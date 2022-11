Oud-bokser Digna Poelman (35), vele medailles in de kast, staat tegenwoordig in de hoek van de ring, als hoofdcoach. Bij boksschool 'de Cuyp' traint ze aanstaande kampioenen, ook op mentaal gebied. 'Trots verliezen is niet erg.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Kom op Cuyp!" schreeuwt een man met lange grijze haren naar de boksers in de ring. Om vervolgens aan de mensen om hem heen te vertellen dat hij altijd verloor van de legendarische Amsterdamse boksschool. "Alle grote kampioenen trainden daar. Ik ben nu zeventig, dus dat is een tijdje geleden. Goed dat ze er weer zijn."

Een kwartier eerder lag de 23-jarige Paul Huriet, die uitkomt voor de Cuyp, nog op de grond in het trappenhuis ademhalingsoefeningen te doen met zijn coach Digna Poelman. Voor Huriet, een expat uit Frankrijk, is dit de allereerste wedstrijd en voor Poelman de eerste officiële als hoofdcoach. Poelman: "De ademhalingsoefeningen helpen om de stress te reguleren en te focussen, maar vooral om de longen maximaal te vullen. Hij moet straks drie rondes van twee minuten boksen en in de eerste ronde verlies je door de spanning gelijk veel zuurstof."

Poelman, zelf een begenadigd bokser met vele medailles in de kast, is de enige coach op het topboksgala in het theater van Alphen aan den Rijn die deze techniek gebruikt. Door het gangenstelsel onder de schouwburg waar de deelnemende boksers zich voorbereiden, raast vooral adrenaline met een snuf zweetlucht. "Digna is van een nieuwe generatie coaches die verder kijkt dan het 'tough guy'-imago van de vechtsport," legt Huriet uit. "Visualisatie, meditatie en ademhalingstechnieken - dat is allemaal nieuw voor me. Wat ik vooral waardeer, is de aandacht die Digna voor mij als persoon heeft. Dat is uniek." Poelman: "Ik heb de mentale kant in mijn eigen bokscarrière wel gemist, het ging toen vooral om conditie en techniek, dus het klopt voor mij om dat nu wel te doen."

Xena: Warrior Princess

Het programma van de avond werkt via twaalf amateurwedstrijden toe naar drie professionele gevechten. De boksring staat centraal op het podium van het theater met daarom heen viptafels en vipgasten. Na de eerste pauze gaat de enige vrouwenpartij van start. Het publiek, tot dan toe redelijk mat, laat bij elke stoot van zich horen door. "Dat ging in mijn tijd anders," schreeuwt Poelman boven het gejoel uit. "Mijn allereerste wedstrijd bokste ik tijdens een gala in Nijmegen. We stonden aan het begin van de avond op de planning, maar uiteindelijk gingen we om één uur pas de ring in, na alle profwedstrijden. De zaal was praktisch leeg, op familie, vrienden en nog wat mensen na. En ik verloor de partij."

Ook haar twee boksers zullen deze avond verliezen. "Trots verliezen is niet erg," aldus Poelman. "Daarmee bedoel ik: uit je hoofd en in de vechtstand. Dat is misschien wel wat ik mis aan de nieuwe generatie boksers, die overdenken alles te veel. Ze missen een moeilijke jeugd. Wanneer je hebt moeten vechten voor alles in het leven, sta je er toch anders in."

Zelf had ze het ook niet altijd makkelijk, vooral niet op school waar het moeizaam ging. Als ze terugkijkt is het zaadje voor haar bokscarrière in de jaren negentig geplant. Toen ze als meisje de eerste aflevering van Xena: Warrior Princess zag, die haar vader voor haar had opgenomen. Zodra de videoband op play ging, veranderde alles. "Bruce Lee was een mega idool van me, die wilde ik altijd zijn. En nu zag ik een meisje dat ook zo kon vechten. Ik wist niet wat ik zag." Ergens had ze opgevangen dat haar tante een goede kickbokser was geweest, maar voor zichzelf had ze het nooit als een optie gezien.

Dat beeld veranderde op haar zestiende toen ze door de vader van een vriendin voor de deur van VBSK gedropt werd. "Hij was een oud-judoka en zei: 'Meiden jullie moeten gaan boksen, dat is goed voor jullie.' Ik was gelijk verkocht. De trainers, Ruud van der Linden en Matiullah Matin, zagen wat in me en namen me op in de wedstrijdgroep. Dat ik het enige meisje was, daar ging het nooit over. Een verademing vond ik dat. Het enige moment dat ik eraan herinnerd werd, was als ik me in mijn eentje op het zoldertje om moest kleden, tussen de posters aan de muren van grote kampioenen uit het verleden, zoals Pedro van Raamsdonk, Romeo Kensmil, Gilbert Hallie, Rocky El Falah en Ramon Voorn."

Na een jaar maakte ze via Ilona Lenten en Jan Lenten de overstap naar Kops Gym waar ze zich aansloot bij een nieuwe generatie kampioenen. "Mijn eerste wedstrijd bokste ik toen ik zeventien was. Na een tijdje werd Raymond Joval, die uit Amerika terug was gekomen na een succesvolle carrière, mijn trainer samen met Ilona Lenten. Uiteindelijk ben ik vrij abrupt gestopt met boksen. Een lastig moment waar ik pas sinds kort over kan praten."

Digna Poelman met Niall Tsivanidis, de tweede bokser van de avond van VBSK Albert Cuyp. Foto: Robin Alysha Clemens

Bewijsdrift

Het kantelpunt in haar bokscarrière zijn de voorbereidingen voor de Olympisch Spelen in 2012. Lang bleef onduidelijk of de vrouwen mee mochten doen. "Op het laatste moment werd de sport toch olympisch, alleen was ik ondertussen noodgedwongen afgehaakt, vanwege een zware enkelblessure en omdat het me als amateursporter allemaal te veel geld, tijd en energie kostte, en kon dus niet mee. Dat is denk ik wel een van de grootste teleurstellingen uit mijn leven, waar ik destijds moeilijk mee om kon gaan."

"Ik kom net kijken als coach. Maar wat ik zeker weet, is dat de hoek van de ring, de plek van de hoofdcoach, mijn plek is. Eigenlijk voelt het nog beter dan zelf in de ring staan. Ik ben zo trots als ik de jongens iets moois zie doen."

Misschien blijkt deze avond in Alphen achteraf net zo bepalend voor haar carrière als een gala ruim twintig jaar eerder. "Ik was zeventien en stond klaar voor een wedstrijd toen een man uit het publiek riep: 'Oh nee, een meidenpartij.' Na die opmerking ben ik er vol ingegaan. Precies die zin is de reden dat ik hier nu sta. Om te laten zien dat wij als vrouwen er wel degelijk toe doen in de bokswereld. Dat het tijd is dat de we vol trots in de schijnwerpers gaan staan. "Als er iemand met een cynische blik naar me kijkt, zo van geeft zij de training of is zij de coach, registreer ik dat en komt diezelfde bewijsdrift naar boven. Aan het einde van de les of de wedstrijd zijn het precies die types die naar me toe komen om me te bedanken of complimenteren. Kennelijk moet het zo gaan, stapje voor stapje."

Jarenlang had ze geen boksschool van binnen gezien, of iets met boksen gedaan, tot ze haar baan als vormgever opzegde en als personal trainer en bokstherapeut begon, dat laatste vooral om jongeren die in de schuldhulpverlening zitten te begeleiden. Toen ze gevraagd werd om de veteranen van VBSK te trainen, viel alles op zijn plek. Op haar 35ste liep ze opnieuw het pand op de Cuyp binnen, waar de boksziel ondertussen uit vervlogen was.

"Dit is een boksschool, hier hoor je de ambitie te ruiken. Heel anders dan boksen in een fitnessschool. Boksen en kickboksen zijn enorm populaire sporten. Het verschil met een fitnessschool, waarvan er in Amsterdam steeds meer te vinden zijn, is de mentaliteit. En het publiek, vaak hoogopgeleid en welgesteld. Bij VBSK staat de deur open voor iedereen."

"Sinds mijn trainingspartner Gino Titahena en ik de lichten letterlijk hebben aangedaan, lopen de aanstaande kampioenen weer nieuwsgierig naar binnen om te vragen of ze mee kunnen trainen. Ze weten de Cuyp weer te vinden en dat is het grootste compliment voor ons. Of iemand nou op de Zuidas werkt of net uit detentie komt, alles traint met elkaar. En daarom hou ik zo van deze plek. We hebben hier een credo: talenten worden kampioenen, kampioenen worden trainers. Voor mij is de cirkel rond."