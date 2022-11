Presentator Matthijs van Nieuwkerk is niet langer aan de slag bij de Nederlandse omroep BNNVARA, nadat verschillende medewerkers van De Wereld Draait Door getuigden over de angstcultuur waarin ze werkten. Professor leiderschap Jesse Segers ontleedt de brulboei als leider: 'Voor werknemers bestaat maar één oplossing. Maar de meest rechtvaardige is die niet.'

De stijl van Matthijs van Nieuwkerk zoals die de laatste dagen naar het oppervlak kwam? Die verbaast Jesse Segers (42), rector van het Nederlandse Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde Sioo, niet bepaald. Tussen 2005 en 2020 was De Wereld Draait Door een van de best bekeken talkshows in Nederland, die van Nieuwkerk zelfs in ons land naam en faam bezorgde. "Die populariteit gaf hem, zeker sinds tv-shows door onder meer Netflix en YouTube onder druk staan, disproportioneel veel macht. Stilletjes aan, als een gif, en elke dag opnieuw, want de show trok dagelijks miljoenen kijkers. Macht hoeft niet per se slecht te zijn: het maakt ons creatiever, laat ons toe langetermijnvisies uit te werken en het effectief beter te weten dan een ander."

Toch liep het uit de hand.

"Van Nieuwkerk trapte in de val van de almacht. Want macht, en dat weten we al duizenden jaren, kan ook vieze dingen doen. Het maakt ons minder empathisch. Dat begint met twee minuten te laat komen en vinden dat je dat recht hebt. Zeker sectoren waarin aan hoog tempo gewerkt wordt en veel gegadigden maar weinig uitverkorenen zijn - de media, net als de academische en medische wereld, de advocatuur, de sportwereld, de horeca - zijn er gevoelig aan, want deze professionals worden na hun opleiding vrijgelaten om hun ding te doen, zonder extra controle. In het geval van van Nieuwkerk spreken we over 'anti-leiderschap': hij was goed voor de organisatie - het programma leverde geld, kijkers, sponsors, reputatie en spin-offs op - maar ogenschijnlijk slecht voor zijn mensen, met PTSS, slapeloosheid, burn-out, onzekerheid en depressie tot gevolg. Zij zaten in een precaire situatie: de job stond goed op hun cv, dus namen ze het tirannieke leiderschap erbij. Als je niet tegen de hitte kunt, moet je maar niet in de keuken staan, luidt dan het devies."

"Dergelijke werknemers zijn ónmachtig en zien enkel nog de risico's. Dus zwijgen ze en stappen ze vooral niet naar een vertrouwenspersoon, want daarvoor voelen ze zich niet machtig genoeg. Dat ze nu wél praten, kan alleen omdat de man niet meer op z'n stoel zit, ze tijd hadden om zelfvertrouwen op te bouwen, en vooral: omdat dit in onze maatschappij niet meer kan. MeToo was daarvoor de accelerator, sindsdien normeren we de waarde 'respect' opnieuw. Ook als het om mentaal misbruik gaat. Veel leiders zullen dit toxische gedrag niet meer stellen, maar ooit komt het naar boven dat ze het vijf of tien jaar geleden wél deden."

Ziet u dergelijke stijl van leidinggeven dan stilaan verdwijnen?

"Nog niet, want macht blijft des mensen, en eerst volgt wellicht een tegenbeweging: de idee dat we slappe werknemers aan het vormen zijn. Maar de gevoeligheid is er, steeds minder leidinggevenden komen er mee weg en steeds meer schuiven we op naar ethisch leiderschap, ook al omdat zulke verhalen negatieve pers opleveren. Deze zaak roept alleszins de vraag op waarom dergelijke shows niet met wisselende presentatoren werken, zoals in 'De Afspraak', of met twee, zoals in 'De Zevende Dag'. Dat gedeelde leiderschap neigt al meer naar het leiderschap van de toekomst."

"Dergelijk gedrag kan lang duren wanneer de baas in duo werkt met wat we een 'toxic handler' noemen: iemand die zijn 'gif' wegneemt onder de noemer dat 'hij een slechte dag heeft'. Belangrijk is dat een leider - vóór hij macht heeft, anders wil hij niet meer - een kring van mensen rond zich verzamelt die hem durft tegen te spreken en met de voeten op de grond houdt. Wanneer en hoe zetten ze hun 'machtspet' af? Zoeken ze, naast thuis en werk, genoeg 'de derde plek' op, waar ze hardlopen of koken en zo hun gif dumpen? De Amerikaan Jef Immelt, voormalig CEO van General Electric, zei altijd dat hij onder z'n voeten kreeg van zijn vrouw en kinderen als hij zijn bord niet meteen in de vaatwas zette. Hij wilde dat ze dat bleven doen."

Anderzijds: De Wereld Draait Door was een hit. Ook topsporters haalden grootse successen onder autoritaire trainers.

"Klopt, tenminste als je succes definieert in kijkcijfers en prestaties. Maar voeg daar een gezonde werksfeer waarin mensen niet opgebrand geraken aan toe en het antwoord wordt gemengder. Het omgekeerde geldt ook: wie van zijn bedrijf te veel een familie maakt, vergeet vaak de prestaties. Zo gaat een organisatie dansend de afgrond in. De valkuil van verbindende leiders is de vrees om zich onpopulair te maken door de olifant in de kamer te benoemen."

"Het is geen wetenschap, maar - opnieuw - Jef Immelt vond dat hij zeven tot twaalf keer per jaar de macht in zijn positie mocht gebruiken. Daarmee bedoelt hij: als eindverantwoordelijke zeggen waar het op staat zonder nog discussie te tolereren. Wie dat drie keer per jaar doet, creëert chaos. Maar wie het te veel doet, ziet z'n beste mensen vertrekken."

Aan welke rode vlaggen kunnen werknemers een toxische baas herkennen?

"Wat collega's zeggen, is meestal een duidelijke graadmeter. Maar subtieler kan ook: je staat niet in CC of wordt steeds als enige vrijdagavond gevraagd om in het weekend door te werken. Ook zou ik me zorgen maken mochten de formele procedures niet goed ingericht zijn. Zo ken ik iemand die na twee dagen opstapte omdat zijn leidinggevende én eigenaar van het bedrijf én vertrouwenspersoon was. Zoiets komt nooit goed, want naar wie stap je dán met een probleem?"

