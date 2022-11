Met jonge mensen gaat het steeds slechter, stelt psychiater Elly Smits uit Doorwerth. Ze werkt al bijna dertig jaar met jongeren en jongvolwassenen. De lat in onze prestatiemaatschappij ligt volgens haar te hoog. Omdat ze jonge mensen wil helpen, schreef ze een boek met tips.

Burn-out, je uitgeput voelen, faalangst, onrust en zelfs suïcidale gedachten hebben. Het zijn geen termen die je vaak tegenkomt op sociale media, waar de zon altijd lijkt te schijnen.



Toch worstelt een op de zeven jonge mensen met deze gevoelens. Het gaat niet goed met jonge mensen, waarschuwt psychiater Elly Smits. "Hoewel er steeds meer hulpverleners zijn, groeien de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. We redden het niet."

Hoe komt het dat zo veel jongeren psychische klachten ervaren?

"We verwachten te veel van jonge mensen. Jongeren voelen een hoge druk om mee te blijven doen", zegt Smits. "Je moet perfect zijn. De lat in onze maatschappij ligt zo hoog dat jongeren het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn. Het helpt niet dat er sociale media zijn. Je moet altijd vrolijk zijn, er goed uit zien en goed presteren. Het zorgt ervoor dat de druk nog groter wordt."



Smits helpt als psychiater en psychotherapeute al bijna dertig jaar lang jongeren en jongvolwassenen. Ze constateert dat de maatschappij te ingewikkeld is geworden voor veel mensen.



"Bankzaken regelen, de belasting, alles gaat online. Niet iedereen kan dat. Als je steeds op je tenen moet lopen, veroorzaakt dat stress. Daar word je onrustig van. Als ik iets moet doen wat ik niet kan, krijg ik daar ook stress van."

Smits wil niet zeggen dat er voor alle jongeren die slecht in hun vel zitten professionele zorg moet komen. Maar ze wil wel het gesprek erover op gang brengen. "Ik help jonge mensen die in mijn spreekkamer komen wel vooruit. Maar het gaat hier niet om een individueel probleem alleen.



"Dit is een probleem van de hele maatschappij. Dat uit zich in onmacht die zich vertaalt in agressiviteit, eenzaamheid en angst. Allemaal symptomen van overvraagd zijn. Ik heb daarom een boek geschreven voor jongeren om hen te helpen om keuzes te maken en hun leven meer in balans te brengen."

Hoe kunnen we jonge mensen helpen?

"Ga het gesprek met hen aan. Koningin Máxima kaartte dat onlangs al aan in een brief aan jongeren. Vraag aan jongeren wat ze belangrijk vinden. Wat is het mooiste compliment dat je kan krijgen?"



"Hoe kijk je terug op je leven als je op je sterfbed ligt? En als je weet wat je belangrijk vindt, leef daar dan naar. Ondersteun je kind hierin. Maar geef het ook ruimte daar waar het kan, want dat geeft zelfvertrouwen."

Steun noemt Smits heel belangrijk. "Iedereen heeft steun nodig. Ik ook. Ik had mijn boek Ongevraagd Advies niet kunnen schrijven zonder steun van de mensen om mij heen. Ik heb daar ook behoefte aan."

Zijn ouders daar niet te druk voor?

"Het zit niet in tijd. Je hoeft om je kind te steunen niet thuis te zitten. Het gaat om betrokkenheid. En verwacht niet te veel."



"Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Maar moeten we allemaal naar de universiteit? We ontkennen dat er verschillen zijn. We willen allemaal het maximale uit ons kind halen. Onze kinderen moeten gemiddeld mogen zijn. Sterker, zelfs ondergemiddeld."



"We hebben een hele diverse samenleving. En dan heb ik het niet over migratie, maar over intelligentie. Sommigen hebben bijvoorbeeld een geweldig praktisch inzicht, maar zijn niet taalvaardig. Terwijl anderen juist goed zijn in taal, maar niet praktisch. We hebben al die verschillende mensen nodig."

Wat wilt u jonge mensen leren?

"Hoe ze in balans moeten komen. Hoe plan je je leven zo dat je aandacht geeft aan wat je belangrijk vindt? Hoe maak je goede vrienden?"



"En hoe behoud je ze, want een vriendschap heeft onderhoud nodig. Juist omdat succes in de maatschappij zo belangrijk is, zou elk kind een beeld moeten maken van hoe het wil leven zodat het op zijn sterfbed tevreden kan terugkijken."

Hoe doe je dat?

"Het gaat om prioriteiten stellen. Je kunt je geld ook maar een keer uitgeven. Koop je dan die trui of stop je het geld in een potje voor de vakantie? Zo gaat het ook met energie."



"Verdeel de energie over zaken die jij belangrijk vindt. Je kunt niet overal goed in zijn. Tegenover een 10 staat een onvoldoende. Kijk maar naar topsporters. Die zijn heel goed in hun sport, maar kunnen daardoor niet investeren in een sociaal leven. Het zou goed zijn als jongeren, maar zeker ook hun ouders accepteren dat er grenzen zijn."

Wat moeten we onze kinderen volgens u leren?

"Dat een 7 goed genoeg is. En laat hen zich realiseren dat leven niet altijd geluk is. Soms heb je tegenwind. Dan zijn vrienden belangrijk."



"Iedereen heeft die op enig moment nodig. We kunnen niet alles alleen. En de meeste mensen willen anderen graag helpen. Je moet alleen wel hulp durven te vragen. En dat is lastig in deze prestatiemaatschappij."

Waarom is dat lastig?

"Omdat je dan als loser gezien kunt worden. En niemand wil een loser zijn. Maar je kunt nu eenmaal niet alles en de een kan iets wat de ander niet kan en andersom. Als je het allemaal alleen wilt doen, heb je meer stress en vlieg je sneller uit de bocht."



"Ik schrik soms zelf van de boosheid en de intolerantie die er is in onze maatschappij. Maar ik schrik er ook van als ik zie dat jonge mensen verpieteren. Vooral meisjes. De prestatiemaatschappij heeft veel grip op hen. Die doen zo erg hun best."



"Als ze niet aan een ideaal kunnen voldoen, frustreert dat. Het is belangrijk dat we daarover in gesprek gaan. Zoals Máxima al aankaartte: praat met elkaar. Daar begint het mee."

