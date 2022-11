Het is het woord dat we in de meeste talen kunnen uitspreken, maar toch zeggen we nog maar bitter weinig hallo wanneer we onbekenden het pad kruisen. 'Het is het erkennen van de ander als deel van een groep. In onze meer individualistische maatschappij zijn we daarvan weggeëvolueerd.'

Zeg vandaag eens hallo aan tien onbekenden. Goeiemorgen of -middag mag ook. "Juu" of "joo" als u zich éxtra goed in uw vel voelt. Maar het opzet is duidelijk: wanneer u iemand kruist op straat, in de gang, in de supermarkt, moet u die persoon begroeten. Zelfs als u die persoon niet kent - zéker als u die persoon niet kent.

21 november staat immers te boek als World Hello Day. Een seculiere feestdag die in 1973 in het leven geroepen werd door de broers Brian en Michael McCormack als reactie op het aangewakkerde Arabisch-Israëlische conflict. De McCormacks waren op dat moment nog maar studenten, maar wilden het belang van (inter)persoonlijke communicatie om vrede te bestendigen en conflicten op te lossen in de verf zetten.

Ze spendeerden hun drinkgeld aan postzegels en verstuurden in het pre-e-mailtijdperk 1.360 brieven in zeven talen naar wereldleiders, om hen op de hoogte te brengen van hun verzonnen feestdag. Vijftien landen schreven bevestigend terug, vandaag wordt het concept in 180 landen geëerd door de opdracht om tegen minstens tien verschillende mensen hallo te zeggen die dag.

Vlaamse grimlach

Op zich is het best frappant. Begroetingen zijn meestal de eerste woorden die je in een vreemde taal leert, soms zelfs de enige woorden die je kent of snel even opzoekt op het toilet als je bij het aperitief te horen krijgt dat er, bijvoorbeeld, een gast uit Finland mee aan tafel zal schuiven. Het Finse woord voor hallo is eigenlijk gewoon 'hei', maar toch doen we de moeite om dat te verifiëren omdat we instinctmatig weten hoe groots die kleine woorden eigenlijk kunnen zijn. Waarom spreken we ze in onze eigen taal dan zo weinig uit?

Wie weleens buitenkomt heeft het vast al gemerkt. De Belg, en zeker de Vlaming, is niet zo tuk om anderen te groeten als dat niet strikt noodzakelijk is. Het verschil is misschien wel het meest voelbaar op wandeltochten. Waar een randonnée in Parc-Botrange opgeleukt wordt met een amalgaam aan bonjours die je in de openingsscène van Belle en het Beest doet wanen, mag je op een wandeling over de Kalmthoutse heide hooguit een hoofs knikje verwachten.

In de stad is het al helemaal pover gesteld met hallo's. We houden de ogen op de voegen tussen de tegels gericht, muziek op de oorschelpen geklemd en vinden iedere onnodige interactie verdacht. Als we dan toch, per ongeluk, even oogcontact maken, draaien we snel ons hoofd of halen we de Vlaamse grimlach boven. U kent hem vast wel. De onderlip over de boventanden, de mondhoeken opzij getrokken en een verontschuldigende blik in de ogen.

"Natuurlijk staat onze sociale capaciteit het niet toe iedereen die je in een drukke winkelstraat tegenkomt gedag te zeggen", zegt professor communicatiewetenschappen (UA) Charlotte De Backer. "Maar in minder dichtbevolkte gebieden en in zuiderse landen zit de goeiendag er wel nog ingebakken. Dat heeft ook te maken met de functie van hallo: het is een signaal van gemeenschap, van vertrouwen, het is het erkennen van de ander als deel van een groep. In onze meer individualistische maatschappij zijn we daarvan weggeëvolueerd."

Wollig en wederkerig

We zijn meer in onszelf gekeerd omdat we met zovelen samenleven enerzijds, maar anderzijds ook omdat we het 'zelf doen' nogal hoog in het vaandel dragen. "Eigenlijk hebben we de ander een beetje geleerd te wantrouwen, daarom dat het verschil bij kinderen ook zo groot is", zegt De Backer. "Omdat ze die sociale codes nog niet geïnternaliseerd hebben zullen kinderen wel nog spontaan hallo zeggen, en van hen kunnen we dat verdragen. Sterker nog: de kans is groot dat je kinderen zélf ook spontaan zal begroeten wanneer jullie blikken elkaar kruisen. Omdat een kind niet bedreigend is."

Nochtans zijn er behoorlijk wat sociale en psychologische voordelen verbonden aan hallo's uitwisselen. Net als bij glimlachen (écht glimlachen) zorgt een begroeting ervoor dat anderen de groeter als warmer en empathischer zullen percipiëren, creëert die voor hen een aangenamere en veiligere omgeving én triggert die dezelfde gevoelens ook nog eens in zichzelf. Bovendien is een begroeting doorgaans wederkerig, waardoor eigenlijk iedereen de interactie als positief, zij het ook wel een tikje ongemakkelijk, zal ervaren. Geen overbodige luxe in deze kille tijden.

"Het kost op zich weinig energie hè, gewoon even hallo zeggen", aldus De Backer. "Je weet ook niet hoeveel het voor de ander kan betekenen. Misschien kom jij dagelijks met tientallen mensen in contact en kom je thuis in een warm nest, maar jouw hallo kan wel het verschil maken bij iemand die minder interactie heeft en zich eenzaam voelt."