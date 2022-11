Dinsdag kregen drie darkstores in Amsterdam opnieuw te horen dat ze hun deuren moeten sluiten. Het juridische kat-en-muisspel tussen de gemeente en de flitsbezorgers is inmiddels verworden tot een woordendans. 'Ik heb er speciaal een online abonnement op de Dikke Van Dale voor genomen.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Is dit een supermarkt of niet? Wie bij flitsbezorger Flink aan de Amsterdamse Nassaukade binnenstapt, ziet eerst een rijtje roze-zwarte fietsen staan. Twee fietskoeriers maken zich klaar om te vertrekken. Even verderop verzamelt een andere medewerker bestellingen in papieren zakken. Ze loopt met een winkelwagentje langs de ijzeren stellingkasten. Langs de kikkererwten die naast de Kinder Bueno staan, langs de tomatensaus die naast het wasmiddel staat en langs een stapeltje chocoladerepen dat naast de noodles ligt. Een logica achter de wijze waarop het assortiment is gesorteerd, is lastig te ontdekken in deze kale variant van een kleine buurtsuper. En ook de normale supermarktklanten ontbreken deze ochtend.

Toch is dit écht een supermarkt, bezweert Flink. Het staat ook op de deur: "Nu je er toch bent, kom gerust even binnen." En daarom, vindt de flitsbezorger, mag deze vestiging gewoon openblijven.

Wat is detailhandel?

De gemeente Amsterdam denkt daar anders over: zeggen dat je een supermarkt bent, betekent nog niet dat je écht een supermarkt bent. Dinsdag sommeerde het gemeentebestuur Flink om deze vestiging te sluiten. Opnieuw, want het juridische kat-en-muisspel tussen de gemeente en Flink - maar ook andere flitsbezorgers - speelt al maanden. Het is inmiddels zelfs verworden tot een taalkundige strijd. En niet alleen in Amsterdam, ook in andere gemeenten speelt deze discussie. Centrale vraag: wat is detailhandel?

"Het is een wonderlijke ontwikkeling, om meerdere redenen", zegt Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en academische communicatie van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Een van die 'wonderlijke ontwikkelingen' is dat de hoogleraar sinds enkele maanden opeens als 'deskundige' te boek staat tijdens rechtszaken tussen gemeenten en flitsbezorgers. Hij vermoedt dat één advocaat dit voorjaar het woord 'taalkundige' goo­gel­de en zo bij hem uitkwam. Een andere verklaring heeft hij niet. "Persoonlijk heb ik niets bijzonders met flitsbezorgers. Maar inmiddels ben ik al in een stuk of vier zaken gevraagd om mijn taalkundige licht op de kwestie te werpen." Want, constateert Van Oostendorp, de definitie van 'detailhandel' in bestemmingsplannen laat geregeld ruimte voor interpretatieverschillen.

Twee jaar geleden begonnen flitsbezorgers - ook wel darkstores genoemd - aan een onstuimige groei. Aanvankelijk brachten alleen de bezorgers van Gorillas boodschappen rond, maar al snel kwamen daar ook fietskoeriers van Getir en Flink bij. Tot frustratie van omwonenden: die vonden de afgeplakte ramen van de darkstores maar niets en ondervonden overlast van de fietskoeriers die tot laat op de avond in de weer waren.

Alleen op bedrijventerreinen

En ook gemeenten keerden zich al snel tegen dit nieuwe 'winkelconcept'. 'Een klant bestelt iets online en de koerier brengt het. Het zijn dus eerder distributiecentra dan winkels', zegt een Amsterdamse gemeentewoordvoerder. Wat het gemeentebestuur betreft zijn nieuwe vestigingen alleen nog welkom op bedrijventerreinen. Flitsbezorgers zien dit niet zitten: ze willen binnen enkele minuten de boodschappen bij de klanten thuis kunnen bezorgen. Bij bestaande vestigingen kijkt de gemeente of ze passen binnen het bestemmingsplan.

In het geval van Flink aan de Nassaukade oordeelde de gemeente afgelopen zomer al dat de vestiging moet sluiten. "Toen hebben ze er een balie neergezet en gezegd: we zijn vanaf nu ook een supermarkt, en vallen wél onder de definitie van detailhandel. Wij hebben vervolgens gezegd: je moet toch dicht. Een balie maakt je nog géén supermarkt, zeker als bezorgen je corebusiness blijft. Flink is daarna naar de rechter gestapt."

Tijdens die rechtszaak in september betoogde Flinks advocaat - die er speciaal een 'online abonnement op de Dikke Van Dale voor had aangeschaft' - dat de rechter 'taalkundig' naar het dispuut moest kijken. Doe je dat, dan voldoet deze vestiging aan de eisen van detailhandel, aldus raadsman Alex Lijkwan. "Dit is geen taalkundige gimmick. De hoogste bestuursrechter heeft in het verleden geoordeeld dat bij bestemmingsplannen heel letterlijk naar de tekst gekeken hoort te worden."

Opnieuw omgebouwd

De Amsterdamse rechtbank dacht er echter anders over. In oktober oordeelde de rechter dat deze vestiging van Flink ondanks de nieuwe balie toch moest sluiten. "Flink heeft de vestiging daarna opnieuw omgebouwd", zegt advocaat Lijkwan. "Het is nu een volledige supermarkt geworden. Jij en ik, iedereen kan nu langs de schappen lopen."

Of Flink zich neerlegt bij de laatste sommatie, durft Lijkwan nog niet te zeggen. "In principe kan het juridisch worden aangevochten: sinds de uitspraak van de rechtbank in oktober heeft Flink de vestiging aangepast. Maar Flink wil dat juridische gevecht eigenlijk niet meer, het bedrijf wil eerst met de gemeente in gesprek."

Het blijft intrigerend, constateert taalkundige Van Oostendorp. Wat hem betreft zou het niet zo ingewikkeld hoeven zijn. "Het zou al veel helpen als gemeenten de definitie van detailhandel helderder formuleren." Als voorbeeld citeert hij er één. "Het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die de goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder grootschalige detailhandel, volumineuze detailhandel, tuincentrum en supermarkten. Uitgezonderd zijn: postorderbedrijven, internetbedrijven etc."