Boiler Room strijkt vanaf donderdag met een driedaags festival neer in Amsterdam. Welke invloed heeft het internationale broadcastplatform en wat betekent dit voor Amsterdamse dj's? 'Zo'n optreden is het moment je te bewijzen.'

Een donker hol waarin de artiest het publiek nauwelijks kan zien: dat zijn doorgaans de omstandigheden waarin een dj optreedt. Alleen de mensen die deze nacht naar de club zijn gekomen, zijn getuige van de muziek. Daarna is er weer een volgend optreden.

Bij een evenement van Boiler Room gaat het er anders aan toe. Er zijn meerdere camera's op de dj gericht; op de handen en het mixpaneel, op het gezicht, op zijn of haar gestalte vanaf de linkerkant, de achterkant, noem maar op. Naast het publiek in de zaal kunnen online zomaar tienduizenden mensen meekijken via een livestream. En daarna is het nóg niet klaar, want een optreden wordt opgeslagen en gepubliceerd op YouTube. Sommige streams worden in totaal miljoenen keren bekeken.

Het zal u dus niet verbazen: Boiler Room is een invloedrijk platform, waarbij een carrière door een succesvol optreden in een stroomversnelling kan raken.

"Boiler Room werpt een schijnwerper op trends of opkomende talenten wereldwijd," zegt Charles Drakeford, hoofd muziek bij Boiler Room. "We lichten artiesten en scenes uit die een platform verdienen en die baat zouden hebben bij een internationaal platform, om hen te helpen een breder publiek te bereiken en door te groeien naar de volgende fase. Dat kan soms van de ene op de andere dag gebeuren."

Webcam aan de muur

Boiler Room begon in 2010 met een webcam vastgetapet aan de muur, om zo kunnen laten zien wat voor spannends er allemaal in de Londense underground dancescene gebeurt. Inmiddels bestaat het archief uit meer dan achtduizend optredens, opgenomen in meer dan tweehonderd steden wereldwijd.

Vanaf donderdag komt daar een hele serie in Amsterdam bij. Drie avonden en nachten op rij is een oude Renaultshowroom op de Donauweg, op het bedrijventerrein achter Sloterdijk, het toneel van Boiler Room Festival, het grootste evenement van het platform.

"Amsterdam was voor ons, na edities in Londen, New York en Barcelona een logische keuze," zegt Drakeford. "We komen er al sinds het prille begin van Boiler Room regelmatig terug en onze stage op Dekmantel Festival, waar we tot afgelopen zomer mee samenwerkten, was altijd een hoogtepunt op de jaarkalender. Daarnaast kent Amsterdam een lange historie als broedplaats voor dancemuziek: we houden de artiesten en trends daar altijd in de gaten."

Met het festival wil Boiler Room een platform bieden aan de Amsterdamse scene. Dat doen ze onder meer door samen te werken met dj Mad Miran en queerfeest Spielraum, die op zaterdag verantwoordelijk zijn voor de programmering. "Dat doen we vaak bij onze evenementen: we gaan in gesprek met de lokale community en laten hen het voortouw nemen bij de programmering. Zij zijn immers de experts - al is het altijd een samenwerking."

Toch staan er tijdens dit festival niet onwijs veel Amsterdamse artiesten op het programma. Wel mag een aantal opkomende dj's uit andere plaatsen in Nederland aantreden, zoals Nala Brown en De Schuurman. Dat was geen bewuste keuze, zegt Drakeford desgevraagd. "Het is zo gelopen. We hebben niet gekeken of artiesten specifiek uit Amsterdam kwamen, het evenement is meer gefocust op Nederland als geheel."

'Snel en spannend'

Sarkawt Hamad (25) is een van de Amsterdamse artiesten die de komende dagen achter de draaitafels zal kruipen, in haar geval op het podium van Spielraum. Ze draait pas sinds vorig jaar voor publiek, dus haar eerste Boiler Room komt relatief snel: meestal duurt het langer voordat een dj een plekje krijgt bij het platform. "Het is inderdaad snel en spannend, maar toen ik erover na ging denken en aan het idee begon te wennen, voelde het eigenlijk wel goed. Ik draai al jaren thuis, dus het muzikale proces is voor mij ook al langer bezig dan de 'zichtbare' kant er van. Maar goed, thuis en met publiek is ook weer niet zo te vergelijken."

In eerste instantie moest Hamad - in het dagelijks leven studente kunstgeschiedenis - wennen aan het idee om op zo'n podium te staan. "Het is met podiumvrees een grote stap. Ik zag dit helemaal nog niet aankomen en moest wennen aan het idee dat dit gebeurt. Het is echt een cadeautje om zoiets te mogen doen en ik ben er dan ook klaar voor om voor deze kans te gaan. De keuze was uiteindelijk snel gemaakt."

Haar dj-set voor Boiler Room gaat ze nog beter voorbereiden dan doorgaans. Het is immers maar een uurtje, terwijl een gemiddeld optreden vaak twee uur duurt. "Dus als er nu iets niet lekker loopt in bijvoorbeeld de structuur, dan is dat al snel een groot deel van de set. Dat wil je niet in een Boiler Room. Een beetje net als bij een pitch eigenlijk. Het is een kans om een kort verhaal over te brengen."

Voor sommige artiesten is er een leven voor en een leven na Boiler Room, maar daar probeert de jonge Amsterdamse niet mee bezig te zijn: ze focust nu vooral op voorbereidingen. "Natuurlijk ben ik me bewust van het platform, maar wat daarna komt, komt dan wel. Ik ben heel benieuwd naar het moment dat ik mag beginnen. De zenuwen trekken dan altijd weg en ik raak heel kalm en gefocust. Echt een contrast. Dat is zo'n fijne ontlading."

Dat een succesvol optreden effect kan hebben op een carrière beaamt ook Ilyas Fdis van boekingskantoor Minor AM, dat onder meer de Nederlandse dj's Suze Ijó en Mary Lake vertegenwoordigt. Afgelopen zomer maakten zij furore met hun set tijdens Boiler Room op Dekmantel. "Daarna merkte ik wel toegenomen interesse van programmeurs van clubs en festivals. Voor dj's is zo'n optreden het moment om zich te bewijzen. Zeker op Dekmantel, dat als extra kwaliteitslabel geldt en een gekke legitimiteit geeft aan artiesten."

Machtspositie

Als het aanslaat bij het publiek en de reacties online zijn goed, dan kan dat zomaar programmeurs over de streep trekken om een artiest te boeken. "Het geeft meer garantie voor de kaartverkoop," zegt Fdis. De keerzijde van zo'n momentopname is dat het ook de andere kant op werkt: als het geen goed optreden is, kan een boeking juist uitblijven. "Best een enge gedachte, toch? Qua proportie is het wat onredelijker. Doe je bij Boiler Room een slechte show, dan zitten daar meer consequenties aan. High highs, low lows."

Boiler Room heeft dus een machtspositie in de dancescene. Is het wel eerlijk dat een platform zoveel invloed kan hebben op een dj-carrière? Welke artiest krijgt welke kans? Dat bepaalt slechts een klein groepje mensen - van Boiler Room.

Fdis had daar eerder ook zijn vraagtekens bij. "Maar ik merk dat ze de afgelopen jaren hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ze doen meer shows met kleine, lokale scenes, zoals in Pakistan. Deze artiesten zouden ons anders nooit bereiken: Boiler Room heeft wel de mogelijkheid hen ook het wereldtoneel te laten bereiken." Hij doelt op bijvoorbeeld de jonge, Palestijnse dj Sama' Abdulhadi (zie onderaan dit artikel, red.) die doorbrak met haar Boiler Room in de stad Ramallah. Haar optreden is al meer dan tien miljoen keer bekeken. "Zij toert nu nog steeds over de hele wereld. Hoe vet is dat?"

Geen headliners

Tijdens Boiler Room Festival wordt specifiek gefocust op de underground clubcultuur zonder echte headliners; artiesten die vanwege hun populariteit hoe dan ook zalen uitverkopen. "Dat is belangrijk omdat juist daar de spannendste dingen gebeuren, waar je de allernieuwste cultuur kunt vinden," zegt Charles Drakeford van Boiler Room.

