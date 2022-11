Is het tuchtrecht in de sport het juiste instrument gebleken om wangedrag te toetsen? De zes meest prominente turntrainers van dit moment hebben allen hun vonnis gehoord, en die uitspraken voeden de scepsis.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het turnschandaal was de eerste wijdverbreide misbruikzaak in de Nederlandse sport. Verontwaardiging was het gevolg, grensoverschrijdend gedrag was een relatief nieuw begrip. Inmiddels stapelen de meldingen zich op vanuit allerlei sectoren. Tuchtuitspraken tegen zes prominente trainers geven een interessant, maar ook onthutsend inkijkje in de juridische afwikkeling.

Toen tientallen oud-turnsters in 2020 verhaalden van een schrikbewind in Nederlandse sportzalen, waar zij als jonge meisjes opgroeiden, werd duidelijk hoe hoog de prijs kan zijn van een gouden droom en liefde voor turnen. Van hun identiteit beroofd, gaven velen aan voor het leven te zijn getekend. Littekens bovendien die generatie-overstijgend waren.

Zes trainers waren op dat moment betrokken bij de nationale vrouwenselectie. Allen werden beticht van grensoverschrijdend gedrag, nadat de beerput was opengetrokken. Meldingen bij het Instituut Sportrechtspraak volgden en vorige week velde dat ISR - dat namens tachtig sportbonden met de tuchtrechtspraak is belast - over het laatste kopstuk een oordeel. Oud-bondscoach Frank Louter werd beticht van fysiek, emotioneel en psychisch geweld.

Recept van teleurstelling

Wat heeft de rechtspraak opgeleverd, in de wetenschap dat tegen oud-bondstrainer Vincent Wevers nog een beroepszaak loopt en dat Louter in verweer kan gaan? Met andere woorden: is het tuchtrecht in de sport het juiste instrument gebleken om misstanden te toetsen?

De uitkomst van de tuchtzaken tegen het zestal blijkt een recept van teleurstelling voor de meldsters van grensoverschrijdend gedrag: vier van de trainers werden in eerste aanleg vrijgesproken, voor de vijfde volgde in tweede instantie vrijspraak na een eerdere voorwaardelijke schorsing.

Als laatste in de rij werd Louter door de tuchtcommissie schuldig bevonden. Een straf kreeg hij daarentegen niet opgelegd. Ook de in hoger beroep schuldig bevonden ex-bondscoach Gerben Wiersma kwam er zonder sanctie vanaf. Saillant detail: tegen slechts twee van de trainers waren door de aanklager überhaupt (deels) onvoorwaardelijke schorsingen geëist.

Repeterend karakter

De aanpak van de aanklager in de zaak-Louter illustreert de hobbels én valkuilen op het pad der gerechtigheid. Hij stelt dat "het niet zozeer de individuele incidenten zijn welke een slachtoffer beschadigden, maar de cultuur waarbinnen werd gesport". Ofwel: het grensoverschrijdend gedrag kende een repeterend karakter, wat tot onveiligheid leidde. Tóch werd ervoor gekozen om slechts één gebeurtenis uit te lichten. Dat had alles te maken met eerdere uitspraken van de tuchtcommissie, die zich ongevoelig toonde voor geschetste patronen.

De aangepaste strategie rendeerde, op papier althans. Louter werd op basis van dat ene incident voor wangedrag berispt, zij het dus zonder directe gevolgen. Niettemin werpt het de vraag op of de uitblijvende sanctionering recht doet aan de door meerdere oud-turnsters geschetste dagelijkse vorm van terreur die veel leed berokkende. Bood de uitspraak gerechtigheid? Of schoot de tactiek zijn doel voorbij? De desillusie bij meldsters, die in de veroordeling geen genoegdoening zagen, duidt op het laatste.

'Misbruik wordt teruggebracht tot een incident'

De vraag werpt zich op of het ISR is toegerust om deze complexe materie op de juiste waarde te schatten. "Wat je in deze tuchtzaken ziet, is dat er voorbij wordt gegaan aan het systemische karakter", verklaarde Marjan Olfers eerder in Trouw. De hoogleraar sport en recht die onderzoek deed naar aard en omvang van de turnexcessen en daarover het wetenschappelijke rapport Ongelijke leggers schreef, stelde: "Het misbruik wordt teruggebracht tot een incident in de tijd, wat geen recht doet aan de getuigenissen. Bovendien ontbreekt binnen het ISR de fundamentele kennis over psychisch geweld en worden bijvoorbeeld geen traumadeskundigen gehoord." Zo ontstaat volgens haar het risico op secundaire victimisatie in het proces, ofwel: slachtoffers van misbruik voelen zich onbegrepen en worden daardoor ook slachtoffer van de werkwijze in de tuchtzaken.

De kritiek staat niet op zichzelf. De arbiter in de sport, die bijkans bezwijkt onder de hausse aan meldingen van oud-turnsters, ligt al langer onder vuur. Volgens de meldsters zouden gespreksverslagen boordevol feitelijke onjuistheden staan en hiaten bevatten. Daarnaast zou sprake zijn van schending van privacy, onheuse bejegening en procedurefouten.

Die opeenstapeling van fouten en onvolkomenheden is door het ISR ruim anderhalf jaar geleden al toegegeven. Beterschap werd beloofd. In de zaak-Wevers bleek van een verbetering geen sprake. De tuchtcommissie gaf de onderzoekscommissie een veeg uit de pan: het onderzoek was 'ondeugdelijk'. De daaruit voortvloeiende vrijspraak leidde weer tot kritiek op de tuchtcommissie: niet-ontvankelijkheid was een duidelijker signaal geweest om het falende systeem bloot te leggen.

De pijnpunten in het huidige tuchtrecht in de sport en de vonnissen tegen de zes trainers (zie hieronder) stemmen tot nadenken en nopen tot een grondige evaluatie. Hoe kunnen melders zich gehoord voelen, zonder de rechten van beklaagden aan te tasten? Het is een dilemma waar het ISR nog niet het antwoord op heeft gevonden.

Frank Louter, schuldig

De aanklager eist vanwege de 'vele en ernstige incidenten' een voorwaardelijke schorsing van 24 maanden. Frank Louter wordt beschuldigd van fysiek geweld, het creëren van een angstcultuur, het negeren van blessures en het aanwakkeren van eetproblemen. De tuchtcommissie vindt dat alleen het zogeheten 'deurincident' overtuigend is bewezen, waarbij de trainer schreeuwend op de toiletdeur bonsde nadat een turnster zich na een aanvaring met hem had opgesloten. Verbale agressie en 'fatshaming' acht zij daarnaast voldoende aannemelijk. Louter wordt schuldig bevonden, maar zonder strafoplegging. Omdat het wangedrag tot 2012 plaatshad, wordt een sanctie 'niet opportuun' geacht. "Een stok achter de deur is niet nodig."

Vincent Wevers, vrijspraak

Vincent Wevers is van mening dat mentale hardheid van belang was en dat betekende bijvoorbeeld dat je met blaren moest doortrainen. Fysieke mishandeling heeft volgens hem nooit plaatsgevonden. Wat betreft het wegen is er wel zelfkritiek: sinds 2012 staat er geen weegschaal meer in de zaal. De tuchtcommissie is van oordeel dat uit het dossier "een zeker beeld is ontstaan van bepaalde door beklaagde veroorzaakte misstanden". Toch gaat hij vrijuit. Belangrijkste reden is het slechte werk van de onderzoekscommissie. "Niet, althans onvoldoende, is gebleken dat de aanklager een onderzoek heeft ingesteld naar de juistheid, het waarheidsgehalte, de gegrondheid en de verwijtbaarheid van de meldingen." Er is hoger beroep aangetekend.

Nico Zijp, vrijspraak na hoger beroep

Meldsters hebben eetstoornissen ontwikkeld, uit angst om te veel te wegen, en verzwegen blessures om niet als zondebok geïsoleerd te raken. Zelf verklaart Nico Zijp: "Ik merkte steeds vaker dat turnsters stopten met de sport. In 1995 ben ik hulp gaan zoeken. De heersende cultuur was veel te hard." Maar hij weerspreekt de beschuldigingen van intimideren en kleineren: "De teleurstelling zal een belangrijke voedingsbodem zijn voor deze klachten." De commissie van beroep oordeelt dat er onvoldoende bewijs is dat de trainer schuldig is.

Gerben Wiersma, schuldig na hoger beroep

De commissie van beroep vindt dat de tuchtcommissie de verklaringen van de meldsters niet alleen individueel, maar ook in onderling verband had moeten beoordelen. Dan zou er geen andere conclusie zijn dan dat Gerben Wiersma zich schuldig heeft gemaakt aan psychische of emotionele mishandeling. Toch wordt er geen straf opgelegd, omdat "beklaagde niet doelbewust heeft gehandeld". Ook weegt mee dat in die periode binnen de turnsport een cultuur van grensoverschrijdend gedrag heerste. "Beklaagde is opgeleid binnen voornoemde cultuur. In dat licht bezien kan zijn aanpak als gematigd worden beschouwd."Wiersma heeft excuses aangeboden voor 'gedragingen die meldsters negatief hebben ervaren'.

Patrick Kiens, schikking na eerdere vrijspraak

Eén meldster heeft verklaard dat Patrick Kiens zo hard een been onder haar vandaan sloeg dat zijn handafdruk op haar knie stond. Het ISR stelt dat alle sporters zich veilig dienen te voelen, zeker minderjarigen, en dat trainers daarbij een sleutelrol spelen. De aanklager doet een schikkingsvoorstel: een voorwaardelijke schorsing van het lidmaatschap van de KNGU voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaar. "U heeft in een aantal gevallen grenzen overschreden; ik constateer echter ook dat er geen sprake is geweest van een structurele situatie." Kiens accepteert het voorstel.

Wolther Kooistra, vrijspraak

De tuchtcommissie laakt het werk van de aanklager: "Bij de beoordeling van de aan beklaagde gemaakte verwijten kan zij slechts in beperkte mate varen op de stukken van het voorbereidend onderzoek". Er zouden onvoldoende feiten en omstandigheden uit te destilleren zijn. De verklaringen van de meldsters zijn te algemeen. "Dat er tijdens de topsportperiode van de jonge turnsters wel eens sprake zou kunnen zijn van een veeleisende houding van de hoofdtrainer en dat dit als onplezierig of confronterend wordt beschouwd is denkbaar, maar zorgt niet per definitie voor een onveilig sportklimaat."

Advocaat Korver: Tuchtrecht in de sport is van inferieure kwaliteit

Advocaat Richard Korver, goed ingevoerd in (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, kijkt met stijgende verbazing en groeiende ergernis naar de gang van zaken bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). "Het tuchtrecht in de sport is van inferieure kwaliteit", zegt hij.

Niet alleen als raadsman maar ook als voorzitter van het landelijk advocatennetwerk gewelds- en zedenslachtoffers weet Korver als geen ander hoe groot het effect van wangedrag kan zijn en hoe belangrijk het is om oog te hebben voor die ontwrichtende gevolgen. "Het is de dure plicht van het ISR zorgvuldigheid te betrachten en juridisch dienstbaar te zijn. Dat betekent niet alleen dat meldingen serieus genomen moeten worden, maar ook dat de vakkundigheid is geborgd."

Die professionaliteit ziet hij niet, integendeel. "De protocollen worden niet nageleefd, de privacybescherming is regelmatig in het geding, de onderzoeken lijken niet methodisch en met regelmaat zelfs onzorgvuldig én er lijkt geen enkel besef te zijn van de impact van onderzoek en procedure op de betrokkenen", aldus Korver. "Wat je nu ziet gebeuren, is dat het totaal ontspoort en zijn doel voorbijschiet."

De zwaktes in het systeem horen de subsidieverstrekkers - te weten het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en sportkoepel NOC-NSF - zich aan te trekken, meent hij. "Op zijn minst zou je fatsoenlijke tuchtrechtspraak moeten zien te faciliteren."

In tegenstelling tot tuchtcolleges in andere sectoren worden meldingen vanuit de aangesloten sportbonden naar het ISR doorgeleid. Een onwenselijke situatie, vindt Korver. "Haal die tussenschakel weg. Slachtoffers zouden rechtstreeks melding moeten kunnen doen, die klacht zelf moeten kunnen formuleren en de mogelijkheid dienen te hebben om iemand aan te wijzen als zaakbehartiger. Dat helpt om het proces te verbeteren, om foutieve gespreksverslagen te voorkomen én - niet onbelangrijk - om bonden geenszins de kans te geven het eigen falen af te dekken. Dit bevordert echte onafhankelijkheid."