De 36-jarige Maryna en haar dochtertje sloegen op de vlucht nadat de oorlog in hun geboorteland Oekraïne uitbrak. Alleen had niemand haar van tevoren gewaarschuwd voor het vuurwerk in Nederland waar zij nu bijna wekelijks mee wordt geconfronteerd. 'Het is hetzelfde als de bommen die we hebben gehoord in Oekraïne.'

Het is hartje zomer wanneer Maryna en haar dochtertje voor het eerst harde explosies horen in Nederland. "Ik begon te trillen. We waren buiten, maar renden meteen het huis in. Mijn dochter probeerde zich te verstoppen onder de tafel."

Sindsdien worden de 36-jarige Oekraïense en haar dochter bijna iedere week geconfronteerd met vuurwerk. "Het gebeurt steeds vaker, meestal op vrijdag- en zaterdagavond." Het gaat niet om siervuurwerk, benadrukt Maryna. Het zijn harde (hoogstwaarschijnlijk illegale) vuurwerkbommen die haar totaal van haar stuk brengen. "Het is echt hetzelfde als de bommen die we hebben gehoord in Oekraïne."

Zingen en huilen

Begin mei kwam ze samen met haar dochter naar Nederland. Over hoe ze hier precies terecht zijn gekomen praat ze liever niet, maar dat het traumatiserend was, is duidelijk. Ze herinnert zich het moment waarop de oorlog losbarstte. "In de avond begonnen ze te bombarderen. Mijn dochter vroeg wat er gebeurde en ik zei: 'er is nu oorlog'. Ik zette cartoons op en zette haar onder de douche, maar in de badkamer was een klein raampje waar de knalgeluiden keihard doorheen kwamen. Bam, bam, bam!" Maryna besloot te gaan zingen. "Ik was aan het huilen, zingen en glimlachen tegelijk om haar gerust te stellen", vertelt ze emotioneel. "Later heb ik haar gevraagd of ze zich die explosies kon herinneren en toen wist ze het niet zeker. Ik denk dat ze het zich wel herinnert maar ver weg heeft gestopt."

Hard vuurwerk niet voor iedereen leuk

De Oekraïense is niet boos op de mensen die hier vuurwerk voor de lol afsteken. "Die mensen hebben geen ervaring met echte explosies, dus ik neem het ze niet kwalijk." Ze hoopt dat ze door het vertellen van haar verhaal het gesprek over vuurwerk kan aanwakkeren. "Niet als een probleem, maar om te laten zien dat er ook een andere kant aan dit verhaal zit. Dat dat harde vuurwerk niet voor iedereen leuk is", zegt ze.

"Als je ooit echte explosies hebt gehoord waar mensen aan doodgaan of waarbij een huis compleet wordt verwoest, dan is het heel gek om te zien dat mensen het hier voor de lol doen. Wie de oorlog heeft meegemaakt, al is het maar één dag, zal het zich zijn hele leven herinneren. Het gaat niet weg. Nu begrijp ik dat pas echt. Het is heel eng, geloof me."

Vuurwerkverbod

In de gemeente waar het tweetal momenteel verblijft, geldt een vuurwerkverbod. Toch houden veel mensen zich daar niet aan. Naarmate Oud en Nieuw dichterbij komt, worden de knallen steeds heftiger en handhaven blijft lastig. "Nu probeer ik me voor te bereiden als ik weet dat er misschien vuurwerk wordt afgestoken", vertelt Maryna. "Mijn dochter houdt van tekenen en ik lees graag om mezelf af te leiden." Voor wat betreft Oudejaarsavond heeft ze al een plan bedacht. "Ik heb besloten om vroeg naar bed te gaan met een goede film en oordopjes in."

De confrontatie met het vuurwerk in Nederland leidt Maryna iedere keer terug naar pijnlijke herinneringen. Ze krijgt professionele hulp, maar het blijft lastig om erover te praten. "Vroeger huilde ik nooit, nu kan ik niet meer stoppen", vertelt ze. "Alles voelt anders, ik ben nu vooral bezig met de veiligheid van mijzelf en mijn dochter."

Handhaven blijft lastig

Handhaven op het afsteken van vuurwerk in vuurwerkvrije zones is een taak van de gemeente. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag legt uit hoe het daar werkt: "In principe mag er in de vuurwerkvrije zones geen vuurwerk worden afgestoken. Gebeurt dat wel en wordt het gezien, dan kan de overtreder worden aangesproken en een boete krijgen. Maar handhavers moeten de overtreders op heterdaad betrappen. Dat betekent dat ze moeten zien dat het vuurwerk door de overtreder wordt afgestoken en afgaat, dat is vaak heel lastig. We hebben ook maar een beperkt aantal handhavers. "

Voorlichting vanuit instanties

Het COA geeft standaard voorlichting aan vluchtelingen over vuurwerk in Nederland en ook over het maandelijkse luchtalarm. In het geval van Oekraïense vluchtelingen ligt die verantwoordelijkheid niet bij het COA maar bij de Veiligheidsregio's en verschillende gemeenten waar de vluchtelingen worden opgevangen.

VluchtelingenWerk Nederland probeert hier soms in te schakelen. Zo kent de organisatie een voorbeeld van Oekraïense vluchtelingen die werden opgevangen vlak bij een schietvereniging. "Wij signaleren dan dat er een probleem kan zijn en kijken naar wat de mensen nodig hebben", vertelt een woordvoerder van VluchtelingenWerk. "Vervolgens is het aan de gemeente om daar iets mee te doen en eventuele voorlichting en zorg te regelen."