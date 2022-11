Na het overlijden van hun dochter Meike was het gezin van Ciska en Remco van der Snee-Molenaar uit 's-Gravendeel kapot. Maar na twee jaar rouwen vonden ze opnieuw het geluk als pleegouders van Dariusz. Hoewel het aantal beschikbare pleegouders landelijk al jaren afneemt, voelt het stel zich rijker dan ooit. Juist door hun hart en huis open te stellen voor een ander.

Highschool sweethearts zijn het. Al 37 jaar samen. Getrouwd in 2003, net voor de komst van hun dochter Meike die in 2014 jammerlijk overleed aan de gevolgen van kanker. "De ergste nachtmerrie van iedere ouder", aldus Ciska, terwijl ze terugblikt op dat afschuwelijke moment. "Daarna leefden we twee jaar in rouw. Om op een dag ineens wakker te worden uit ons verdriet en onszelf de vraag te stellen: hoe nu verder?"

"Met de dood van Meike verloren wij ons gezin. Maar na twee jaar merkten we dat er weer ruimte in ons hart was voor een nieuw kind. Alleen dan niet door ons zelf verwekt. Geen van ons beiden zag het zitten om opnieuw in de luiers te zitten, waardoor we ons al gauw begonnen te verdiepen in de pleegzorg."

Nieuw gezin

Na het volgen van een aantal cursussen en een verplichte screening besloot het stel zich officieel op te geven. Hun enige criterium bij aanmelding: een kind in de basisschoolleeftijd. Dat kind werd Dariusz, destijds negen jaar oud. Een jongen die na zes jaar niet meer is weg te denken uit hun nieuwe gezin.

Een jongen ook die vanwege een ontwikkelingsachterstand van meet af aan speciale aandacht nodig had. Maar daar kon het echtpaar wel mee dealen. "Onze dochter is geboren met het kabuki syndroom, een zeldzaam aangeboren ontwikkelingsstoornis. We waren het dus wel gewend om rust en regelmaat te bieden. Precies hetgeen waaraan ook Dariusz zo'n behoefte had."

'Jongen met een rugzakje'

'Een jongen met een rugzakje', zo ontdekten Ciska en Remco al gauw toen ze hem tijdens hun allereerste ontmoeting meenamen voor een ijsje in de stad. Maar toen al wisten ze: deze knul blijft bij ons. "Van meet af aan hadden we besloten dat we langdurige pleegzorg wilden geven. We zijn er niet de types naar om om de zoveel maanden een ander kind op te vangen."

Dat gezegd hebbende, was het alsnog even wennen toen zij Dariusz opnamen in hun gezin. "De eerste paar weken voelde het alsof we iemand op visite hadden. Maar dat schijnt normaal te zijn. Gemiddeld duurt het een jaar voordat je elkaar echt leert kennen en bij elkaar op je gemak bent."

Daarbij heeft Dariusz ook nog contact met zijn biologische moeder, wat af en toe leidde tot een loyaliteitsconflict. "Al scheelt het dat we nooit de intentie hebben gehad om haar te vervangen of haar van hem weg hebben proberen te houden. Wij zijn gewoon Ciska en Remco; zij is zijn moeder. En had zijn vader nog geleefd, dan had ook hij desgewenst een rol van betekenis mogen spelen."

Geen hogere wiskunde

Ciska bekijkt haar pleegouderschap vrij nuchter. Voor haar is het allemaal 'geen hogere wiskunde'. "Het belangrijkste is dat je het samen gewoon fijn met elkaar hebt. In het begin betekende dit dat wij ons vooral aan hem aanpasten, zodat hij niet het gevoel had 24/7 opgescheept te zitten met een stel vreemden met andere regels dan thuis of het kindertehuis waar hij voor ons woonde. Maar inmiddels zijn we helemaal op elkaar ingespeeld."