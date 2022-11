Sylvia van der Veen (56) leeft, volgens haar door een medische fout van het St. Antonius Ziekenhuis, hooguit nog een paar weken of maanden. Het ziekenhuis zegt dat het geen fout heeft begaan, tóch heeft de verzekeraar 100.000 euro overgemaakt. Wat is er aan de hand?

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Van der Veen gaat de rechtszaak winnen, moet de verzekeraar hebben gedacht. "Na het kort geding hoor je soms een voorlopig oordeel van de rechter. Ik denk dat de verzekeraar op basis daarvan inschat dat hij moet betalen", zegt letselschadeadvocaat Merlijn Treur van SDW Advocaten in Utrecht.

Zaak verloopt anders dan anders

In dit geval wil Van der Veen een voorschot van 190.000 euro. Wanneer de rechter haar gelijk geeft, moet het ziekenhuis of de verzekeraar het geld waarschijnlijk direct na de uitspraak op 30 november betalen. "Laten we maar direct 100.000 euro overmaken, want dan kunnen we tegen de media zeggen dat we dat hebben gedaan voor de uitspraak van de rechter", was daarom de gedachte, denkt Treur.

Volgens hem gebeurt hier niks geks, al is de hele situatie dat wél. Wie de 'normale' juridische weg bewandelt, kan in een kort geding geen (voorschot op een) schadevergoeding eisen, omdat dit tijdens een hoger beroep weer kan worden teruggedraaid. Misschien is het betaalde geld dan al lang en breed opgemaakt. Omdat Van der Veen niet lang meer te leven heeft, haalt zij een hoger beroep naar verwachting niet en dus gaat het bij deze zaak net even anders.

Bij SDW Advocaten behandelt een gemiddelde letselschadeadvocaat, afhankelijk van de ervaring en opleiding, 100 tot 130 zaken per jaar. Gemiddeld vijf tot tien daarvan gaan over medische fouten. "Veel meer mensen bellen hierover, maar het onderzoek of er sprake is van een medische fout of toch een complicatie is duur en moet het slachtoffer eerst zelf betalen. Daardoor gaan veel zaken de prullenbak in."

Betaling is geen afkoopsom

Dat het ziekenhuis Van der Veen 100.000 euro heeft betaald, heeft volgens het St. Antonius niks te maken met of zij een medische misser hebben begaan. "Het mag niet gezien worden als afkoopsom. Aan de betaling zijn geen voorwaarden verbonden. De vraag over eventuele aansprakelijkheid van het ziekenhuis moet de rechter nu beantwoorden", zegt een woordvoerder van het Nieuwegeinse ziekenhuis.

Volgens hem denkt het ziekenhuis juíst aan de patiënt door haar te betalen. Ze willen haar hiermee 'tegemoetkomen'. "Het St. Antonius Ziekenhuis heeft, gelet op de persoonlijk situatie van de patiënt die door een ernstige ziekte wordt geconfronteerd met een beperkte levensverwachting, uit coulance een betaling gedaan." Volgens de woordvoerder willen ze de patiënt zo 'comfort bieden op financieel gebied in een ongetwijfeld lastige periode die voor haar en haar gezin nog zal volgen'.

Geen vaste criteria voor coulanceregeling

Kan nu elke terminaal zieke patiënt naar het ziekenhuis stappen om een vergoeding te vragen? Nee, het is per patiënt anders of een ziekenhuis wel of niet wil betalen. Vaste criteria zijn er volgens de woordvoerder niet voor zo'n coulancebetaling. De beslissing hangt af van de omstandigheden en wordt individueel bekeken, zegt hij. "Daarbij spelen de beperkte kwaliteit van leven, de behandelrelatie en het tijdsverloop een rol."