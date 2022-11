Vanwege de hoge tarweprijzen probeert Oeganda van lokale gewassen - zoals cassave, groene banaan en sorghum - meel te maken. 'Zo steunen we ook onze lokale boeren in plaats van die in Rusland en Oekraïne.'

Een werknemer met een witte bakkersmuts rijdt een kar met broodblikken vol deeg een manshoge oven binnen in de broodfabriek van Hotloaf, gevestigd aan de rand van de hoofdstad Kampala. Verderop staan trolleys gevuld met honderden reeds gebakken broden. De Oegandese broodketen produceert elke dag vijf ton aan broden, broodjes, cake, cup cakes en taarten.

Afgelopen maart lag de productie twee weken stil doordat in het Oost-Afrikaanse land nauwelijks nog tarwemeel te krijgen was. "Door de oorlog in Oekraïne zijn we genoodzaakt om alternatieven voor tarwe te vinden om zo het hoofd boven water te houden", stelt directeur Matano Kodawa, die vertelt dat de tarweprijzen in Oeganda de afgelopen negen maanden zijn gestegen van omgerekend 60 eurocent naar 1 euro per kilogram.

Niet kostendekkend

Doordat de prijzen van zonnebloemolie en boter eveneens omhoogschoten, voelde de manager zich genoodzaakt om de prijs van zijn brood stapsgewijs te verhogen van 94 eurocent naar 1,48 euro per brood. "Zelfs dat is niet kostendekkend, maar meer zou de consument niet accepteren", voegt Kodawa eraan toe terwijl hij rondleidt langs een machine waar een medewerker lange lappen deeg uit laat rollen. Ondertussen vallen uit een ander apparaat langwerpige deegballen die een werknemer één voor één in broodblikken legt.

Hotloaf-directeur Matano Kodawa. Het Oegandese broodbedrijf is afgelopen maart begonnen met het gedeeltelijk vervangen van tarwemeel door meel gemaakt van in Oeganda verbouwde cassave. Foto: Jeroen van Loon

Om de prijsstijgingen enigszins het hoofd te bieden is het Oegandese broodbedrijf sinds maart begonnen met het gedeeltelijk vervangen van tarwemeel door meel gemaakt van in Oeganda verbouwde cassave. "Bij brood vervangen we nu 15 procent en na toevoeging van een enzym zouden we tot 20 procent kunnen gaan", vertelt de manager.

Een hoger percentage lukt volgens de manager niet omdat de in tarwe zittende gluten nodig zijn voor de elasticiteit en het rijzen van brood. Bij de massievere cake en cup cakes kan maar liefst 50 procent van het tarwemeel worden vervangen door cassavemeel, aldus Kodawa.

Afhankelijk van tarwe-import

Door een hard groeiende bevolking, snelle verstedelijking en stijgende inkomens is de consumptie van brood in sub-Sahara Afrika de laatste jaren sterk toegenomen. Doordat het klimaat in veel van deze landen niet erg geschikt is voor het verbouwen van tarwe, importeert het continent bijna 60 procent van de tarwe, in Oeganda ligt dat zelfs op 95 procent.

De productiehal van de broodfabriek van Hotloaf. Foto: Jeroen van Loon

"Deze afhankelijkheid van de import van tarwe is een risico voor de voedselzekerheid en leidt tot economische problemen die door de oorlog in Oekraïne nu pijnlijk zichtbaar worden", zegt Martijn Noort van Wageningen University & Research (WUR). De universiteit doet in samenwerking met universiteiten en bakkerijen in Oeganda, Kenia, Zuid-Afrika, Nederland en Finland onderzoek naar klimaatbestendige en gezonde tarwevervangers in Afrika.

Het klimaat in Afrika zal in de nabije toekomst bovendien nog minder geschikt worden voor de productie van tarwe en mais. "In landen als Egypte en Ethiopië wordt nu nog tarwe verbouwd, maar dit zal door klimaatverandering lastiger worden", legt de levensmiddelentechnoloog uit. Ook wordt verwacht dat rond 2050 de maisopbrengsten in Afrika met 30 procent zullen zijn geslonken als gevolg van klimaatverandering.

Alternatieve gewassen

De wetenschappers van de internationale onderzoeksgroep geloven daarom dat het belangrijk is dat Afrikaanse landen broodproducten gaan maken van gewassen die wél goed groeien op het continent. "Behalve voedselzekerheid zou dit voor een keten aan werk en economische ontwikkeling zorgen, voor boeren, molenaars, verwerkers, verpakkers, vervoerders en producenten", legt Noort uit.

De onderzoeksgroep heeft in de afgelopen vier jaar daarom een meel ontwikkeld van onder meer de graansoort sorghum, cassave en zwarte ogen-bonen (een soort peulvruchten), allemaal gewassen die het goed doen in het Oegandese klimaat en ook veel voorkomen in andere Afrikaanse landen. Zwarte ogen-bonen kunnen bovendien ook stikstof uit de lucht opvangen en weer aan de aarde afstaan, waarmee het een goede bodemverbeteraar is. Van het meel kan glutenvrij brood worden gemaakt maar ook chapati's, de typisch Oost-Afrikaanse platbroden.

Chapati-bakker Peter Arinaitwe gebruikt voor zijn platbroden inmiddels meel dat deels met zwarte ogen-bonen is gemaakt. Het is veel goedkoper dan wit tarwemeel. Foto: Jeroen van Loon

Chapati-bakker Peter Arinaitwe is dolblij met het nieuwe deeg dat 40 procent goedkoper is dan zijn 'normale' deeg van wit tarwemeel. "Vanwege de stijgende tarweprijzen ging ik steeds kleinere chapati's maken, want verhogen van de prijs was geen optie, aangezien mijn klanten te arm zijn", legt de in een wit schort geklede Oegandees uit, terwijl hij een chapati omdraait op een bakplaat in zijn van palen en golfplaten gefabriceerde kiosk in Kasanvu, een sloppenwijk in de Oegandese hoofdstad. Met het nieuwe meel kan hij weer een normale maat chapati maken en er ook nog aan verdienen.

Het schoonmaken van de traditionele cassavewortelen is heel arbeidsintensief, net als de verwerking daarna. Foto: Jeroen van Loon

Vanwege de stijgende broodprijzen riep Yoweri Museveni, de 78-jarige president van Oeganda, zijn bevolking in mei op om weer traditionele cassavewortelen te gaan eten. Hoewel die op het platteland nog veel worden geconsumeerd, gelooft Hotloaf-directeur Kodawa niet dat mensen in de stad dit zien zitten. "Oegandese stedelingen hebben geen tijd en zin om een uur lang cassavewortels te koken. Zij zijn inmiddels gewend aan het eten van brood." Het verwerken van cassavemeel in brood is volgens hem daarom een betere oplossing. "Zo steunen we ook onze eigen boeren in plaats van die in Rusland of Oekraïne."

Bananenmeel als tarwevervanger

Ook gelooft de Oegandese president heilig dat zogeheten matoke - de in veel delen van zijn land verbouwde groene bananen - zeer geschikt zijn als tarwevervanger. In 2005 richtte hij daarom het zogeheten Presidentiële Initiatief voor de Industriële ontwikkeling van Bananen (PIBID) op. Zeventien jaar later lijkt het initiatief verre van een commercieel succes.

Directeur van het initiatief, Joseph Bahati, laat een imposante video zien van een hypermodern uitziende fabriek waar tientallen vrouwen matoke bananen schillen die vervolgens door machines in stukjes worden gehakt, worden gedroogd, worden vermalen, waarna er biscuitjes van worden gemaakt. Nergens op de verpakking van de koekjes staat hoeveel matoke en hoeveel tarwe er in zit, een vraag die ook de directeur niet weet te beantwoorden.

"Het is vooral een showproject", stelt Hotloaf-directeur Kodawa, die als voedingswetenschapper eerder volgens eigen zeggen betrokken was bij het initiatief. "Bananen bestaan voor meer dan 80 procent uit vocht. Het kost hierdoor ongelooflijk veel energie en elektriciteit om al dat vocht eruit te halen, waarna je vrijwel niets overhoudt", stelt Kodawa. Hij gelooft niet dat het matoke-project ooit een commercieel succes zal worden.

Cassaveproductie lastig

Cassave kent ook de nodige uitdagingen, blijkt bij cassavemeelfabriek Windwood Millers, gelegen aan de rand van de noordelijke stad Lira. Bij de start, zes jaar terug, hadden de oprichters moeite om machines te vinden die geschikt zijn voor cassave, vertelt operationeel manager Allan Otim. Cassave is ook erg bederfelijk en moet daarom snel na het oogsten worden verwerkt. Bovendien bevatten de knollen van nature het giftige waterstofcyanide. Ze moeten twaalf uur in water weken om zo de gifniveaus omlaag te brengen.

"De grootste uitdaging is momenteel een gapend tekort aan rauwe cassave", zegt Otim. "Eerder werd cassave gezien als voedsel voor de armen. En mensen verbouwden het eigenlijk alleen voor eigen consumptie", legt de manager uit. De fabriek bracht hier verandering in door cassave in grotere hoeveelheden af te gaan nemen en boeren te motiveren om meer te gaan verbouwen. Door de oorlog in Oekraïne explodeerde de vraag. "Iedereen wilde opeens cassavemeel om in producten te verwerken", zegt hij. "Wat dat betreft heeft de oorlog in Oekraïne cassave hier in Oeganda naar een hoger plan getild."

Boerin Betty Acan verbouwt cassave. Ze ziet de toekomst rooskleurig in: 'Dankzij de groeiende vraag zijn de prijzen gestegen en kunnen we nu echt geld gaan verdienen met cassave'. Ze wil binnenkort uitbreiden van zes naar twintig hectare. Foto: Jeroen van Loon

Boeren kunnen de vraag niet bijbenen. "Door ernstige droogte viel de oogst de afgelopen twee jaar tegen", vertelt de 56-jarige boerin Betty Acan. De weduwe beaamt dat cassave vrij goed in droge gebieden kan groeien, zoals in het noorden van Oeganda. Maar het gewas heeft in de eerste drie maanden wel water nodig om te ontkiemen, legt de moeder van zeven kinderen uit, terwijl ze een stronk met kronkelende cassaveknollen uit de grond trekt.

De onlangs, op haar zes hectare geplante, cassave is wel ontkiemd en kan over zo'n acht maanden worden geoogst. Acan ziet de toekomst daarom positief tegemoet. "Dankzij de groeiende vraag zijn de prijzen gestegen en kunnen we nu echt geld gaan verdienen met cassave", vertelt de boerin. Ze wil binnenkort uitbreiden naar twintig hectare.

Ook Windwood Millers is begonnen om zelf grote hoeveelheden cassave te verbouwen, om zo minder afhankelijk te zijn van externe boeren. "We hebben onlangs 120 hectare geplant", vertelt Otim. Hij laat op zijn smartphone foto's zien van een enorm stuk land vol cassaveplantjes. "Over acht maanden kunnen we eindelijk 24/7 gaan produceren", lacht de manager.

De afvulhal van de cassavemeelfabriek Windwood Millers. Foto: Jeroen van Loon

Andere klimaatresistente gewassen

Niet alleen in Oeganda maar ook in andere landen in Afrika wordt momenteel volop onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om meer klimaatresistente gewassen op grotere schaal te gaan verbouwen. Zo wordt gekeken of de Ethiopische graansoort teff ook in het droge noorden van Kenia kan worden verbouwd en mogelijk zelfs een vervanger zou kunnen worden voor mais in Kenia's bekendste traditionele gerecht ugali.

Ook hebben wetenschappers hun oog laten vallen op de in sub-Sahara Afrika groeiende, uiterst voedzame bambara-aardnoot die ook stikstof uit de lucht opvangt en dus fungeert als bodemverbeteraar. In Mali onderzoeken wetenschappers of de minuscule graansoort fonio op commerciële schaal kan worden verbouwd. Het snelgroeiende en voedzame graan wordt al vijfduizend jaar in West-Afrika verbouwd en werd zelfs door Egyptenaren al meegenomen in hun piramides.

Zowel fonio als de bambara-aardnoot worden als klimaatresistente gewassen gezien omdat ze het opvallend goed doen in arme grond en bij droogte. Het commercialiseren van dit soort kleinere gewassen blijkt uitdagend. "Hoewel deze inheemse planten de potentie hebben om goed te groeien in slechte omstandigheden, is de opbrengst allereerst vaak te laag", stelt Noort. "Daarnaast bestaat fonio uit hele kleine korreltjes die niet makkelijk te verwerken zijn", vertelt de voedselwetenschapper. Ook ontbreekt nog een keten om er moderne producten van te maken. En zolang er geen markt is, zijn boeren meestal huiverig om er grote hoeveelheden van te verbouwen.