Veel Staphorsters zeggen, nu de rust is wedergekeerd, vooral begrip te hebben voor de blokkade van dorpsgenoten. Honderden inwoners van het dorp - veel als Zwarte Piet verkleed - voorkwamen zaterdag met geweld dat Kick Out Zwarte Piet (KOZP) er kon protesteren. Er klinkt ook kritiek. 'Het Sinterklaasfeest is hier geen lange traditie.'

Dit artikel is afkomstig uit De Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Terwijl de sneeuw op rieten boerderijdaken herinnert aan winterse buien, is er maandag weinig in Staphorst dat doet denken aan de grimmige sinterklaasintocht van zaterdag, toen honderden inwoners bij de afrit van snelweg vuurwerk en eieren gooiden op auto's van demonstranten. Zij wilden in Staphorst demonstreren tegen Zwarte Piet, maar door de onrust en blokkade verbood de burgemeester dit.

Grens stellen

"Staphorst heeft gewoon gelijk", zegt Martin Jansen (54) als hij boodschappen in zijn fietstas doet na een bezoek aan de ALDI in het centrum. "Laat ik vooropstellen dat het vernielen van auto's niet mag, maar er moest eens een grens gesteld worden. Een heel kleine groep drammers die de laatste jaren in Nederland is komen wonen, wil alles verbieden."

"Ik woon al veertig jaar in Staphorst, maar ben opgegroeid in Haarlem", vervolgt hij. "Ik had vroeger gekleurde vriendjes: van Chinezen tot Turken en Marokkanen. Iedereen deed mee met het Sinterklaasfeest en vond het fantastisch. Er zijn een paar mafketels die zich totaal niet hebben verdiept in hoe mooi het feest en Zwarte Piet is. Waarom moet alles in dit land verziekt worden? Er zijn veel belangrijkere zaken om je druk over te maken."

Deze auto werd belaagd bij de demonstraties in Staphorst zaterdag, rond de intocht. Foto: De Stentor

Uitgelokt

Tientallen Staphorsters vertellen maandag in het centrum vooral 'geen trek te hebben in een demonstratie tegen Zwarte Piet van mensen buiten het dorp'. "Ik vind dat de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet het een beetje hebben uitgelokt", zegt een 41-jarige vrouw die boodschappen heeft gedaan. "Als ze geen problemen wilden hebben, hadden ze thuis moeten blijven. Ze wisten dat ze niet welkom waren en dat dit kon gebeuren."

Is demonsteren niet een belangrijk grondrecht? "Ze zouden op een dag zonder intocht welkom zijn voor een kop koffie en discussie in het gemeentehuis, maar niet op het Marktplein waar veel kinderen feestvieren. Zaterdag heb je saamhorigheid van de jeugd gezien. Die hebben zich ertegen verzet dat allerlei mensen van buiten Staphorst komen vertellen wat hier moet gebeuren. Daardoor hebben kinderen op het plein wel een mooi feest gehad."

Waarschuwing

Ze wijst op fouten die de politie heeft gemaakt. "Ik vind het beeld dat alleen Staphorsters een rol hadden bij het uit de hand lopen wat eenzijdig. Mijn dochter was kijken bij de afrit waar het fout ging, de politie had de demonstranten beter moeten begeleiden."

Zij en meerdere andere Staphorsters wijzen op de rol van Amnesty International, de organisatie waarvan waarnemers in een auto zaterdag belaagd zijn en die aangifte gaat doen. "Wat hebben zij te zoeken bij een kinderfeest?"

Negatief in nieuws

Jansen: "Ik lig er niet wakker van dat Staphorst negatief in het nieuws komt. Ver van tevoren is tegen de demonstranten gezegd dat ze niet naar Staphorst moesten komen."

Martin Jansen vertelt voor de ingang bij de ALDI over zijn ervaringen rond de sinterklaasintocht in Staphorst. Foto: Wilbert Bijzitter