slapen.

Kynologisch instructeur Ruben Langhout van de Rotterdamse Hondenschool op Maat zegt dat het lastig is om een hond helemaal voor te bereiden op vuurwerk als het dier er bang voor is. "Want zo'n knal komt altijd onverwacht, waardoor de hond in de angstmodus schiet. Heeft een hond zo'n Thundershirt aan, dan kan dat er voor zorgen dat hij of zij zich veilig voelt, maar de hond kan ook moeilijk bewegen. Daardoor blijft de fysieke steun van de eigenaar het allerbelangrijkste. Het is niet raadzaam een hond die angstig reageert bij een knal te negeren. Juist niet. Je mag 'm best aaien en nabijheid bieden."