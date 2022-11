Serkan Ozcaglayan (28) was ooit voetballer met disciplineproblemen, maar toen hij op het op veld een tegenstander naar de grond sloeg wist hij dat hij kickbokser wilde worden. Zaterdag moet 'Slaappil', zoals de Hagenaar wordt genoemd, tijdens GLORY 82 ook een overwinning boeken, om een stap dichter bij de wereldtitel in het middengewicht te komen.

Dit artikel is afkomstig uit AD Den Haag. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik kon vroeger aardig voetballen. Ik was een soort Arjen Robben", zegt Serkan Ozcaglayan daags voor . "Maar ik had altijd problemen met discipline. Een keer omspeelde ik de keeper en kon ik de bal in een leeg doel schieten, maar werd ik aan mijn shirt getrokken. Ik draaide me om en gaf die speler een linkse hoek. Die viel neer. Toen was duidelijk dat ik beter kon slaan dan voetballen", lacht Ozcaglayan.

Als dertienjarig broekie krijgt hij van neef en vechtsportlegende Gökhan Saki vervolgens het advies om op kickboksen te gaan. En de rest is geschiedenis. Ozcaglayan ontwikkelde zich met Saki als grote voorbeeld tot profbokser en kreeg in 2021 een kans bij GLORY, de grootste kickboksorganisatie van de wereld. In het middengewicht groeide hij tot één van de wereldtoppers uit.

Iets wat hij mede te danken heeft aan een spectaculair debuut, waarin hij binnen een minuut zijn tegenstander in een volle GelreDome knock-out sloeg. Hij kreeg er de 2021 Debut of the Year award voor. "Ik sta net als Saki bekend als knock-out-vechter. Vandaar dat ik slaappil word genoemd, omdat mijn linkse hoek mensen kan laten slapen. Maar die moet je nog wel laten zien. Toen dat lukte, schreeuwde ik het uit en was ik net een spartan."

Op dat moment weet Ozcaglayan zeker dat hij de goede keuze heeft gemaakt om na succesvolle jaren in het zwaargewicht naar het middengewicht over te stappen. "Ik had alles opgebouwd in het zwaargewicht, maar merkte dat ik niet fit was. Ik woog 113 kilo, was dik en had een hangbuik en hangtieten. Toen ben ik gaan afgevallen, waardoor ik inmiddels in the best shape of my life ben en een goddelijk lichaam heb."

Serkan Ozcaglayan tijdens GLORY80 in Hasselt tegen Ertugrul Bayrak. Foto: GLORY

Het moet de komende jaren tot vele successen in het kickboksen leiden. En daar moet alles voor wijken. Hoewel, één ding zal nooit uit zijn systeem gaan: het bezoeken van wedstrijden van ADO Den Haag.

Als Ozcaglayan tijdens het interview de vraag krijgt wat Den Haag voor hem betekent, zet hij prompt Oh, oh, Den Haag in. 'Ik zou met niemand willen ruilen. Meteen gaan huilen, als ik geen Hagenees zou zijn', zingt hij, gevolgd door een harde lach. "Weet je, dat liedje wordt vaak gezongen. Maar ik voel het écht. Voor mij is Den Haag de stad. Als ik de skyline zie, denk ik: ja, hier hoor ik thuis."

Ook al maakt Ozcaglayan inmiddels carrière in het kickboksen, in alles is te merken dat de liefde voor zijn stad er bij de Hagenaar met Turkse wortels nooit meer uit gaat. Diep van binnen was hij alleen daarom al graag profvoetballer geworden, om zo bij zijn favoriete club ADO te kunnen spelen. Iets wat hij naar eigen zeggen had gekund. Maar tegenwoordig neemt hij op de tribune plaats. "De club zit in mijn hart. Ik ben een diehard supporter. Laatst zongen die gasten op Midden-Noord nog 'er is maar één Haagse Turk!'. Prachtig, toch?"

Huldiging bij ADO

Vanwege zijn liefde voor de Haagse club, heeft Ozcaglayan in zijn kickbokscarrière dan ook nog een extra motivatie. "Ik hoop ooit een huldiging in het stadion van de club uit mijn stad te krijgen. Ik wil zo snel mogelijk de wereldtitel pakken en dan met mijn belt een rondje over het veld langs het publiek lopen. Ja, dat zie ik wel voor me."