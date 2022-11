Na lastige coronajaren is de Christkindlmarkt in Wenen weer helemaal open. De kerstmarkt, een van de drukst bezochte van Europa, trekt miljoenen mensen - toeristen én Weners. Een kraam verkrijgen, valt als verkoper nog niet mee. 'Een professionele jury beoordeelt wie het beste bij ons past.'

Miljoenen bezoekers, onder wie honderdduizenden buitenlandse toeristen. Tienduizenden banen, van hotelmedewerkers tot beveiligers, monteurs, acteurs, schoonmakers en medisch personeel. Een commercieel piekmoment ook, waarop bezoekers gemiddeld tot 100 euro uitgeven.

Dit gaat niet over Lowlands, de Tour de France of de Grand Prix van Zandvoort. Ook niet over het WK in Qatar. Dit gaat over een ander, winterser fenomeen: de Weense kerstmarkten in Oostenrijk. Aan het einde van het jaar laven de Weners zich aan de glühwein, scoren ze gepofte kastanjes en laten ze zich verrassen door het houtsnijwerk van ambachtslieden.

De keuze is reuze, met (in 2019) twintig markten en duizend stalletjes door heel Wenen. De grootste kerstmarkt van allemaal is te vinden op het Rathausplatz, tegenover het gemeentehuis. Deze Christkindlmarkt - de markt van het kindeke Jezus, vrij vertaald - trok in de laatste editie voor corona zo'n 3,5 miljoen bezoekers. Om het in perspectief te plaatsen: Wenen telt ongeveer 1,9 miljoen inwoners.

Over de ecologische boeg

Noah Schönhart kent die statistieken ook. Hij werkt bij Stadt Wien Marketing, een dochterbedrijf van de gemeente. Ze organiseren er allerlei evenementen in de stad, waaronder het filmfestival en - sinds deze editie - de Christkindlmarkt. Of zijn kerstmarkt daadwerkelijk de grootste is van Europa, zoals menig internetlijstje vertelt, durft hij niet te zeggen. "De cijfers zijn niet helemaal duidelijk. In ieder geval is het een van de grootste."

Afgelopen zaterdag werd de markt traditioneel geopend door de burgemeester van Wenen en, ditmaal, de hoogste bestuurder van de deelstaat Stiermarken, die deze editie de reusachtige kerstboom mocht leveren (die eer is ieder jaar weggelegd voor een andere deelstaat). Daarna mochten bezoekers de kraampjes afstruinen, richting de ijsbaan of het reuzenrad in.

Eindelijk weer. Door corona was de kerstmarkt de afgelopen jaren anders dan anders. Eén jaar viel hij compleet in het water, andere jaren waren er allerlei restricties. Deze winter is de Christkindlmarkt weer volledig open. Wel is de markt iets kleiner, met 97 kramen tegen meer dan 100 in eerdere jaren. Maar, zegt Schönhart, dat is een keuze: "We wilden meer bewegingsruimte voor de bezoekers." Bij eerdere edities was de markt soms bommetjevol. Ook gooit de organisatie het over de ecologische boeg. Plastic servies is uit den boze en 30 procent van het eten moet biologisch zijn. "Dat percentage willen we uitbouwen."

Al in de 14de eeuw

Zo gaat de kerstmarkt met z'n tijd mee. De afgelopen eeuwen is er al veel veranderd. In de middeleeuwen duurden de beurzen en markten doorgaans geen weken, maar dagen. Ze waren vooral bedoeld om in te slaan voor de naderende winter, hoewel ook in de 14e eeuw al noten en speelgoed werden verkocht.

Daarmee was de markt wel degelijk gericht op Kerstmis, stelt theoloog en onderzoeker Manfred Becker-Huberti. 'Niet iedereen kon het speelgoed zelf maken,' schrijft hij per mail. Dat de markten juist in Duitsland zo groot werden, koppelt hij aan de Reformatie: Kerst werd daarna vaker thuis gevierd. Wat de kerstvierders daarvoor nodig hadden, haalden ze op de markt.

Pas in de 20e eeuw groeiden kerstmarkten uit tot het fenomeen dat we nu kennen, stelt Becker-Huberti. De markten werden een belevenis op zich - meer dan van praktisch nut alleen. Een plek voor samenzijn, van gezelligheid. Niet van religie.

Wanneer de eerste kerstmarkt in Wenen werd georganiseerd, is niet helemaal duidelijk, zegt Martina Nußbaumer, curator bij het Wien Museum. Vanaf 1382 werd twee weken voor en na de sterfdatum van de heilige Catharina, op 25 november, een markt georganiseerd. "Maar hoe kerstig die was, weten we niet," stelt Nußbaumer desgevraagd.

Ook de geschiedenis van de Christkindlmarkt gaat eeuwen terug, vertelt Nußbaumer. Tot 1722, vermoedelijk. "Dat jaartal komen we vaak tegen." De locatie is meerdere keren veranderd, tot het in 1975 bij de huidige locatie uitkwam. Op de voormalige parkeerplaats voor het gemeentehuis.

Punsch en glühwein

Wie denkt dat alleen toeristen de markt bezoeken, zit mis. Uit een rondvraag van de Weense Kamer van Koophandel (toegegeven: misschien een ietwat vooringenomen enquêteur) blijkt dat 80 procent van de Weners ten minste een keer per winter naar de kerstmarkt gaat. Wat ze daar het liefst zeggen te doen? Eten en drinken, in het bijzonder de Punsch en de glühwein. Samen geven ze, zo berekende de KVK, zo'n 100 miljoen euro uit.

Niet voor niets is het voor verkopers vechten om een kraam op de Christkindlmarkt. De organisatie kreeg 360 reacties op 97 stalletjes. "We willen zo transparant mogelijk zijn," zegt Schönhart. "Iedereen kan zich aanmelden voor een plek. Een professionele jury beoordeelt wie het beste bij ons past."

De kosten voor de ondernemers: 2000 tot 40.000 euro per kraam. Voor dat laatste bedrag krijgt de uitbater een 10 meter lange hut, bedoeld om Punsch en glühwein uit te schenken. "2000 tot 40.000 euro klinkt als een hoog bedrag, maar geloof me: met miljoenen bezoekers halen ze het er makkelijk uit."

Kerstmarkten tot in Hongkong

De meeste kerstmarkten zien er ongeveer hetzelfde uit: blokhuisjes, (nep)sneeuw op de daken, (nep)dennentakken aan de gevels en kerstverlichting - het liefst heel veel. Gemütlich ook. Duits. En dat terwijl het fenomeen van de kerstmarkt niet is voorbehouden aan Duitstalige landen.

Neem Amsterdam. Bekende kerstmarkten zijn die aan het Rembrandtplein en het Museumplein. Die eerste, zo laat een woordvoerder van stadsdeel Centrum weten, is eigenlijk een ijsbaan met 5 kramen eromheen. Het is de eerste keer sinds corona dat de ijsbaan er weer is in de kerstperiode (afgelopen winter was hij er in maart). De markt op het Museumplein is met meer dan 45 kraampjes een stuk groter.

Kerstmarkten zijn niet voorbehouden aan koude oorden. Zo telt ook Lissabon, waar het in december 15 graden kan zijn, meerdere markten. De grootste is te vinden in het park Eduardo VII, in het centrum van de stad. Ook hier maken de vertrouwde alpenhuisjes hun opwachting, net als een schaatsbaan. Een alternatief is een kerstmarkt in een immense tot evenementenlocatie omgebouwde stierenvechtarena, de Campo Pequeno.