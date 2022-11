Dat wordt swingen: Annet Malherbe gaat samen met zangeres Frederique Spigt opnieuw op Elvis-tournee. 'Veel mensen denken bij zijn liedjes aan een belangrijke gebeurtenis in hun leven.'

Vriendin en zangeres Frédérique Spigt zeurde jarenlang aan haar hoofd: wij gaan samen met Elvis-liedjes het podium op, doe mee! Annet Malherbe: "Zij weet veel van hem, houdt van hem, zij ís Elvis, en ik riep steeds nee. Tot ze weer eens belde, ik stond bij de groenteboer. Oké dan, zei ik. Jij zet het programma in elkaar en ik zing mee."

Het werd een groot succes. Overal ging het dak eraf en waren mensen ontroerd. In de Meervaart in Amsterdam stond in het gangpad een oudere vrouw zelfs met haar looprek te swingen, herinnert actrice en zangeres Malherbe (64) zich. "We begonnen bij zijn overlijden, het publiek zag een dia van zijn uitvaart met al die Cadillacs en hoorde de presentator: 'Ladies and Gentlemen: Elvis Presley died today on the 16th of August 1977…'"

Gelinkt aan een belangrijke herinnering

"Daarna zetten we Amazing Grace in, en meteen zag ik op de eerste rij al tranen. Bij You're always on my mind kwamen er weer tranen, en zo ging het door. We zongen 22 van de meer dan 800 liedjes die hij heeft gezongen in de 23 jaar dat zijn carrière duurde, en eindigden bij zijn eerste liedje: That's alright mama, uit 1954."

Bij al die concerten merkte Malherbe hoeveel Elvis voor zoveel mensen heeft betekend en nog betekent. "Werkelijk elk liedje dat hij heeft gezongen is voor mensen gelinkt aan een belangrijke herinnering: hun eerste zoen, de geboorte van hun eerste kind, een relatie die uitging... En die mensen, van in de tachtig soms, kwamen samen met hun kinderen en soms ook kleinkinderen."

Lieten de twee zich eerder muzikaal begeleiden door een kleine band, waar ook Malherbes zoons in zaten, nu treden ze van eind november tot half januari op met een 35-koppig orkest met strijkers en blazers - het Groningse Noordpoolorkest - dat eerder ook met Waylon en Janne Schra speelde.

Knokt voor haar bestaan in de muziekwereld

Malherbe vond het heel spannend om met een vriendin het podium op te gaan, want zou die chemie er daar ook zijn? "Dat moet je maar afwachten. Zij is een heftig iemand, en ik ook, op een andere manier. Maar ik kwam er achter: ik kan haar geruststellen, en zij kan keihard werken. Zij heeft nu weer heel Nederland afgebeld om zalen te regelen. Ongelooflijk hoe zij knokt voor haar bestaan in de muziekwereld."

Luxe, vindt Malherbe het om nu met zo'n fantastisch orkest te spelen. Ik heb de solisten gevraagd om te gaan staan als ze soleren. Hup, die trompetten omhoog! Ik zing hoog, Frederique laag, we doen Elvis dus niet na, zijn gewoon onszelf. Ik ga nu ook Hound Dog doen. Een lied dat ooit gezongen werd door de zwarte blueszangeres Big Mama Thornton. Ik zing het heel sec, met alleen piano, bas en gitaar. Heel gruizig." Ze gaat staan en zet in:

You ain't nothin' but a hound dog

been snooping 'round my door

You ain't nothin' but a hound dog

Been snooping 'round my door

You can wag your tail

But I ain't gonna feed you no more.

"En ik doe zeker In the ghetto uit 1969, een heerlijke ballad. Een lied als een aanklacht, over een joch dat door de slechte omstandigheden in de achterbuurt waar hij ter wereld komt als vanzelf in de criminaliteit belandt. Nog steeds actueel."

As the snow flies



On a cold and gray Chicago mornin'

A poor little baby child is born

In the ghetto

(In the ghetto)

And his mama cries

'Cause if there's one thing that she don't need

It is another hungry mouth to feed

In de Elvis-film van regisseur Baz Luhrmann, die nu nog in een aantal bioscopen draait, is te zien hoe Presley als jochie werd geïnspireerd door de gospel- en bluesliederen van de zwarte gemeenschap van Memphis, waar hij opgroeide. En hoe hij als artiest werd geleefd door zijn manager die hem thuishield in Las Vegas waar hij op het laatst in rare, kitscherige glamrockpakken moest optreden. En hoe hij op z'n 42e bezweek aan een hartaanval.

Flitsende glitterrokken

Malherbe en Spigt spelen Elvis niet, maar trekken ze wel iets Elvis-achtigs aan tijdens de optredens? Spigt heeft een gouden pak gevonden met cowboylaarzen, Malherbe laat een fotootje zien, en zij zelf heeft flitsende glitterrokken en -tops met pailletten aangeschaft. Ze showt ze in haar huiskamer van het tot woning omgebouwde postkantoor, waar echtgenoot, filmmaker Alex van Warmerdam nog even komt vragen of we het niet koud hebben. "Er zijn dekens", zegt hij met een lachje.

"Sorry, ik woon met een klimaatactivist samen", zucht Malherbe, om te vervolgen: "Oh ja, en van de haarkunstenaar die ik nog van Gooische Vrouwen ken, krijg ik een haarstuk. Dan lijkt het wat voller. Je gelooft het niet, mijn kleindochter van vijf heeft tien keer zoveel haar als ik."

Heeft Malherbe eigenlijk ooit, net als Elvis en veel andere artiesten, het gevoel gehad geleefd te worden? Nam ze ooit te veel rollen tegelijk aan? "Nee, ik heb altijd werk gehad dat ik leuk vond. Ik heb vaak nee gezegd, wat me misschien nu wel opbreekt. Sinds corona heb ik bijna geen werk. En ik zeg nog steeds soms nee. Maar ik heb geen pensioen en heb niet gespaard. Dit huis is ons pensioen. Toch wil ik niet meedoen aan een stuk met een te simpel script of iets wat ik al vaak gedaan heb."

Een soort reünie

"Ik kijk niet neer op een kleine rol, integendeel. Die rol als rijleraar Tonnie in Oogappels vond ik te gek, ik heb het nog niet eens teruggezien. Was het leuk? Ja? Op de set was het een soort reünie, met bijna de hele crew van Gooische Vrouwen."

Nu is ze te zien in de jeugdserie Katy en de gestolen kippen, over een meisje dat op de kippen van haar oma mag passen. "Maar hoeveel omarollen moet je doen? Een man van 65 krijgt interessantere rollen aangeboden dan een vrouw van 65. En wat een man van 65 kan, kan ik ook. Maar die scripts en scenario's worden niet geschreven. En als er rollen zijn, dan zijn er verschillende Nederlandse actrices die het kunnen doen. Ik zie ook de rollen waar ik auditie voor heb gedaan naar een ander gaan. Zo gaat dat, ik weet hoe het werkt. Ik cast zelf voor de films van Alex. Dan moet je ook mensen teleurstellen."

Terug naar toneel

"In dit laatste deel van mijn werkzame leven wil ik heel graag terug naar het toneel, dat is waar mijn hart ligt. Na mijn afstuderen in 1982, zat ik vier jaar bij Toneelgroep Baal die met nieuw toneelrepertoire kwam. Daarna ben ik in de film beland, met nog geregeld theater tussendoor."