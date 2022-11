De verwarming gaat omlaag, onnodige abonnementen worden opgezegd en we letten op de aanbiedingen als we boodschappen doen. De inflatie raakt iedereen en Nederlanders zijn massaal aan het besparen. Toch willen 'we' liever niet op alles bezuinigen. Als het even kan, gaan Nederlanders nog altijd uit eten of naar de bioscoop.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Budgetcoaches merken het: mensen met een middeninkomen besparen wat minder snel op leuke activiteiten. Kirsten van Kessel heeft een budgetadviesbureau in Heerewaarden. Zij zegt: "Deze groep zal sneller geld proberen te besparen op energie, benzine of abonnementen. Vaak vinden ze dat toch zonde geld of gewoon niet eerlijk dat ze zo'n hoge prijs moeten betalen voor iets wat eerst veel goedkoper was." Ze benadrukt dat huishouders die weinig te besteden hebben, wél besparen op leuke dingen.

De gezinnen met minimaal een middeninkomen blijven graag uit eten gaan, zegt Van Kessel. "Ze hechten veel meer waarde aan leuke dingen doen en gezelligheid. Liever de verwarming een graadje omlaag en dan toch lekker op het terras gaan zitten of ergens een hapje eten."

Van Kessel heeft wel een idee waarom Nederlanders niet graag besparen op leuke dingen. "Misschien dat het gedeeltelijk nog met COVID-19 te maken heeft. Toen konden mensen nauwelijks nog leuke dingen doen. Dus nu het kan, willen ze dat ook graag blijven doen."

Thuis luxer eten

Financieel expert Adine Faber merkt ook dat Nederlanders niet graag besparen op eten en drinken. Volgens haar geldt dat niet alleen voor eten in een horecazaak, maar ook voor maaltijden thuis. "Ze willen horecaondernemers steunen en ik hoor vaak het argument 'we zijn al zolang niet geweest'. Ik merk wel dat dat laatste eerder sneuvelt als men echt moet gaan besparen."

"Als er echt moet worden gekozen, dan toch maar liever luxer thuis eten", vervolgt Faber. "Waarom op eten niet graag wordt bezuinigd: voor de een heeft dat alles te maken met gezondheid onder het mom van weerbaarheid boven alles, de ander denkt dat het niet goedkoper kan. Weer een ander ziet dat als een kleine te veroorloven luxe: je leeft maar één keer."

Overigens besparen Nederlanders volgens Faber ook liever niet op comfort in huis zoals goede isolatie en 'ingewikkelde zaken' zoals overstappen naar een andere zorgverzekering. Faber zegt ook: "Over het algemeen merk ik dat mensen toch nog het liefst makkelijk en pijnloos besparen. Dus die auto stellen we nog even uit, maar elke zes weken naar de schoonheidsspecialist is een kleinere luxe die we onszelf toch graag nog even veroorloven."

Mee willen doen

Annemieke van Leest-Ehlers van Budgetcoach Eindhoven ziet nog een andere reden waarom mensen niet graag besparen op luxe producten en uitstapjes: "Er is in Nederland een bepaalde standaard van leven. We wonen niet in een derdewereldland en willen mee kunnen doen met de rest. Je moet wel heel sterk in je schoenen staan om 'nee' te zeggen als al je vrienden een dagje naar de Efteling gaan."

Druk bij Chassé Theater, 013 en de Efteling

Nederlanders willen het liefst niet besparen op een filmavondje in de bioscoop, een dagje naar een pretpark of een lekker etentje in een restaurant. Niet alleen financieel experts signaleren dat, ook bedrijven als het Chassé Theater in Breda, 013 in Tilburg en de Efteling merken dat bezoekers nog altijd graag geld uitgeven aan leuke dingen.

Chassé Theater

Ruud van Meijel, directeur van het Chassé Theater in Breda, ziet de laatste maanden zelfs een sterke toename van het bezoek. "In die zin kunnen wij het beeld bevestigen dat mensen leuke dingen willen doen en afleiding zoeken van de ingewikkelde tijden waarin wij leven." Hij benadrukt dat het aantal bezoekers nog niet op hetzelfde niveau is als voor de coronapandemie.

Theater- en bioscoopkaartjes zijn volgens Van Meijel niet in prijs gestegen de afgelopen tijd. "Ook is het nog altijd gezellig en behaaglijk warm in ons gebouw. Wie naar het theater komt kan thuis de thermostaat lager zetten, dat scheelt." Van Meijel hoopt het de komende tijd vol te kunnen houden en rekent op steun van de gemeente en het Rijk als het gaat om de energierekening.

Poppodium 013

Mijndert Rodolf is hoofd van de afdeling marketing en communicatie bij 013 in Tilburg. Hij merkt net als Van Meijel geen afname van het aantal bezoekers. "Ik mag eigenlijk wel zeggen dat het sinds de heropening na corona eigenlijk heel goed gaat. Met name shows in de grote zaal, maar ook de concerten in de kleinere zaal vallen niet tegen."

"Daarbij speelt natuurlijk wel mee dat de cyclus waarin wij werken 'toekomstgedreven' is: de meeste grote shows zijn langer dan een half jaar geleden aangekondigd. Kortom, de inflatie werkt vertragend omdat de hogere kosten toen nog niet waren doorberekend in bijvoorbeeld ticketprijzen. Toch zien we voor de shows die nu in de verkoop gaan ook nog geen significant verschil. Ditzelfde kan gezegd worden voor de drankomzet."

013 is ongerust over de toekomst. Het poppodium ziet zich genoodzaakt de stijgende prijzen voor onder andere energie en personeel vaker door te berekenen naar de klant.

Efteling

Steven van Gils, woordvoerder van de Efteling, onderschrijft het beeld dat mensen nog graag betalen voor een dagje uit: "Wij merken eigenlijk weinig verschil in uitgave of aantal bezoekers. Ook de verkoop van abonnementen loopt nog altijd goed."