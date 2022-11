De Toppers staan ook na zestien edities nog garant voor een volksfeest. De Johan Cruyff Arena stond vrijdagavond al snel volledig op z’n kop. Zelfs Louis van Gaal dook opeens in de show op. 'Het kan mij niet hysterisch genoeg.'

Echt filmen lukte hem al snel niet meer. De bescheiden vader van volkszanger Robert van Hemert, die afgelopen zomer de talentenjacht De Hollandse Nieuwe op SBS6 won, kreeg het al snel te zwaar toen zijn zoon vrijdagavond ook opeens op het enorme podium midden in de Johan Cruijff ArenA stond. Zijn zoon, tussen de Toppers Jan Smit, René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom, en naast eregasten als Corry Konings - ze struikelde maar hield zich nog net staande - en de altijd jolige Frans Bauer. Dikke tranen rolden over de wangen van de pa van de volkszanger, die toekeek vanuit een vak vol familie. De filmende telefoon in z'n handen hing dan ook al snel scheef: door alle emotie vergat hij recht te blijven filmen. Het Laatste Huis zong Van Hemert. Een tranentrekker. "Ik ben zo trots op 'm."

Het waren bepaald niet de enige tranen van geluk die stroomden tijdens de eerste van drie avonden in de Johan Cruijff ArenA. Ook de moeder van Mart Hoogkamer kreeg het op de tribune te kwaad toen haar zoon een ode aan haar bracht. "Vanmorgen was-ie nog zenuwachtig," zei ze, nadat ze haar tranen had weggedept. "Maar daar is nu niets meer van te merken."

Toppers in Concert 2022 in de Johan Cruijff ArenA. René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit. Foto: BrunoPress

Zo belangrijk is dus een gastrol bij de Toppers geworden, voor de artiesten en hun achterban. Zingen voor 65.000 fans in een stampvol stadion is ook niet niets.

Na drie jaar afwezigheid bleek tijdens de aftrap dat veel aan 'Toppers in Concert' hetzelfde is gebleven. Zoals verwacht was de opkomst ook dit keer spectaculair. Op een gigantische hippiebus kwamen de vier vrijdagavond het overdekte stadion in gereden. Flower Power was dit keer het thema. Met een medley vol hits als American Pie en Light My Fire op een discobeat reden ze in deze wagen eerst een ronde door het publiek. Gekkenwerk, zou je denken, maar de Toppers waagden zich er aan. "Het kan mij niet hysterisch genoeg", kirde Joling. "Kippenvel overal", bekende Smit zelfs. Hij leek niet de enige.

Gerard Joling in de Johan Cruijff ArenA. Foto: ANP

Van Gaal

Vooraf was de vraag: zou het WK in Qatar aandacht krijgen? Dat gebeurde, maar wel op een onverwachte manier. Eerst deed Jeroen van der Boom de veelbesproken regenboog-aanvoerdersband om. Daarna klonk opeens bondscoach Louis van Gaal door de speakers. Hij had een boodschap voor de bezoekers ingesproken. "Normaal gesproken was ik er bij geweest", galmde zijn stem door het stadion. "Want ik houd van de sfeer en het gezang en de verbroedering. Geweldig. Ik hoop dat jullie veel plezier beleven aan de Toppers." En toen, met die typische Van Gaal-klemtoon: "Maar ik hoop ook dat jullie veel plezier beleven aan Óranje."

VIVA Hollandia, klonk het daarna, inclusief de nu wat wrange tekstregels 'we zijn er weer bij en dat is prima'. Maar verwacht van de Toppers geen maatschappelijke kritiek. In het stadion waar Ajax zo'n chagrijnig seizoen beleeft, werd vrijdag vrijwel alleen op de heupen gemikt. En op de stembanden. Meezingen was het devies, en dat gebeurde, mede dankzij vele beeldschermen waar de tekst op werd geprojecteerd. Wie goed keek, zag dat de Toppers daar zelf ook vaak gebruik van maakten. Niet gek natuurlijk, in zo'n stortvloed aan nummers en dus te onthouden teksten.

De internationale eer werd dit keer hooggehouden door Tony Hadley, vroeger de voorman van de jaren tachtig-band Spandau Ballet (goed voor 25 miljoen verkochte albums). Het flower power-thema bleek losjes, want het was helemaal niet terug te vinden in zijn iconische eighties-hits True en Gold. Dat deerde niet. Hadley, man op leeftijd, leek op de planken het middel van de eeuwige jeugd te hebben gevonden. Schermen met teksten als spiekbriefjes had hij niet nodig. Het was smelten geblazen voor zijn charmes. Toch ging onze eigen muziekjeugd er uiteindelijk met de eervandoor. Meerdere gastzangers solliciteerden met sterke optredens naar een toekomstige functie als Topper. Naast Hoogkamer met z'n mooie galm stak ook Rolf Sanchez de ArenA een paar keer genadeloos in z'n zak.

Op de tribunes gonsde het ondertussen haast non-stop van de opwinding. Hysterisch was de aankleding, hysterisch waren ook de kostuums. Zeker Gerard Joling liet zich van alles aanmeten, tot aan een enorme bloementooi aan toe. Zo werd een avondje Toppers uiteindelijk hét medicijn tegen chagrijn dit najaar. Meer dan ooit leken er dit keer buitenlandse fans naar De Toppers te zijn gekomen: Fransen, Belgen, Duitsers... Allemaal ook als hippie verkleed. Ook hun komst maakte duidelijk dat er nog volop leven in deze formule zit, een concept dat dit najaar weer vele tienduizenden bezoekers blij maakt.